Tarifas reducidas para personas con discapacidad

Ceguera

Tarifa reducida (y gratis para la persona que acompañe)

Los titulares de la tarjeta de discapacidad de Île-de-France o de la tarjeta de Inclusión de Movilidad con la mención "Ceguera" o "Ceguera - Necesidad de acompañamiento" pueden viajar con billetes t+ o billetes de mitad de tarifa Origen-Destino en todas las redes de Île-de-France que aceptan estos billetes (excepto Orlybus, Roissybus, Orlyval).

Estas tarjetas también otorgan a la persona acompañante (persona o perro) a viajar libremente en estas mismas redes (así como en Orlybus y Roissybus).

Inválidos de guerra

Tarifas reducidas o gratuitas

Dependiendo de su grado de discapacidad y de su lugar de residencia, los titulares de tarjetas de discapacidad de ONAC (Oficina Nacional para Veteranos) pueden beneficiarse de multas gratuitas o reducidas en todas o parte de las redes de Île-de-France (véanse los detalles en la tabla).

En algunos casos, su acompañante también puede beneficiarse de estas ventajas tarifarias.

Para poder acceder a las redes, los titulares de tarjetas ONAC en la región de Île-de-France que se beneficien de viajes gratuitos deben obtener un cupón magnético (para ellos y su acompañante, si procede) en las estaciones parisinas o en el Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP).

En caso de inspección, el titular de la tarjeta de discapacidad ONAC debe presentar su tarjeta para justificar su derecho a una reducción y, si corresponde, el de su acompañante.