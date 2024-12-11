Tarifas de Île-de-France Mobilités 2025

El precio de tus billetes de transporte cambiará en 2025. Resumen de las diferentes entradas y sus nuevos precios.

Consulta los nuevos precios del pase Navigo y los distintos billetes de transporte en la web de Île-de-France Mobilités

Tarifas de transporte con billete único

Precios de los billetes desmaterializados

  • Entrada T+ vendida individualmente: 2,50 €
  • Billete de embarque - SMS: 2,50 €
  • Billete de OrlyBus: 13,00 €
  • Billete de RoissyBus desmaterializado: 13,00 €
  • Billete de metro RER único (precio completo): 2,50 €
  • Billete de metro RER único (tarifa reducida): 1,25 €
  • Billete individual para los aeropuertos de la Región <> de París (precio completo): 13,00 €
  • Billete único de los aeropuertos de la Región <> de París (tarifa reducida): 6,50 €
  • Billete de tranvía de autobús individual (precio completo): 2,00 €
  • Billete de tranvía de autobús único (precio reducido): 1,00 €

Precios de billetes en papel

  • Entrada T+ vendida individualmente: 2,50 €
  • Billete de embarque: 2,50 €
  • Billete de OrlyBus: 13,00 €
  • Billete RoissyBus : 13,00 €
  • Entrada de Orlyval: 13,00 €
  • Billete Origen Único-Destino (precio completo): 2,50 €
  • Billete Origen Único-Destino (precio reducido): 1,25 €

Tarifas para usuarios de Navigo Liberté+:

  • Viaje en tranvía pagado después (precio completo): 1,60 €
  • Viaje en tranvía pagado después (tarifa reducida): 0,80 €
  • Viaje en tren de metro RER pagado a posteriori (precio completo): 1,99 €
  • Viaje en tren de metro RER pagado a posteriori (tarifa reducida): 0,99 €
  • Viaje al aeropuerto pagado retroactivamente (precio completo): 13,00 €
  • Viaje al aeropuerto pagado retroactivamente (tarifa reducida): 6,50 €
  • El trayecto en Orlybus pagado a posteriori: 13,00 €
  • El viaje en Roissybus pagado a posteriori: 13,00 €
  • Viaje en la zona A* de Roissy pagado a posteriori (precio completo): 5,95 €
  • Viaje Roissy zona A* pagado retroactivamente (tarifa reducida): 2,97 €
  • Viaje Roissy zona B* pagado retroactivamente (precio completo): 7,05 €
  • Viaje Roissy zona B* pagado retroactivamente (tarifa reducida): €3,52
  • Viaje Roissy zona C* pagado retroactivamente (precio completo): 9,45 €
  • Viaje Roissy zona C* pagado retroactivamente (tarifa reducida): 4,72 €

*Con el Navigo Liberté+, tienes una tarifa preferente para ir a zonas cercanas a los aeropuertos:

  • Zona de proximidad A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
  • Zona de proximidad B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
  • Zona de proximidad C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France

Tarifas de transporte durante todo el año*

Tarifas anuales de Navigo

  • Todas las zonas : 976,80 €
  • Zona 2-3 : 910,80 €
  • Zona 3-4 : 886,60 €
  • Zona 4-5 : 864,60 €

Tarifa anual de Navigo Precio Senior

  • Senior : 532,80 € al año

*Las tarifas excluyen las cuotas de suscripción.

Tarifas mensuales de transporte

Tarifas mensuales de pases Navigo

  • Todas las zonas : 88,80 €
  • Zona 2-3 : 82,80 €
  • Zona 3-4 : 80,60 €
  • Zona 4-5 : 78,60 €

Paquete de descuento solidario de precios 75 % mes

  • Todas las zonas : 22,20 €
  • Zona 2-3 : 20,70 €
  • Zona 3-4 : 20,15 €
  • Zona 4-5 : 19,65 €

Tasa de Aprobado de Navigo Mes de Descuento del 50%

  • Todas las zonas : 44,40 €
  • Zona 2-3 : 41,40 €
  • Zona 3-4 : 40,30 €
  • Zona 4-5 : 39,30 €

Tarifas semanales de transporte

Tarifas de la Semana Navigo

  • Todas las zonas : 31,60 €
  • Zona 2-3 : 29,60 €
  • Zona 3-4 : 28,60 €
  • Zona 4-5 : 28,20 €

Tarifas de Navegación Pass Descuento Solidarity 75 % Semana

  • Todas las zonas : 7,90 €
  • Zona 2-3 : 7,40 €
  • Zona 3-4 : 7,15 €
  • Zona 4-5 : 7,05 €

Tarifa del Pase Navigo con un 50% de descuento semanal

  • Todas las zonas : 15,80 €
  • Zona 2-3 : 14,80 €
  • Zona 3-4 : 14,30 €
  • Zona 4-5 : 14,10 €

Tarifas diurnas de Navigo

  • Todas las zonas (1-5): 12 €

Nota: El día Navigo te permite viajar a cualquier lugar de Île-de-France en todas las zonas en 2025, excepto en los aeropuertos.

Rates Forfait imagine Rentrée 2025-2026 (todas las zonas)*

  • Imagine R School: 384,30 €
  • Imagine R Student : 384,30 €
  • Imagine R Junior : 16,80 €

*Precios excluyendo las tasas de solicitud

Precios de la visita de París*

1 día

  • Todas las zonas : 29,90 €

2 días

  • Todas las zonas : 44,45 €

3 días

  • Todas las zonas : 62,30 €

5 días

  • Todas las zonas : 76,25 €

*Este paquete es válido para servicios aeroportuarios.

*Se aplica media tarifa para niños entre 4 años y menores de 10 años.

Arancel del paquete anticontaminación

  • Paquete anticontaminación : 4 €