Tarifas de Île-de-France Mobilités 2025
Publicado el
El precio de tus billetes de transporte cambiará en 2025. Resumen de las diferentes entradas y sus nuevos precios.
Consulta los nuevos precios del pase Navigo y los distintos billetes de transporte en la web de Île-de-France Mobilités
Tarifas de transporte con billete único
Precios de los billetes desmaterializados
- Entrada T+ vendida individualmente: 2,50 €
- Billete de embarque - SMS: 2,50 €
- Billete de OrlyBus: 13,00 €
- Billete de RoissyBus desmaterializado: 13,00 €
- Billete de metro RER único (precio completo): 2,50 €
- Billete de metro RER único (tarifa reducida): 1,25 €
- Billete individual para los aeropuertos de la Región <> de París (precio completo): 13,00 €
- Billete único de los aeropuertos de la Región <> de París (tarifa reducida): 6,50 €
- Billete de tranvía de autobús individual (precio completo): 2,00 €
- Billete de tranvía de autobús único (precio reducido): 1,00 €
Precios de billetes en papel
- Entrada T+ vendida individualmente: 2,50 €
- Billete de embarque: 2,50 €
- Billete de OrlyBus: 13,00 €
- Billete RoissyBus : 13,00 €
- Entrada de Orlyval: 13,00 €
- Billete Origen Único-Destino (precio completo): 2,50 €
- Billete Origen Único-Destino (precio reducido): 1,25 €
Tarifas para usuarios de Navigo Liberté+:
- Viaje en tranvía pagado después (precio completo): 1,60 €
- Viaje en tranvía pagado después (tarifa reducida): 0,80 €
- Viaje en tren de metro RER pagado a posteriori (precio completo): 1,99 €
- Viaje en tren de metro RER pagado a posteriori (tarifa reducida): 0,99 €
- Viaje al aeropuerto pagado retroactivamente (precio completo): 13,00 €
- Viaje al aeropuerto pagado retroactivamente (tarifa reducida): 6,50 €
- El trayecto en Orlybus pagado a posteriori: 13,00 €
- El viaje en Roissybus pagado a posteriori: 13,00 €
- Viaje en la zona A* de Roissy pagado a posteriori (precio completo): 5,95 €
- Viaje Roissy zona A* pagado retroactivamente (tarifa reducida): 2,97 €
- Viaje Roissy zona B* pagado retroactivamente (precio completo): 7,05 €
- Viaje Roissy zona B* pagado retroactivamente (tarifa reducida): €3,52
- Viaje Roissy zona C* pagado retroactivamente (precio completo): 9,45 €
- Viaje Roissy zona C* pagado retroactivamente (tarifa reducida): 4,72 €
*Con el Navigo Liberté+, tienes una tarifa preferente para ir a zonas cercanas a los aeropuertos:
- Zona de proximidad A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
- Zona de proximidad B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
- Zona de proximidad C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France
Tarifas de transporte durante todo el año*
Tarifas anuales de Navigo
- Todas las zonas : 976,80 €
- Zona 2-3 : 910,80 €
- Zona 3-4 : 886,60 €
- Zona 4-5 : 864,60 €
Tarifa anual de Navigo Precio Senior
- Senior : 532,80 € al año
*Las tarifas excluyen las cuotas de suscripción.
Tarifas mensuales de transporte
Tarifas mensuales de pases Navigo
- Todas las zonas : 88,80 €
- Zona 2-3 : 82,80 €
- Zona 3-4 : 80,60 €
- Zona 4-5 : 78,60 €
Paquete de descuento solidario de precios 75 % mes
- Todas las zonas : 22,20 €
- Zona 2-3 : 20,70 €
- Zona 3-4 : 20,15 €
- Zona 4-5 : 19,65 €
Tasa de Aprobado de Navigo Mes de Descuento del 50%
- Todas las zonas : 44,40 €
- Zona 2-3 : 41,40 €
- Zona 3-4 : 40,30 €
- Zona 4-5 : 39,30 €
Tarifas semanales de transporte
Tarifas de la Semana Navigo
- Todas las zonas : 31,60 €
- Zona 2-3 : 29,60 €
- Zona 3-4 : 28,60 €
- Zona 4-5 : 28,20 €
Tarifas de Navegación Pass Descuento Solidarity 75 % Semana
- Todas las zonas : 7,90 €
- Zona 2-3 : 7,40 €
- Zona 3-4 : 7,15 €
- Zona 4-5 : 7,05 €
Tarifa del Pase Navigo con un 50% de descuento semanal
- Todas las zonas : 15,80 €
- Zona 2-3 : 14,80 €
- Zona 3-4 : 14,30 €
- Zona 4-5 : 14,10 €
Tarifas diurnas de Navigo
- Todas las zonas (1-5): 12 €
Nota: El día Navigo te permite viajar a cualquier lugar de Île-de-France en todas las zonas en 2025, excepto en los aeropuertos.
Rates Forfait imagine Rentrée 2025-2026 (todas las zonas)*
- Imagine R School: 384,30 €
- Imagine R Student : 384,30 €
- Imagine R Junior : 16,80 €
*Precios excluyendo las tasas de solicitud
Precios de la visita de París*
1 día
- Todas las zonas : 29,90 €
2 días
- Todas las zonas : 44,45 €
3 días
- Todas las zonas : 62,30 €
5 días
- Todas las zonas : 76,25 €
*Este paquete es válido para servicios aeroportuarios.
*Se aplica media tarifa para niños entre 4 años y menores de 10 años.
Arancel del paquete anticontaminación
- Paquete anticontaminación : 4 €