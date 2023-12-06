El Navigo Pass costará 90,80 € en 2026. ¿Para qué?
¿Por qué cambian los aranceles en 2026?
Nº 1 - El aumento permite financiar la modernización y expansión del transporte en Île-de-France
¿El objetivo? Viajes más rápidos, cómodos y fiables a diario.
Desde 2016, tu transporte se ha transformado con:
- 15 líneas (metro, RER o tranvía) creadas o ampliadas
- + 1400 trenes y metros nuevos yallegaron a vuestras líneas
- 400 nuevos metros en la mitad de las líneas en cinco años
- Autobuses y autocares limpios por toda la zona. ¿El objetivo? Una flota 100% limpia para 2029
- Más autobuses en los suburbios exteriores, y aún más conexiones con el metro y el RER
- Para garantizar la seguridad de todos: protección de vídeo 100% en las líneas y 3.000 agentes y policías patrullan la red de Île-de-France
¿Y mañana?
La red sigue modernizándose con la llegada del primer teleférico a Île-de-France en el Val-de-Marne (el C1), la apertura de una nueva línea de autobús de nueva generación entre Corbeil-Essonnes y Viry-Châtillon (el Tzen4) y la línea de metro 18, 100% accesible y automática, entre el aeropuerto de Orly y Versailles-Chantiers.
Nº 2 - La inflación (además) incrementa los costes operativos del transporte
El coste anual de explotación de la red de transporte público también se ve afectado por la inflación.
Los precios están cambiando, sí, pero el aumento está controlado, porque se comparte
En 2023, Île-de-France Mobilités firmó un acuerdo con el Estado para preservar el poder adquisitivo de los residentes de Île-de-France.
Hasta 2031, los aumentos arancelarios se limitarán a inflación + un máximo del 1% anual.
¡Y el esfuerzo se comparte de verdad!
- Las empresas han incrementado sus remesas
- Las autoridades locales (Región, Ciudad de París, departamentos) también aumentan su contribución a la inflación en un +2% anual
Incremento: ¿cuál es el precio real del Navigo Pass?
Para 9 de cada 10 residentes de Île-de-France (es decir, todos los que se benefician de reembolso por parte del empleador o tarifas reducidas), el precio del Navigo Pass será de 45,40 €/mes o menos.
¡Desmenuzamos el precio y explicamos por qué!
Sin ayuda ni subvención: el precio real del Navigo Pass sería de 280,07 €/mes
¿Lo sabías? El precio real del Navigo Pass es de 280,07 € al mes.
¿Cuál es este precio? Este es el coste real del Paso Navigo, que permite financiar la operación anual de la red de transporte público en la región de Île-de-France.
Sin embargo, se facturarán 90,80 € a los suscriptores.
¿Quién paga la diferencia?
- 136,69 € son pagados por empresas de la región de Île-de-France (es decir, un 49%)
A través del pago por movilidad
- Los concursos públicos pagan 33,10 € (es decir, 14 %).
Contribuciones de la región de Île-de-France, la ciudad de París y los departamentos
- Se pagan 19,47 € de otras fuentes (es decir, 5%)
Publicidad, multas e impuestos diversos
Lo que nos deja a nosotros:
- 90,80 € pagados por los huéspedes (32%)
Mediante la compra de abonos de temporada y billetes de transporte
¿Eres empleado? ¡Pagarás aún menos, es decir, un máximo de 45,40 €!
Sí, el precio mostrado es de 90,80 € al mes. Pero esta no es la cantidad que vas a sacar de tu bolsillo si eres empleado en Île-de-France.
El empleador paga el 50% de tu suscripción
Es la ley. Algunos incluso oscilan entre el 75% y el 100%.
Por tanto, la factura baja a 45,40 € o 22,70 € al mes , dependiendo del reembolso que reciba al empleador.
Por día, se reduce a 1,51 €
Y por este precio, puedes viajar a cualquier parte de Île-de-France, los 7 días de la semana, ilimitado y con todos los medios de transporte.
*tras un 50% de reembolso por parte del empleador
Y en otros sitios, ¿sabes cuánto cuesta?
¿Eres estudiante, una familia numerosa, una persona con discapacidad, un jubilado, un candidato o un autónomo?
1. Comprueba si eres elegible para una tarifa con descuento
Las tasas adaptadas existen según la situación. Muchos viajeros pagan la tarifa completa sin saber que pueden beneficiarse de la ayuda.
- Jóvenes menores de 26 años
- Familia
- Senior
- Persona con movilidad reducida
- Servicio cívico
- Beneficiario de la asistencia social
2. El consejo para todos: el Pase Anual Navigo
Si usas transporte todo el año, opta por el pase anual Navigo.
Las ventajas:
- Un mes gratis (paga 11 meses, viaja 12)
- Pago mensual posible (no hace falta adelantar todo de golpe)
- Posibilidad de pausar tu suscripción en cualquier momento
Aumento del Navigo, el resumen
|Tarifa mensual sin ayuda ni subvención
|Tarifa mensual facturada al suscriptor
|Tarifa tras la participación obligatoria del empleador
|¿Cuánto cuesta al día*
|280,07 €
|90,80 €
|45,40 € máximo
|€1,51*