El Navigo Pass costará 90,80 € en 2026. ¿Para qué?

Nº 2 - La inflación (además) incrementa los costes operativos del transporte

El coste anual de explotación de la red de transporte público también se ve afectado por la inflación.

Los precios están cambiando, sí, pero el aumento está controlado, porque se comparte

En 2023, Île-de-France Mobilités firmó un acuerdo con el Estado para preservar el poder adquisitivo de los residentes de Île-de-France.

Hasta 2031, los aumentos arancelarios se limitarán a inflación + un máximo del 1% anual.

¡Y el esfuerzo se comparte de verdad!