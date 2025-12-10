Tarifas de Île-de-France Mobilités 2026
Publicado el
El precio de tus entradas cambiará el 1 de enero de 2026. Resumen de las diferentes entradas y sus nuevos precios.
Tarifas de transporte con billete único
|Título
|Tarifa
|Billete de embarque – SMS
|2,55 €
|Billete de embarque – Tarjeta de crédito
|2,55 €
|Billete de embarque
|2,50 €
|Billete único Metro-Train-RER (precio completo)
|2,55 €
|Billete único Metro-Tren-RER (tarifa reducida)
|1,30 €
|Billete único de autobús-tranvía (precio completo)
|2,05 €
|Billete único de autobús-tranvía (tarifa reducida)
|1,05 €
|Billete único para aeropuertos de la Región ↔ de París (precio completo)
|14,00 €
|Billete único de los aeropuertos de la Región ↔ de París (tarifa reducida)
|7,00 €
|Ticket Roissybus
|14,00 €
|Entrada de Orlyval (precio completo)
|14,00 €
|Billete Orlyval (tarifa reducida)
|7,00 €
Tarifas para usuarios de Navigo Liberté+:
|Título
|Precio
|Trayecto Metro-Tren-RER por unidad pagado a posteriori (precio completo)
|2,04 €
|Trayecto Metro-Tren-RER por unidad pagado a posteriori (tarifa reducida)
|€1.02
|Viaje en autobús-tranvía pagado retroactivamente (precio completo)
|1,64 €
|Viaje en autobús-tranvía pagado retroactivamente (tarifa reducida)
|0,82 €
|Viaje al aeropuerto pagado retroactivamente (precio completo)
|14,00 €
|El viaje al aeropuerto pagado retroactivamente (tarifa reducida)
|7 €
|Billete de Roissybus
|14,00 €
|Viaje Roissy zona A* pagado retrospectivamente (precio completo)
|6,40 €
|Viaje Roissy zona A* pagado retroactivamente (tarifa reducida)
|3,20 €
|Viaje Roissy zona B* pagado después (precio completo)
|7,60 €
|Viaje Roissy zona B* pagado retroactivamente (tarifa reducida)
|3,80 €
|Viaje en la zona C* de Roissy pagado retrospectivamente (precio completo)
|10,20 €
|Viaje Roissy zona C* pagado retroactivamente (tarifa reducida)
|5,10 €
*Con el Navigo Liberté+, tienes una tarifa preferente para ir a zonas cercanas a los aeropuertos:
- Zona de proximidad A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
- Zona de proximidad B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
- Zona de proximidad C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France
Tarifas de transporte durante todo el año*
Tarifas anuales de Navigo
|Zonas
|Cuota anual
|Todas las zonas
|998,80 €
|Zona 2–3
|976,80 €
|Zona 3–4
|950,40 €
|Zona 4–5
|928,40 €
Tarifa anual de Navigo Precio Senior
- Senior : 544,80 € al año
*Las tarifas excluyen las cuotas de suscripción.
Tarifas mensuales de transporte
Tarifas mensuales de pases Navigo
|Zonas
|Tarifa
|Todas las zonas
|90,80 €
|Zona 2-3
|88,80 €
|Zona 3-4
|86,40 €
|Zona 4-5
|84,40 €
Tasa de Aprobado de Navigo Mes de Descuento del 50%
|Zonas
|Tarifa
|Todas las zonas
|45,40 €
|Zona 2-3
|44,40 €
|Zona 3-4
|43,20 €
|Zona 4-5
|42,20 €
Paquete de descuento solidario de precios 75 % mes
|Zonas
|Tarifa
|Todas las zonas
|22,70 €
|Zona 2-3
|22,20 €
|Zona 3-4
|21,60 €
|Zona 4-5
|21,15 €
Tarifas semanales de transporte
Tarifas de la Semana Navigo
|Campos de validez
|Precio
|Todas las zonas
|32,40 €
|Zona 2-3
|31,80 €
|Zona 3-4
|30,80 €
|Zona 4-5
|30,40 €
Tarifas de Navegación Pass Descuento Solidarity 75 % Semana
|Campos de validez
|Precio
|Todas las zonas
|8,10 €
|Zona 2-3
|7,95 €
|Zona 3-4
|7,70 €
|Zona 4-5
|7,60 €
Tarifa del Pase Navigo con un 50% de descuento semanal
|Campos de validez
|Precio
|Todas las zonas
|16,20 €
|Zona 2-3
|15,90 €
|Zona 3-4
|15,40 €
|Zona 4-5
|15,20 €
Tarifas diurnas de Navigo
- Todas las zonas (1-5): 12,30 €
Nota: El día Navigo te permite viajar a cualquier parte de Île-de-France en todas las zonas en 2026, excepto en los aeropuertos.
Tarifas para el paquete Imagine R Back to School 2026-2027 (todas las zonas)*
*Precios excluyendo las tasas de solicitud
|Tipo de paquete
|Precio
|Imagina la escuela R
|393,30 €
|Imagina a R Student
|393,30 €
|Imagina R Junior
|17,20 €
Precios de la visita de París*
*Este paquete es válido para servicios aeroportuarios.
*Se aplica media tarifa para niños entre 4 años y menores de 10 años.
|Paquete turístico de París
|Precio
|Adulto 1 día en todas las zonas
|30,60 €
|Niño 1 día todas las zonas
|15,30 €
|Adulto 2 días en todas las zonas
|45,40 €
|Niño 2 días en todas las zonas
|22,70 €
|Adulto 3 días en todas las zonas
|63,80 €
|Niño 3 días en todas las áreas
|31,90 €
|Adulto 5 días en todas las áreas
|78,00 €
|Niño 5 días en todas las áreas
|39,00 €
Arancel del paquete anticontaminación
- Paquete anticontaminación : 5,10 €