Tarifas de Île-de-France Mobilités 2026

El precio de tus entradas cambiará el 1 de enero de 2026. Resumen de las diferentes entradas y sus nuevos precios.

Tarifas de transporte con billete único

TítuloTarifa
Billete de embarque – SMS2,55 €
Billete de embarque – Tarjeta de crédito2,55 €
Billete de embarque2,50 €
Billete único Metro-Train-RER (precio completo)2,55 €
Billete único Metro-Tren-RER (tarifa reducida)1,30 €
Billete único de autobús-tranvía (precio completo)2,05 €
Billete único de autobús-tranvía (tarifa reducida)1,05 €
Billete único para aeropuertos de la Región ↔ de París (precio completo)14,00 €
Billete único de los aeropuertos de la Región ↔ de París (tarifa reducida)7,00 €
Ticket Roissybus14,00 €
Entrada de Orlyval (precio completo)14,00 €
Billete Orlyval (tarifa reducida)7,00 €

Tarifas para usuarios de Navigo Liberté+:

TítuloPrecio
Trayecto Metro-Tren-RER por unidad pagado a posteriori (precio completo)2,04 €
Trayecto Metro-Tren-RER por unidad pagado a posteriori (tarifa reducida)€1.02
Viaje en autobús-tranvía pagado retroactivamente (precio completo)1,64 €
Viaje en autobús-tranvía pagado retroactivamente (tarifa reducida)0,82 €
Viaje al aeropuerto pagado retroactivamente (precio completo)14,00 €
El viaje al aeropuerto pagado retroactivamente (tarifa reducida)7 €
Billete de Roissybus14,00 €
Viaje Roissy zona A* pagado retrospectivamente (precio completo)6,40 €
Viaje Roissy zona A* pagado retroactivamente (tarifa reducida)3,20 €
Viaje Roissy zona B* pagado después (precio completo)7,60 €
Viaje Roissy zona B* pagado retroactivamente (tarifa reducida)3,80 €
Viaje en la zona C* de Roissy pagado retrospectivamente (precio completo)10,20 €
Viaje Roissy zona C* pagado retroactivamente (tarifa reducida)5,10 €

*Con el Navigo Liberté+, tienes una tarifa preferente para ir a zonas cercanas a los aeropuertos:

  • Zona de proximidad A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
  • Zona de proximidad B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
  • Zona de proximidad C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France

Tarifas de transporte durante todo el año*
Tarifas anuales de Navigo

ZonasCuota anual
Todas las zonas998,80 €
Zona 2–3976,80 €
Zona 3–4950,40 €
Zona 4–5928,40 €

Tarifa anual de Navigo Precio Senior

  • Senior : 544,80 € al año

*Las tarifas excluyen las cuotas de suscripción.

Tarifas mensuales de transporte
Tarifas mensuales de pases Navigo

ZonasTarifa
Todas las zonas90,80 €
Zona 2-388,80 €
Zona 3-486,40 €
Zona 4-584,40 €

Tasa de Aprobado de Navigo Mes de Descuento del 50%

ZonasTarifa
Todas las zonas45,40 €
Zona 2-344,40 €
Zona 3-443,20 €
Zona 4-542,20 €

Paquete de descuento solidario de precios 75 % mes

ZonasTarifa
Todas las zonas22,70 €
Zona 2-322,20 €
Zona 3-421,60 €
Zona 4-521,15 €

Tarifas semanales de transporte
Tarifas de la Semana Navigo

Campos de validezPrecio
Todas las zonas32,40 €
Zona 2-331,80 €
Zona 3-430,80 €
Zona 4-530,40 €

Tarifas de Navegación Pass Descuento Solidarity 75 % Semana

Campos de validezPrecio
Todas las zonas8,10 €
Zona 2-37,95 €
Zona 3-47,70 €
Zona 4-57,60 €

Tarifa del Pase Navigo con un 50% de descuento semanal

Campos de validezPrecio
Todas las zonas16,20 €
Zona 2-315,90 €
Zona 3-415,40 €
Zona 4-515,20 €

Tarifas diurnas de Navigo

  • Todas las zonas (1-5): 12,30 €

Nota: El día Navigo te permite viajar a cualquier parte de Île-de-France en todas las zonas en 2026, excepto en los aeropuertos.

Tarifas para el paquete Imagine R Back to School 2026-2027 (todas las zonas)*

*Precios excluyendo las tasas de solicitud

Tipo de paquetePrecio
Imagina la escuela R393,30 €
Imagina a R Student393,30 €
Imagina R Junior17,20 €

Precios de la visita de París*

*Este paquete es válido para servicios aeroportuarios.

*Se aplica media tarifa para niños entre 4 años y menores de 10 años.

Paquete turístico de ParísPrecio
Adulto 1 día en todas las zonas30,60 €
Niño 1 día todas las zonas15,30 €
Adulto 2 días en todas las zonas45,40 €
Niño 2 días en todas las zonas22,70 €
Adulto 3 días en todas las zonas63,80 €
Niño 3 días en todas las áreas31,90 €
Adulto 5 días en todas las áreas78,00 €
Niño 5 días en todas las áreas39,00 €

Arancel del paquete anticontaminación

  • Paquete anticontaminación : 5,10 €