T10: el tranvía está siendo modernizado, y también sus validadores

Pronto las entradas de cartón dejarán de ser válidas en la red. ¡Esto ya ocurre con los validadores a bordo del tranvía T10!

¿Qué opciones tienes disponibles para tus billetes de transporte en formato desmaterializado? De hecho, todo depende de tu perfil de viajero. Déjanos explicarlo.

¿Usas regularmente el transporte público con billetes t+?

¡ Elige Navigo Liberté+ para tus viajes en metro, RER en París, autobús o tranvía!

Tras suscribirte con tus datos bancarios, cada viaje que haces se cuenta y se te debita el mes siguiente el importe total de tus viajes. ¡Si no viajas, no pagas nada!

¿Eres visitante o usas entradas t+ de vez en cuando?

Opta por Navigo Easy.

Este pase no nominativo, recargable desde las máquinas expendedoras o desde tu smartphone , te permite guardar, entre otras cosas, billetes t+ individuales y folletos t+ desmaterializados (hasta 3 libretos)!

¿No quieres un pase?

Usa tu smartphone para comprar billetes de transporte desde la app Île-de-France Mobilités* y valida tu teléfono deslizando directamente el teléfono en los terminales de validación.

*Lista de teléfonos compatibles sujeta a cambios.