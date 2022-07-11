Todo para facilitar el ciclismo
Aparcamiento para bicicletas en tus estaciones, una red creciente de carriles bici y, en toda la región de Île-de-France, servicios que se multiplican: una visión general de las instalaciones que facilitan el ciclismo.
Aparcamiento para bicicletas: ya hay 14.500 plazas seguras cerca de estaciones de tren, 21.000 financiadas o en construcción
¿Aparcamientos para bicicletas cerrados o de acceso libre lo más cerca posible de tu tren de la mañana? ¡Es una realidad y no va a parar! Para 2030, ¡se planifican nada menos que 140.000 plazas de aparcamiento para bicicletas en toda Île-de-France!
¿Lo sabías? Con tu suscripción anual (Navigo, Senior, imagina R, estudiante), ¡aparcar tu bici en una de las taquillas de Île-de-France Mobilités es gratis!
Una red creciente de carriles bici
¿Significa algo para ti la Red de Bicicletas de Île-de-France (o VIF)? No, no es solo otra línea de tren regional, sino la creación de un RER... ¡Bicicleta!
Este proyecto, liderado por las 39 asociaciones del Collectif Vélo Île-de-France y apoyado por la región de Île-de-France con un importe de 300 millones de euros, tiene como objetivo crear una verdadera red regional de bicicletas exprés, basada en el modelo del transporte público.
¿Qué es la Red Ciclista de Île-de-France, en términos concretos?
El VIF es una red de estructuración de carriles bici que permitirá a las personas cruzar la región de Île-de-France en bicicleta con total seguridad. En total, el VIF cuenta con 11 rutas, es decir, 750 km de carriles bici.
Los desarrollos realizados para abordar los siguientes problemas:
- Seguridad
- Comodidad
- Continuidad
- Eficiencia
- Legibilidad
- Habilidad
El desarrollo de carriles bici forma parte de un movimiento fundamental, con más de 700 km de carriles bici y carriles de doble sentido ya financiados en toda la región de Île-de-France desde 2016.
Las "Maisons du vélo", una iniciativa apoyada por Île-de-France Mobilités
¿Qué son las "Maisons du vélo"? Estos son lugares dedicados al ciclismo en Île-de-France, estratégicamente situados en zonas donde hay escasez de servicios privados para el ciclismo.
En la reunión de la Junta Directiva de diciembre de 2023, Île-de-France Mobilités creó una subvención para las autoridades locales, para apoyarlas en la financiación de los costes operativos de estas Casas de Bicicletas locales. La subvención de Île-de-France Mobilités supone el 50% de los costes operativos, hasta un límite de 150.000 € de subvención / Maison du Vélo / año.
Dependiendo de las necesidades del territorio, estas casas de bicicletas locales pueden ofrecer, por ejemplo:
- Que te mantengan la moto o que te presten herramientas para hacerlo tú mismo,
- Tener acceso a alquiler o préstamo de bicicletas,
- Participar en actividades y eventos temáticos,
- Entrenamiento en escuelas de ciclismo, pruebas y entrenamiento,
- Encuentra información y consejos sobre las diferentes formas de movilidad.