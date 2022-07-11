Todo para facilitar el ciclismo

Una red creciente de carriles bici

¿Significa algo para ti la Red de Bicicletas de Île-de-France (o VIF)? No, no es solo otra línea de tren regional, sino la creación de un RER... ¡Bicicleta!

Este proyecto, liderado por las 39 asociaciones del Collectif Vélo Île-de-France y apoyado por la región de Île-de-France con un importe de 300 millones de euros, tiene como objetivo crear una verdadera red regional de bicicletas exprés, basada en el modelo del transporte público.

¿Qué es la Red Ciclista de Île-de-France, en términos concretos?

El VIF es una red de estructuración de carriles bici que permitirá a las personas cruzar la región de Île-de-France en bicicleta con total seguridad. En total, el VIF cuenta con 11 rutas, es decir, 750 km de carriles bici.

Los desarrollos realizados para abordar los siguientes problemas:

Seguridad

Comodidad

Continuidad

Eficiencia

Legibilidad

Habilidad

El desarrollo de carriles bici forma parte de un movimiento fundamental, con más de 700 km de carriles bici y carriles de doble sentido ya financiados en toda la región de Île-de-France desde 2016.