Desplazamientos, paseos: ciclismo en Île-de-France
Identificar la mejor ruta ciclista al trabajo, empezar a ir y venir... ¿Pero acompañados, o encontraste ideas para tus paseos de fin de semana? Herramientas, inspiración, servicios prácticos: ¡Île-de-France Mobilités te apoya en tu ciclismo diario!
Desplazamientos en Île-de-France
En Île-de-France, con la multiplicación de carriles bici, el número de ciclistas (un neologismo que se ha vuelto habitual, que significa "ir a trabajar en bici") está en constante aumento. Y eso es una noticia maravillosa. Pero la práctica de desplazarse requiere un poco de preparación.
Encontrar un "covélotaf"
Así que, para ayudarte a empezar con el desplazamiento, hemos descubierto un servicio fantástico: "Covélotaf".
Propuesta por la asociación Mieux se Passer à Bicyclette, conecta ciclistas experimentados con principiantes que desean dedicarse al desplazamiento. Un mapa interactivo facilita que estos dúos se conozcan.
Y para quienes ya están acostumbrados al ciclismo pero necesitan cambiar de ruta, los ciclistas de la comunidad comparten sus mejores rutas. ¡Precioso!
Coge un "autobús bici"
Eso es todo, te gusta ir al trabajo, pero ¿tienes algunas dudas? No os asustéis, los equipos del servicio Covélotaf ofrecen un mapa para encontrar un "autobús bici".
Detrás de este nombre curioso se esconde un mapa dinámico de la Île-de-France con una serie de rutas "seguras", validadas y tomadas a diario por muchos ciclistas.
Tiempos de viaje en bicicleta: la herramienta mágica para estimar tus tiempos de viaje en cualquier lugar de Île-de-France
¿Sabías que para ir de Ivry a Villejuif solo necesitas pedalear durante 23 minutos (16 minutos con una bicicleta eléctrica)?
O que 30 minutos fueran suficientes para conectar el Ayuntamiento de Saint-Ouen con la Gare du Nord... ¿Pero en bici (20 minutos en e-bike)?
Estas duraciones, y miles de otras, las encontrarás en la web de Cycling Travel Time.
Una herramienta desarrollada por GéoVélo para Île-de-France Mobilités que te permite calcular el tiempo que necesitas para pedalear desde... ¡en cualquier parte de Île-de-France a cualquier parte de Île-de-France! Con una bicicleta mecánica o eléctricamente asistida.
¡Y nos parece mágico!
Rutas en bicicleta en Île-de-France
Ir en bici al trabajo o a la estación de tren por la mañana y por la tarde es genial. Pero es aún mejor el fin de semana, para pasear con familia o amigos. Así que, para inspirarte y porque Île-de-France está llena de maravillas que a veces son desconocidas, hemos recopilado algunas salidas a pedales para ti.
20 rutas en bicicleta de Géovêlo
Géovélo es EL servicio experto para rutas ciclistas, en cualquier parte de Francia. Y es, de forma natural, el socio de Île-de-France Mobilités para nuestras recomendaciones de rutas ciclistas.
Pero Géovélo también es el arte de componer hermosas rutas en bicicleta. Así que te llevamos de un extremo a otro de los carriles bici de Île-de-France, a lo largo del Canal de l'Ourcq en el campo, por el corredor verde o desde Versalles hasta Marly le Roi para aventuras móviles e inspiradoras.
28 paseos por Île-de-France con Enlarge Your Paris
Así que, por supuesto, estas 28 rutas ideadas por Enlarge Your Paris no son estrictamente rutas en bici... Pero en el lote hay muchas ideas y recorridos inspiradores que se pueden practicar con tus 2 (o 3) ruedas favoritas .
Y también es una oportunidad para recordarte que Île-de-France ya está disponible por un máximo de 4 euros* y que muchos trenes de Île-de-France permiten llevar tu bicicleta a bordo.
Rutas ciclistas europeas: ¡esto va en marcha!
¿Lo sabías? Numerosas "rutas ciclistas" cruzan Europa. Y algunos cruzan la Île-de-France. Así que, ya sea por unas horas o para ir de viaje en bicicleta, descubre muchas rutas ciclistas inspiradoras.
- El Scandibérique
- El Sena en bicicleta
- La Véloscénie
1. Escandinavia
Conecta Trondheim, en Noruega, con Santiago de Compostela, en España, a través de la región de París y Burdeos, a través de 1700 km de carriles bici.
2. El Sena en bicicleta
¿Qué tal 500 km de carriles bici, desde París hasta el mar? Llega a Deauville (en Calvados) o Le Havre (en Sena Maritime) pasando por Ruan y Giverny, a lo largo del Sena.
3. El Veloscénie
Esta vez, hacia el Mont Saint-Michel, que te sugerimos pedalear. Una larga aventura ciclista que te permitirá cruzar los Yvelines, el Eure-et-Loir, el Perche y sus colinas y el Mayenne hasta el Canal de la Mancha (¡y el mar!).
¿Quieres descubrir aún más rutas ciclistas y vías verdes?
*Tarifa válida para todos los billetes de origen-destino vendidos en el carnet de carnet. El precio unitario es de 5 €. Los billetes de origen hacia o desde el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle no están sujetos a estas tarifas