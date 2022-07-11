Desplazamientos, paseos: ciclismo en Île-de-France

Encontrar un "covélotaf"

Así que, para ayudarte a empezar con el desplazamiento, hemos descubierto un servicio fantástico: "Covélotaf".

Propuesta por la asociación Mieux se Passer à Bicyclette, conecta ciclistas experimentados con principiantes que desean dedicarse al desplazamiento. Un mapa interactivo facilita que estos dúos se conozcan.

Y para quienes ya están acostumbrados al ciclismo pero necesitan cambiar de ruta, los ciclistas de la comunidad comparten sus mejores rutas. ¡Precioso!