Grand Paris Express

Publié le

Le Grand Paris Express (GPE) est un projet de réseau de transport public composé de quatre lignes de métro automatique autour de Paris (15, 16, 17 et 18), et de l'extension de deux lignes existantes (11 et 14).

Les informations ci-dessous sont à destination des candidats des différentes procédures de mise en concurrence pour l’attribution des contrats relatifs à l’exploitation du service de transport de personnes du Grand Paris Express. Elles complètent les données publiées dans les avis de concession.

Journée d'information aux opérateurs du 13 juin 2019

Afin de partager les enjeux de la mise en concurrence des lignes 15, 16, 17 et 18, Île-de-France Mobilités a réuni les opérateurs en présence de la RATP Infrastructure, désignée gestionnaire technique des infrastructures et de la Société du Grand Paris, maître d’ouvrage et propriétaire des infrastructures, et de la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer (DGITM).

Contrat relatif à l’exploitation du service de transport des personnes – première section des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express

Avant-projet du Maître d'Ouvrage des lignes 14 Nord, 16, 17 Sud

Avant-projet du Maître d'Ouvrage de la ligne 17 Nord

Fourniture moyens SLI

Contrat relatif à l’exploitation du service de transport des personnes – première section des lignes 15 Sud du Grand Paris Express

Avant-projet du Maître d'Ouvrage de la ligne 15 Sud

Plaquettes des gares de la ligne 15 Sud

Pièces SMR Champigny

Fourniture moyens SLI

Contrat et documents de la ligne 18

Avant-projet du Maître d'Ouvrage de la ligne 18

Contrat et documents des lignes 16-17

AAPC et ses annexes

Avant-projet du Maître d'Ouvrage Ligne 14 Nord 16 17 Sud

Avant-projet du Maître d'Ouvrage Ligne 17 Nord

Fourniture moyens SLI