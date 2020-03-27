Les informations ci-dessous sont à destination des candidats des différentes procédures de mise en concurrence pour l’attribution des contrats relatifs à l’exploitation du service de transport de personnes du Grand Paris Express. Elles complètent les données publiées dans les avis de concession.

Journée d'information aux opérateurs du 13 juin 2019

Afin de partager les enjeux de la mise en concurrence des lignes 15, 16, 17 et 18, Île-de-France Mobilités a réuni les opérateurs en présence de la RATP Infrastructure, désignée gestionnaire technique des infrastructures et de la Société du Grand Paris, maître d’ouvrage et propriétaire des infrastructures, et de la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer (DGITM).