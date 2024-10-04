Accesso agli aeroporti

Arrivare o tornare dall'aeroporto Roissy Charles de Gaulle
Con la RER B
- Stazione "Charles de Gaulle Airport 1" : serve i terminal 1 e 3.
- Stazione "Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV" : serve i terminal da 2A a 2G.
Queste stazioni sono accessibili ai disabili. Troverai ascensori self-service, cancelli allargati e personale per assisterti.
Con il Roissybus
Il Roissybus collega Place de l'Opéra a Parigi con tutti i terminal dell'aeroporto Charles de Gaulle. Nota : questo servizio non è accessibile agli utenti su sedia a rotelle.
Arrivare o tornare dall'aeroporto di Orly
In metropolitana con la linea 14
Per l'aeroporto da Parigi o dall'aeroporto, la linea 14 della metropolitana funziona in orari standard tra le 5:30 e l'1:15 (a seconda del giorno della settimana).
Scendere al capolinea: Orly Airport.
La durata del viaggio dipende dalla destinazione e dalla fermata di partenza, ma da un capo all'altro della linea, da Saint-Denis Pleyel all'aeroporto di Orly, il viaggio dura 40 minuti.
La linea 14 è accessibile al 100% alle persone con mobilità ridotta.
Con la RER B e Orlyval
Da Parigi, prendere la RER B fino alla stazione ferroviaria di Antony, quindi prendere l'Orlyval, un bus navetta veloce per l'aeroporto di Orly.
- Fermata Paris-Orly Sud : gate K del Terminal Sud.
- Fermata Paris-Orly Ouest : gate A al livello delle partenze del Terminal Ovest.
La stazione ferroviaria di Antony è accessibile tramite rampa rimovibile senza prenotazione. Vai alla reception per essere assistito da un agente.
Con il tram T7
Il tram T7 collega Villejuif a Athis-Mons servendo il Terminal Sud dell'aeroporto di Orly.
Tutte le fermate del tram T7 sono accessibili alle persone con mobilità ridotta.