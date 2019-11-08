Illustrazione che mostra un viaggiatore che convalida il suo viaggio con uno smartphoneIllustrazione che mostra un viaggiatore che convalida il suo viaggio con il suo biglietto t+ con uno smartphone

Biglietto Parigi Regione <> Aeroporti

Da o per gli aeroporti di Orly o CDG

MetropolitanaRERTreno

13€  per trattatutte le zone

  • Aeroporto di Orly tramite metro 14 o Orlyval
  • Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle tramite RER B
  • Ricarica tramite Navigo Easy pass o smartphone
Ricarica tramite l'app
Tariffe

  • Intero: 13€
  • Prezzo ridotto : 6,50€

Tariffe applicabili il 1/01/2025.

A quali condizioni posso viaggiare con un biglietto scontato?

È adatto alle mie esigenze?

Il biglietto Paris Région <> Aéroports è l'ideale se vuoi:

  • Raggiungere o lasciare l'aeroporto Roissy-Charles de Gaulle con la RER B
  • Raggiungere o lasciare l'aeroporto di Orly tramite la linea 14 della metropolitana e Orlyval

Nota : il tuo viaggio può essere effettuato solo in metropolitana, RER o treno nelle zone da 1 a 5.

Semplice e pratico nella vita di tutti i giorni

Il biglietto Paris Région <> Aéroports semplifica il tuo viaggio: sostituisce i vecchi biglietti dell'aeroporto di Orly e dell'aeroporto CDG.

Niente più code : acquista il tuo biglietto Paris Région <> Aéroports su un pass Navigo Easy tramite l'app Île-de-France Mobilités.

Come ottenerlo sul pass Navigo Easy?

  1. Acquista un pass Navigo Easy.
  2. Utilizza l'app Île-de-France Mobilité per acquistare i tuoi biglietti sul tuo pass Navigo Easy.
  3. Quindi convalida i tuoi viaggi con il tuo pass Navigo Easy.
Trova un punto vendita
Come ottenerlo su uno smartphone?

Gli utenti Android e iOS possono convalidare il loro viaggio con il loro smartphone. Per eseguire questa operazione:

  1. Installa l'app Île-de-France Mobilité.
  2. Usa l'app per acquistare i tuoi biglietti sul tuo smartphone.
  3. Quindi convalida i tuoi viaggi con il tuo smartphone.
Installa l'app

