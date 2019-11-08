Biglietto Parigi Regione <> Aeroporti

Tariffe
- Intero: 13€
- Prezzo ridotto : 6,50€
Tariffe applicabili il 1/01/2025.
A quali condizioni posso viaggiare con un biglietto scontato?
Da o per gli aeroporti di Orly o CDG
13€ per trattatutte le zone
Il biglietto Paris Région <> Aéroports è l'ideale se vuoi:
Nota : il tuo viaggio può essere effettuato solo in metropolitana, RER o treno nelle zone da 1 a 5.
Il biglietto Paris Région <> Aéroports semplifica il tuo viaggio: sostituisce i vecchi biglietti dell'aeroporto di Orly e dell'aeroporto CDG.
Niente più code : acquista il tuo biglietto Paris Région <> Aéroports su un pass Navigo Easy tramite l'app Île-de-France Mobilités.
Gli utenti Android e iOS possono convalidare il loro viaggio con il loro smartphone. Per eseguire questa operazione: