2 euro

Il pass Navigo Easy,

Il pass perfetto per i viaggiatori occasionali

  • Consente di caricare biglietti per 1 viaggio come il biglietto Metro Train RER o Bus Tram o pacchetti brevi come il Navigo Jour
  • Non personale, può essere prestato a una persona cara
Ottieni un pass Navigo Easy
Illuminazione che mostra una mano che estrae un pass Navigo Easy da un portafoglio

Cos'è il Navigo Easy Pass?

Pratico, semplice e affidabile, il Navigo Easy Pass consente di caricare più biglietti di trasporto su un'unica carta.

Ideale se non puoi – o non vuoi – convalidare i tuoi viaggi con il tuo telefono.

Ricaricalo facilmente:

Il Navigo Easy Pass non è nominativo: puoi prestarlo o regalarlo.

Attenzione: durante un viaggio con più persone, ogni viaggiatore deve avere e convalidare il proprio pass.

Per poter guardare questo video, è necessario

Come posso ottenerlo?

Il pass Navigo Easy può essere ottenuto immediatamente presso le biglietterie o gli sportelli dei vettori al prezzo di 2 €.

Vedi la mappa dei punti vendita

Ordina pass Navigo Easy per un gruppo

Semplifica l'organizzazione dei viaggi per il tuo gruppo (azienda, associazione, ecc.).

Risparmia tempo con i Navigo Easy Pass precaricati o vuoti in base alle tue esigenze.

Ordina Navigo Easy Pass

Servizio post-vendita

Il tuo pass Navigo Easy non funziona correttamente?

  • Porta il tuo pass difettoso, lo sostituiremo immediatamente e gratuitamente in tutte le biglietterie dei vettori, negli sportelli RATP e negli sportelli SNCF Navigo.
  • Nota: se il malfunzionamento è dovuto al mancato rispetto delle precauzioni d'uso indicate nelle CGSU del pass Navigo Easy, la sostituzione potrebbe non essere gratuita.

In caso di smarrimento o furto

  • Il pass e il biglietto caricato non possono essere sostituiti, in conformità con le CGSU del pass Navigo Easy. Per viaggiare, è necessario acquistare un biglietto di trasporto. Questo acquisto non è rimborsato.

Dati personali

Il Navigo Easy Pass è anonimo, quindi non vengono registrati dati personali.