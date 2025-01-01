2 euro
Il pass Navigo Easy,
Il pass perfetto per i viaggiatori occasionali
- Consente di caricare biglietti per 1 viaggio come il biglietto Metro Train RER o Bus Tram o pacchetti brevi come il Navigo Jour
- Non personale, può essere prestato a una persona cara
Cos'è il Navigo Easy Pass?
Pratico, semplice e affidabile, il Navigo Easy Pass consente di caricare più biglietti di trasporto su un'unica carta.
Ideale se non puoi – o non vuoi – convalidare i tuoi viaggi con il tuo telefono.
Ricaricalo facilmente:
- presso le biglietterie e le stazioni,
- nei negozi partner,
- o direttamente dal tuo smartphone grazie all'app Île-de-France Mobilités.
Il Navigo Easy Pass non è nominativo: puoi prestarlo o regalarlo.
Attenzione: durante un viaggio con più persone, ogni viaggiatore deve avere e convalidare il proprio pass.
Come posso ottenerlo?
Il pass Navigo Easy può essere ottenuto immediatamente presso le biglietterie o gli sportelli dei vettori al prezzo di 2 €.
Ordina pass Navigo Easy per un gruppo
Semplifica l'organizzazione dei viaggi per il tuo gruppo (azienda, associazione, ecc.).
Risparmia tempo con i Navigo Easy Pass precaricati o vuoti in base alle tue esigenze.
Servizio post-vendita
Il tuo pass Navigo Easy non funziona correttamente?
- Porta il tuo pass difettoso, lo sostituiremo immediatamente e gratuitamente in tutte le biglietterie dei vettori, negli sportelli RATP e negli sportelli SNCF Navigo.
- Nota: se il malfunzionamento è dovuto al mancato rispetto delle precauzioni d'uso indicate nelle CGSU del pass Navigo Easy, la sostituzione potrebbe non essere gratuita.
In caso di smarrimento o furto
- Il pass e il biglietto caricato non possono essere sostituiti, in conformità con le CGSU del pass Navigo Easy. Per viaggiare, è necessario acquistare un biglietto di trasporto. Questo acquisto non è rimborsato.
Dati personali
Il Navigo Easy Pass è anonimo, quindi non vengono registrati dati personali.