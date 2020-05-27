Pacchetto anti-inquinamento

In caso di picco di inquinamento, è possibile acquistarlo lo stesso giorno nei distributori automatici e dagli agenti delle stazioni e stazioni RATP e SNCF Transilien.

Novità! Ora puoi anche ricaricare il tuo pacchetto antinquinamento sul tuo pass Navigo, Navigo Discovery, Navigo Annual, Navigo Easy, imagine R:

in tutte le biglietterie e sui dispositivi di vendita delle stazioni RATP o SNCF

presso i negozi locali autorizzati

grazie al tuo telefono dall'applicazione Île-de-France Mobilités.

Puoi anche acquistare e conservare il tuo pacchetto Antipollution sul tuo telefono dall'applicazione Île-de-France Mobilités, e quindi convalidare e viaggiare con il tuo telefono.