Illustrazione di una mano che tiene in mano un pacchetto anti-inquinamentoIllustrazione di una mano che tiene in mano un pacchetto anti-inquinamento

Pacchetto anti-inquinamento

Viaggia senza limiti in caso di picco di inquinamento

RERMetropolitanaAutobusTramTreno

4€  al giorno

  • Viaggia senza limiti
  • Utilizzare tutti i mezzi di trasporto nella regione Ile-de-France
Ricarica tramite l'app
Illustrazione di una viaggiatrice che tiene in mano un pacchetto anti-inquinamento

Posso beneficiarne?

Questo biglietto viene venduto solo in caso di episodio di inquinamento:

  • quando il Prefetto di Polizia ha vietato la circolazione di alcune categorie di veicoli;
  • o quando il Presidente della Regione ha deciso che l'inquinamento atmosferico giustificava l'attivazione di questo prezzo incentivante
Illustrazione di un viaggiatore che acquista un pacchetto anti-inquinamento da una biglietteria

Come posso ottenerlo?

In caso di picco di inquinamento, è possibile acquistarlo lo stesso giorno nei distributori automatici e dagli agenti delle stazioni e stazioni RATP e SNCF Transilien.

Novità! Ora puoi anche ricaricare il tuo pacchetto antinquinamento sul tuo pass Navigo, Navigo Discovery, Navigo Annual, Navigo Easy, imagine R:

  • in tutte le biglietterie e sui dispositivi di vendita delle stazioni RATP o SNCF
  • presso i negozi locali autorizzati
  • grazie al tuo telefono dall'applicazione Île-de-France Mobilités.

Puoi anche acquistare e conservare il tuo pacchetto Antipollution sul tuo telefono dall'applicazione Île-de-France Mobilités, e quindi convalidare e viaggiare con il tuo telefono.

Ricarica tramite l'app
Trova un punto vendita

Vedi anche