L'abbonamento annuale Navigo,

essenziale per il pacchetto annuale Navigo

  • Viaggia tutto l'anno liberamente, ovunque nell'Île-de-France
  • Consente inoltre di caricare il pacchetto annuale Navigo Senior Pricing e molti altri
Biglietti disponibili su questo supporto

L'Annual Navigo Pass è specificamente progettato per il pacchetto Navigo Annual. Ma è anche possibile caricare altri pacchetti su di esso:

Come posso ottenerlo?

Questo pass viene rilasciato solo in caso di sottoscrizione di un abbonamento annuale Navigo. Diverse soluzioni sono possibili per ottenerlo.

Servizio post-vendita

Malfunzionamento comprovato: sostituzione immediata e gratuita in agenzia.

Smarrimento o furto: sostituzione su richiesta del titolare.

  • Spese di sostituzione : gratuite (fino a un massimo di 2 anni).
  • Procedura : la dichiarazione di smarrimento/furto può essere effettuata in agenzia (consegna immediata) e anche sullo Spazio Personale (ricevimento a domicilio o in agenzia).

Dati personali

La creazione del Navigo Pass annuale richiede la creazione di un file cliente nel database Navigo.