L'abbonamento annuale Navigo,

Biglietti disponibili su questo supporto
L'Annual Navigo Pass è specificamente progettato per il pacchetto Navigo Annual. Ma è anche possibile caricare altri pacchetti su di esso:
Libero
L'Annual Navigo Pass è specificamente progettato per il pacchetto Navigo Annual. Ma è anche possibile caricare altri pacchetti su di esso:
Questo pass viene rilasciato solo in caso di sottoscrizione di un abbonamento annuale Navigo. Diverse soluzioni sono possibili per ottenerlo.
Malfunzionamento comprovato: sostituzione immediata e gratuita in agenzia.
Smarrimento o furto: sostituzione su richiesta del titolare.
La creazione del Navigo Pass annuale richiede la creazione di un file cliente nel database Navigo.