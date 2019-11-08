Illustrazione che mostra una viaggiatrice che convalida il suo viaggio con il suo pacchetto Navigo MonthIllustrazione che mostra una viaggiatrice che convalida il suo viaggio con il suo pacchetto Navigo Month

Pacchetto Navigo Month

Viaggi illimitati per tutto il mese!

MetropolitanaRERAutobusTramTreno

88,80 €  al mesetutte le zone

  • Risparmia sui tuoi spostamenti quotidiani
  • Libertà di movimento adattata alle tue esigenze
  • Ricarica facile e veloce tramite l'app
Navigo annuale
Navigo Mese
Navigo Settimana
Giorno Navigo
Come posso ricaricare il mio pass tramite l'app?
Ricarica tramite l'app

Prezzi

Aree del pacchettoTariffa
Tutte le zone da 1 a 588,80 €
2 a 382,80 €
3 a 480,60 €
4 a 578,60 €

Tariffe forfettarie applicabili dal 1° gennaio 2025.

Questi pacchetti sono suddivisi in zone nei fine settimana, nei giorni festivi, durante le brevi vacanze scolastiche nella zona C e da metà luglio a metà agosto.

Tariffe ridotte
La somma forfettaria è rimborsata almeno al 50% dai datori di lavoro ai dipendenti per le aree necessarie per il pendolarismo.

Risparmia 1 mese con il pacchetto annuale Navigo.

Illustrazione che mostra una mano che tiene una moneta

Un budget controllato

Ogni mese spendi solo l'importo del tuo pacchetto Navigo Month.

In questo modo si evita di superare il budget di trasporto mensile.

Illustrazione che mostra due passeggeri sulla piattaforma in attesa della metropolitana

È adatto alle mie esigenze?

Il pacchetto Navigo Month è adattato alle tue esigenze se:

  • Hai intenzione di utilizzare spesso i trasporti questo mese
  • Stai cercando una soluzione più economica e pratica rispetto al pacchetto Navigo Week o ai biglietti singoli

Semplice e pratico nella vita di tutti i giorni

Niente più acquisti di biglietti di trasporto giornaliero: viaggi illimitati dal 1 ° all'ultimo giorno del mese senza preoccuparti di costi aggiuntivi.

Hai intenzione di prendere meno trasporti il mese successivo? Passa ai prezzi unitari tramite Navigo Liberté +.

Illustrazione che mostra un viaggiatore che carica il suo Navigo Pass tramite il suo smartphone

Come caricare il tuo pacchetto Navigo Month?

Evita le code caricando il tuo pacchetto Navigo Month con l'applicazione Île-de-France Mobilités nella sezione Acquisto.

Puoi anche ricaricare nei punti vendita.

Ricarica tramite l'app
Trova un punto vendita
Illustrazione che mostra un viaggiatore che carica il suo Navigo Pass tramite il suo smartphone

Come convalidare i tuoi viaggi con il tuo smartphone?

Gli utenti iPhone e Android possono ora convalidare i loro viaggi direttamente con il loro smartphone.

Ecco come:

  1. Installa l'app Île-de-France Mobilités.
  2. Acquista il tuo pacchetto Navigo Month tramite l'app.
  3. Convalida i tuoi viaggi utilizzando il tuo smartphone.
Installa l'app
Scopri come
Illustrazione che mostra una rappresentazione schematica della rete di trasporto dell'Île-de-France con i diversi tipi di luoghi culturali

Vantaggi culturali

Il pacchetto annuale Navigo (o mese o servizio Liberté +) consente di accedere a riduzioni di prezzo o servizi esclusivi in + 300 luoghi culturali in Île-de-France.

Scopri i vantaggi

