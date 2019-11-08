Tariffe ridotte
La somma forfettaria è rimborsata almeno al 50% dai datori di lavoro ai dipendenti per le aree necessarie per il pendolarismo.
Risparmia 1 mese con il pacchetto annuale Navigo.
Viaggi illimitati per tutto il mese!
88,80 € al mesetutte le zone
|Aree del pacchetto
|Tariffa
|Tutte le zone da 1 a 5
|88,80 €
|2 a 3
|82,80 €
|3 a 4
|80,60 €
|4 a 5
|78,60 €
Ogni mese spendi solo l'importo del tuo pacchetto Navigo Month.
In questo modo si evita di superare il budget di trasporto mensile.
Il pacchetto Navigo Month è adattato alle tue esigenze se:
Niente più acquisti di biglietti di trasporto giornaliero: viaggi illimitati dal 1 ° all'ultimo giorno del mese senza preoccuparti di costi aggiuntivi.
Hai intenzione di prendere meno trasporti il mese successivo? Passa ai prezzi unitari tramite Navigo Liberté +.
Evita le code caricando il tuo pacchetto Navigo Month con l'applicazione Île-de-France Mobilités nella sezione Acquisto.
Puoi anche ricaricare nei punti vendita.
Gli utenti iPhone e Android possono ora convalidare i loro viaggi direttamente con il loro smartphone.
Ecco come:
Il pacchetto annuale Navigo (o mese o servizio Liberté +) consente di accedere a riduzioni di prezzo o servizi esclusivi in + 300 luoghi culturali in Île-de-France.