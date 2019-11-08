All'interno delle zone di validità, il pass Navigo Week è valido su tutte le modalità di trasporto:
- Metropolitana
- Treno
- RER
- Tram
- Autobus comprensivi di Filéo ad eccezione di alcuni servizi aeroportuali diretti (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, navette VEA Disney) e autobus turistici (OpenTour, Cars Rouges).
Il pacchetto è in vendita da venerdì per la settimana successiva. È valido per una settimana dal lunedì alla domenica.
Scelta della zonizzazione di validità
PACCHETTO "TUTTE LE ZONE"
- Ti permette di muoverti in tutta l'Île-de-France (zone da 1 a 5), ogni giorno.
PACCHETTO 2 ZONE
- È valido solo nelle zone di validità scelte (2-3, 3-4 o 4-5).
- Può essere integrato da un Navigo Day valido per aree o periodi aggiuntivi.
Cosa c'è da sapere
- Il pacchetto Navigo Week è rimborsato almeno al 50% dai datori di lavoro ai dipendenti per le aree necessarie per il pendolarismo.
- Questo biglietto viene caricato su un pass Navigo / Navigo Discovery che devi ottenere in anticipo o sul tuo telefono dall'applicazione Île-de-France Mobilités (solo in "tutte le zone", zone da 1 a 5).