Illustrazione che mostra una viaggiatrice che convalida il suo viaggio con il suo pass Navigo SemaineIllustrazione che mostra una viaggiatrice che convalida il suo viaggio con il suo pass Navigo Semaine

Pacchetto Navigo Week

Viaggia senza limiti per tutta la settimana!

MetropolitanaRERAutobusTramTreno

31,60€  a settimanatutte le zone

  • Risparmia sui tuoi spostamenti quotidiani
  • Libertà di movimento adattata alle tue esigenze
  • Ricarica facile e veloce tramite l'app
Ricarica tramite l'app

Prezzi

Aree del pacchettoTariffa
Tutte le zone da 1 a 531,60 €
2 a 329,60 €
3 a 428,60 €
4 a 528,20 €

Tariffe forfettarie applicabili dal 1° gennaio 2025

Questo pacchetto è disponibile anche in prezzi solidali -75%. Potrebbe essere applicato anche lo sconto del 50%.

Illustrazione che mostra una mano che tiene una moneta

Un budget controllato

Ogni settimana spendi solo l'importo del tuo pass Navigo Week.

In questo modo si evita di superare il budget di trasporto settimanale.

È adatto alle mie esigenze?

Il pacchetto Navigo Week è adatto alle tue esigenze se:

  • Hai intenzione di utilizzare spesso i mezzi pubblici questa settimana
  • Stai cercando una soluzione più economica e pratica rispetto al pass giornaliero Navigo o ai biglietti singoli

Semplice e pratico nella vita di tutti i giorni

Niente più acquisti di biglietti di trasporto giornaliero: viaggi illimitati per tutta la settimana senza preoccuparti di costi aggiuntivi.

Hai intenzione di prendere meno mezzi di trasporto la settimana successiva? Passa ai prezzi unitari tramite Navigo Liberté +.

Illustrazione che mostra un viaggiatore che carica il suo Navigo Pass tramite il suo smartphone

Come caricare il tuo pacchetto Navigo Week?

Evita le code ricaricando il tuo pass Navigo Week con l'app Île-de-France Mobilités nella sezione Acquisti.

Puoi anche ricaricare nei punti vendita.

Illustrazione che mostra la convalida del viaggio tramite smartphone

Come convalidare i tuoi viaggi con il tuo smartphone?

Gli utenti iPhone e Android possono ora convalidare i loro viaggi direttamente con il loro smartphone.

Ecco come:

  1. Installa l'app Île-de-France Mobilités.
  2. Acquista il tuo pass Navigo Week tramite l'app.
  3. Convalida i tuoi viaggi utilizzando il tuo smartphone.
