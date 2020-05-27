Solidarietà 75%

Illustrazione di una persona in sedia a rotelle con il suo accompagnatore Illustrazione di una persona in sedia a rotelle con il suo accompagnatore

La riduzione della solidarietà per i beneficiari dell'assistenza sociale

RERMetropolitanaAutobusTramTreno

-75%tutte le zone

  • Applicabile su Navigo Week o Navigo Month
  • Libertà di movimento adattata alle tue esigenze
Fai domanda online

Prezzi

Aree del pacchettoNavigo SettimanaNavigo Mese
Da 1 a 5 (Tutte le zone)7,90 € 22,20 €
2 a 37,40 € 20,70 €
3 a 47,15 € 20,15 €
4 a 57,05 € 19,65 €

Tariffe applicabili dal 1° gennaio 2025

Lo sconto solidale del 75% si applica ai pacchetti Navigo Week e Navigo Month. Questi pacchetti sono suddivisi in zone nei fine settimana, nei giorni festivi, durante le brevi vacanze scolastiche nella zona C e da metà luglio a metà agosto.

Posso beneficiarne?

Possono beneficiare dello sconto di solidarietà del 75%:

  • I beneficiari della copertura sanitaria universale complementare CMU-C / Sanità complementare solidale (CSS) senza partecipazione finanziaria, nonché i membri della loro famiglia
  • Persone in cerca di lavoro che percepiscono l'indennità di solidarietà specifica (ASS)

Vale a dire: i diritti allo sconto di solidarietà del 75% sono emessi solo su un pass Navigo (non possono essere caricati su un pass Navigo Discovery, un pass Navigo annuale o un pass Navigo imagine R).

Come posso ottenerlo?

Se soddisfi le condizioni per l'aggiudicazione, vai sul sito web di Solidarité Transport per fare la tua richiesta o chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.

Porta il tuo certificato CMU-C / Complémentaire Santé Solidaire (CSS) senza partecipazione finanziaria o il tuo ID France Travail.

L'Agence Solidarité Transport svolge le procedure gratuitamente.

Come arrivare a solidaritetransport.fr

Come si usa?

Puoi addebitare il tuo diritto allo sconto di solidarietà del 75% sul pass Navigo.

Quindi, è possibile acquistare e caricare pacchetti Navigo 75% di sconto mese o settimana:

Puoi anche viaggiare con biglietti a metà prezzo (dopo aver caricato il tuo diritto allo sconto nel tuo pass Navigo).