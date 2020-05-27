Solidarietà 75%

Lo sconto solidale del 75% si applica ai pacchetti Navigo Week e Navigo Month. Questi pacchetti sono suddivisi in zone nei fine settimana, nei giorni festivi, durante le brevi vacanze scolastiche nella zona C e da metà luglio a metà agosto.
Posso beneficiarne?
Possono beneficiare dello sconto di solidarietà del 75%:
- I beneficiari della copertura sanitaria universale complementare CMU-C / Sanità complementare solidale (CSS) senza partecipazione finanziaria, nonché i membri della loro famiglia
- Persone in cerca di lavoro che percepiscono l'indennità di solidarietà specifica (ASS)
Vale a dire: i diritti allo sconto di solidarietà del 75% sono emessi solo su un pass Navigo (non possono essere caricati su un pass Navigo Discovery, un pass Navigo annuale o un pass Navigo imagine R).