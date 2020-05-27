Sconto 50%

Posso beneficiarne?
- Lo sconto del 50% è riservato ai beneficiari AME
- I beneficiari dell'AME devono registrarsi presso l'Agence Solidarité Transport fornendo una copia della loro carta AME
- Dopo che l'Agenzia ha verificato questi elementi, il diritto alla riduzione viene concesso per un periodo da 1 a 12 mesi, a seconda della fine dei diritti sociali. Può quindi essere rinnovato alle stesse condizioni con l'Agence Solidarité Transport.
Nota: i bambini da 4 a meno di 10 anni possono beneficiare dello sconto del 50% sui biglietti Metro-Treno-Tram e Bus-Tram singoli, e della tariffa ridotta su Navigo Liberté +.