Illustrazione di una viaggiatrice che convalida il suo viaggio con un pass Navigo Illustrazione di una viaggiatrice che convalida il suo viaggio con un pass Navigo

Sconto 50%

Lo sconto del 50% per i beneficiari dell'assistenza medica statale

RERMetropolitanaAutobusTramTreno

-50%condizionale

  • Si applica ai pacchetti settimanali e mensili Navigo
  • Valido sui biglietti Metro-Treno-RER e Bus-Tram
  • Si applica a Navigo Liberté +
Sconto 50%
Solidarietà 75%
Solidarietà gratuita
Consulta la guida Prezzi di Solidarité Transport
Fai domanda online

Prezzi

Aree del pacchettoTariffa settimanaleTariffa mensile
Da 1 a 5 (tutte le zone)15,80 € 44,40 €
2 a 314,80 € 41,40 €
3 a 414,30 € 40,30 €
4 a 514,10 € 39,30 €

Tariffe applicabili dal 1° gennaio 2025

Illustrazione di una viaggiatrice che tiene in mano un pass Navigo

Posso beneficiarne?

  • Lo sconto del 50% è riservato ai beneficiari AME
  • I beneficiari dell'AME devono registrarsi presso l'Agence Solidarité Transport fornendo una copia della loro carta AME
  • Dopo che l'Agenzia ha verificato questi elementi, il diritto alla riduzione viene concesso per un periodo da 1 a 12 mesi, a seconda della fine dei diritti sociali. Può quindi essere rinnovato alle stesse condizioni con l'Agence Solidarité Transport.

Nota: i bambini da 4 a meno di 10 anni possono beneficiare dello sconto del 50% sui biglietti Metro-Treno-Tram e Bus-Tram singoli, e della tariffa ridotta su Navigo Liberté +.

Come posso ottenerlo?

Devi avere un pass Navigo.

Se soddisfi i requisiti per l'aggiudicazione, puoi:

  • vai al sito web di Solidarité Transport per fare la tua richiesta
  • chiamare l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999 (chiamata gratuita), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19

NB: Porta la tua carta AME.

L'Agence Solidarité Transport svolge le procedure gratuitamente.

Fai domanda online

Come si usa?

Puoi addebitare il tuo diritto allo sconto del 50% sul pass Navigo.

Quindi, è possibile acquistare e caricare pacchetti Navigo 50% di sconto mese o settimana:

Puoi anche viaggiare con biglietti a metà prezzo (dopo aver caricato il tuo diritto allo sconto nel tuo pass Navigo).