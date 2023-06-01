Condizioni generali per l'emissione e l'utilizzo della tariffa di solidarietà dei trasporti

A partire da giugno 2025

PREAMBOLO

Questo documento presenta solo le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo della Tariffa di Trasporto Solidale. La sottoscrizione e l'utilizzo della Tariffa di Trasporto Solidale sono subordinati all'accettazione piena, piena e senza riserve da parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso, nonché di quelle relative al supporto su cui viene caricato il pacchetto.

La tariffa di trasporto solidale è creata da Île-de-France Mobilités (autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France). È gestito e rilasciato da S.A.S Comutitres, di seguito denominato "Comutitres S.A.S", in nome e per conto di Île-de-France Mobilités, con il nome "Agence Solidarité Transport" (di seguito: "l'Agenzia"). I dati di contatto dell'Agence Solidarité Transport sono: 0800 948 999 (servizio gratuito e chiamata), AGENCE SOLIDARITE TRANSPORT D'ÎLE-DE-FRANCE - TSA 86838 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX.

1 - DEFINIZIONI

1.1 Il nome "Beneficiario" indica la persona che beneficia di un diritto sociale preso in considerazione nella Tariffa di Trasporto Solidale, e "Titolare" indica la persona che utilizza la Tariffa di Trasporto Solidale.

1.2 Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una concessione di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

2- PRESENTAZIONE

La tariffa di trasporto solidale include:

- Solidarietà gratuita, associata a un pacchetto Navigo gratuito che dà il diritto di circolare gratuitamente su tutti i servizi accessibili con un pacchetto Navigo tutte le zone;

- Lo sconto di solidarietà del 75%, che consente di viaggiare con un pacchetto "Navigo Solidarity 75%" (mese o settimana), biglietti metro / treno / RER o biglietti autobus / tram a metà prezzo e di sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + con un profilo a tariffa ridotta;

- Lo sconto del 50% che consente di viaggiare con un pacchetto "Navigo Sconto 50%" (mese o settimana), biglietti metro / treno / RER o biglietti autobus / tram a metà prezzo e di sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + con un profilo Tariffa ridotta.

3 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

3.1 Il Titolare deve avere un pass Navigo personalizzato con il suo nome e cognome e su cui appare la sua foto per beneficiare della Tariffa di Trasporto Solidale. I pass Navigo Discovery, Navigo imagine R o Navigo Annuel non possono essere utilizzati per accedere ai prezzi di trasporto solidale. La richiesta di un pass Navigo può essere effettuata all'Agenzia contemporaneamente alla richiesta di Tariffa di Trasporto Solidale, o separatamente, con i Vettori dell'Île-de-France o l'Agenzia Navigo. Una persona può detenere un solo pass Navigo caricato con un diritto alla Tariffa di Trasporto Solidale.

Per i diritti gratuiti "accompagnatori", è necessario ottenere un pass generico Navigo "accompagnatore", le richieste devono essere inviate tramite il modulo cartaceo precedentemente ottenuto telefonicamente dall'Agenzia. Questo pass includerà l'identità, la foto e i dettagli di contatto della persona disabile che apre il diritto, e la menzione "Accompagnatore" sostituirà il nome.

3.2 SOLIDARIETÀ GRATUITA è riservata alle persone residenti nell'Île-de-France. Il requisito della residenza nell'Île-de-France è valutato alla luce del domicilio dichiarato dal richiedente presso l'ente sociale che giustifica i suoi diritti (not. CAF, Pôle emploi, Assurance Maladie, MDPH, ONACVG). Il diritto alla Solidarietà Gratuita è erogato:

- a qualsiasi persona residente nell'Île-de-France, membro di una famiglia beneficiaria del reddito di solidarietà attiva (RSA) ai sensi degli articoli da L.262-2 a L.262-11 del codice dell'azione sociale e della famiglia e delle disposizioni regolamentari adottate in loro applicazione, fatte salve, per le famiglie che beneficiano anche del bonus di attività di cui agli articoli da L.841-1 a L.842-7 del codice della sicurezza sociale, ricevere al biglietto di quest'ultimo un importo inferiore o uguale al 35% della somma forfettaria di cui all'articolo L.262-2 del codice dell'azione sociale e della famiglia (senza tener conto dell'aumento previsto dall'articolo L.262-9 dello stesso codice) arrotondato all'euro successivo.

- i beneficiari disoccupati dell'assegno specifico di solidarietà (ASS), che hanno ricevuto l'ASS il mese precedente la loro domanda di gratuità e i beneficiari o i beneficiari della sanità solidale complementare (CSS) senza partecipazione finanziaria.

- accompagnatori di una persona in possesso di una carta di disabilità (IC) o di una carta di inclusione della mobilità (CMI) con la menzione "Disabilità" e sovramenzione "Bisogno di sostegno" o "Cecità".

- veterani e vittime di guerra in possesso di una tessera dell'Ufficio nazionale dei veterani (ONAC) con doppia barra rossa e il loro accompagnatore.

- veterani e vittime di guerra in possesso di una tessera dell'Ufficio nazionale dei veterani (ONAC) con doppia barra blu e il loro accompagnatore.

- veterani e vittime di guerra con una tessera dell'Ufficio nazionale dei veterani (ONAC) con una semplice barra rossa.

Nel caso in cui l'accompagnatore sia designato come cane, anche l'animale può beneficiare della gratuità allo stesso biglietto dell'accompagnato).

3.3 La RIDUZIONE SOLIDALE del 75% viene erogata:

- Beneficiari (assicurati e beneficiari) della Sanità Solidale Complementare (CSS) senza partecipazione finanziaria e

- disoccupati Beneficiari dell'assegno specifico di solidarietà (ASS), che hanno ricevuto l'ASS il mese precedente la loro domanda di riduzione della solidarietà del 75% e non beneficiari del CSS senza contributo finanziario.

3.4 Lo SCONTO del 50% viene concesso:

- Beneficiari (assicurati e beneficiari) dell'assistenza medica statale (AME).

4 - CONDIZIONI DI OTTENIMENTO E UTILIZZO

4.1 Emissione dei diritti alla Tariffa di Trasporto Solidale

La richiesta può essere effettuata sia online sul sito https://www.solidaritetransport.iledefrance-mobilites.fr, sia per posta restituendo il modulo cartaceo precedentemente ottenuto via internet o per telefono dall'Agenzia. Per i beneficiari di una carta CI/CMI/ONAC, la richiesta può essere effettuata online o per posta restituendo il modulo cartaceo precedentemente ottenuto telefonicamente dall'Agenzia. Il modulo di domanda deve essere debitamente compilato, firmato e accompagnato dai documenti giustificativi richiesti.

Documenti giustificativi accettati:

- RSA: teleconsulto (vedi sotto) o certificato di pagamento dell'indennità RSA, fornito dai CAF, risalente a meno di un mese fa, al nome e all'indirizzo del beneficiario e indicante, per la RSA, l'importo del reddito garantito calcolato dai CAF. L'Agence Solidarité Transport tiene conto solo degli elementi stabiliti dai CAF (teleconsulto o attestazione). Il beneficiario deve assicurarsi di aver fornito al suo CAF tutti gli elementi, compresa la sua dichiarazione dei redditi trimestrale (DTR), necessari per l'esame della sua pratica da parte del suo CAF. Nel caso in cui il CAF non sia stato ancora in grado di valutare positivamente il trimestre di diritto RSA (ed eventualmente il Premio di Attività) corrispondente al mese di domanda o rinnovo, il diritto di Solidarietà Gratuita non verrà rilasciato.

- ASS: teleconsulto (vedi sotto) o dichiarazione mensile della situazione Pôle emploi risalente a meno di un mese, a nome e indirizzo del beneficiario dell'ASS.

- CSS senza partecipazione finanziaria: Online: Teleconsulto o, se richiesto dall'Agenzia: certificato annuale CSS senza partecipazione finanziaria valida, a nome e indirizzo dell'assicurato, stabilito dai fondi degli organismi di assicurazione sanitaria o mutue e menzionando eventuali altri beneficiari, prova dell'identità dei beneficiari e carta vitale del beneficiario principale.

Per posta: fotocopia del certificato annuale CSS valido senza partecipazione finanziaria, a nome e indirizzo dell'assicurato, compilato dalle casse degli organismi di assicurazione sanitaria o delle mutue, e menzionando eventuali altri beneficiari, prova dell'identità dei beneficiari e carta vitale del beneficiario principale.

- AME: fotocopia della tessera individuale valida per l'ammissione all'AME, a nome e indirizzo dell'assicurato, redatta dalle casse degli organismi di assicurazione malattia o delle mutue, e se necessario il suo retro che menziona eventuali altri beneficiari.

- CI o CMI: fotocopia di una prova di indirizzo dei beneficiari e fotocopia della carta di invalidità del beneficiario con la sovramenzione "Necessità di sostegno" o "cecità" in corso di validità, con cognome, nome e indirizzo del beneficiario rilasciata dalla casa dipartimentale per disabili del dipartimento di residenza.

- ONAC: fotocopia di una prova di residenza del beneficiario e fotocopia della carta valida dell'Ufficio nazionale dei veterani con doppia barra rossa, doppia barra blu o singola barra rossa, con cognome, nome e indirizzo del beneficiario, rilasciata dall'Ufficio nazionale dei veterani e delle vittime di guerra (ONACVG).

Teleconsultazione dei documenti giustificativi: alcune organizzazioni sociali (CAF, France Travail, CNAM) forniscono all'Agenzia file informatici professionali o servizi Internet che consentono di consultare gli elementi del file RSA, CSS o ASS del richiedente necessari per l'assegnazione della tariffa di trasporto solidale ed esentano il richiedente dal fornire documenti giustificativi. In conformità con la legge del 6 gennaio 1978 modificata relativa all'informatica, ai file e alle libertà e al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali, il richiedente può in qualsiasi momento autorizzare o rifiutare questa consultazione. In caso di rifiuto, spetta a lui allegare al modulo le fotocopie dei documenti giustificativi richiesti, il che comporterà un tempo più lungo per la verifica e l'elaborazione della sua domanda.

L'Agenzia può interrogare gli organismi che attribuiscono diritti sociali e certificati giustificativi per verificare la situazione del richiedente prima di concedergli il beneficio della tariffa di trasporto solidale.

Procedure di istruzione e comunicazione:

Se l'Agenzia non ha ricevuto tutte le informazioni richieste, la domanda non è accettata e l'Agenzia ne informa il richiedente. Dal ricevimento da parte dell'Agenzia, e a condizione che sia completo e privo di errori, il file viene elaborato entro 10 giorni di calendario per le persone già in possesso di un pass Navigo ed entro 30 giorni di calendario per gli altri. Una volta trattato il fascicolo, l'Agenzia invia nominativamente al richiedente ammissibile ai sensi degli articoli 2 e 3, al momento della prima aggiudicazione, una lettera o un messaggio di posta elettronica se ha presentato la sua domanda via Internet, informandolo che gli è stato concesso il diritto alla tariffa di trasporto solidale e il periodo di validità di tale diritto. La conferma dei diritti è resa disponibile sullo spazio personale del beneficiario sul sito https://www.solidaritetransport.iledefrance-mobilites.fr, integrata da un'e-mail o SMS informativo se il richiedente lo ha autorizzato.

Il diritto alla tariffa di trasporto solidale non è rilasciato per un periodo inferiore a un mese. Non ci sarà alcun rimborso totale o parziale dei biglietti di trasporto acquistati per viaggiare in attesa dell'elaborazione della pratica da parte dell'Agenzia. Il richiedente non avrà diritto ad alcun risarcimento o risarcimento biglietto qualsiasi danno derivante da un tempo di elaborazione superiore o inferiore al tempo annunciato o dal tempo di consegna di un pass Navigo.

4.2 Concretizzazione del diritto alla gratuità o del diritto alla riduzione.

Il diritto alla Tariffa di Solidarietà di Trasporto concesso dall'Agenzia deve essere attivato sul pass Navigo del Beneficiario per poter essere utilizzato. Questo carico viene effettuato per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelle dei rivenditori ufficiali (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), presso uno sportello o un dispositivo di vendita delle reti dei vettori.

5- Acquisto e/o utilizzo di biglietti di trasporto

5.1 Pacchetto di trasporto gratuito: il pass gratuito Navigo può essere utilizzato non appena il diritto al trasporto gratuito è stato attivato sul pass Navigo.

5.2 Acquisto dei pacchetti "Navigo Sconto Solidarietà 75%" e "Navigo Sconto 50%": i pacchetti "Navigo Sconto Solidarietà 75%" (mese o settimana) e "Navigo Sconto 50%" (mese o settimana) possono essere acquistati e caricati sul pass Navigo contenente il diritto alla Tariffa Solidarietà Trasporto tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelli dei rivenditori ufficiali (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), presso uno sportello o un dispositivo di vendita delle reti dei vettori, non appena il corrispondente diritto allo sconto sia stato attivato su tale pass.

5.3 Utilizzo dei biglietti Metro-Treno-RER e dei biglietti Unit-Bus-Tram a metà prezzo o Navigo Liberté +: il beneficiario del pacchetto "Navigo Sconto Solidarietà 75%" o del pacchetto "Sconto Navigo 50%", se viaggia con biglietti o un contratto Navigo Liberté + tariffa ridotta, deve imperativamente essere in possesso del suo pass Navigo sul quale è stato addebitato il diritto alla Riduzione Solidale del 75% o alla Riduzione del 50%, e presentarlo in caso di controllo per giustificare il suo diritto alla riduzione.

5.4 Pagamento: il pagamento dei pacchetti "Navigo Solidarity 75%" o "Navigo Discount 50%" non può essere effettuato tramite Mobility Voucher.

5.5 Termini e condizioni per l'accompagnatore di un Titolare CI/CMI/ONAC: il pass Navigo "accompagnatore" reca il nome e la foto del Titolare della carta di invalidità e la dicitura "accompagnatore" al posto del nome. Può essere utilizzato da una persona che accompagna il titolare della carta di invalidità: l'accompagnatore può quindi cambiare ad ogni viaggio del titolare. Al contrario, questo pass non può essere utilizzato in assenza del titolare della carta di invalidità. In caso di ispezione, il titolare della carta di invalidità deve presentare la sua carta di invalidità CI/CMI/ONAC per giustificare il diritto alla gratuità per il suo accompagnatore.

6 - SCADENZA E RINNOVO DEI DIRITTI TARIFFARI DI SOLIDARIETÀ DEI TRASPORTI

- Beneficiari AME: il diritto alla riduzione scade alla fine del mese successivo alla fine dei diritti AME addebitati sulla carta AME.

- Beneficiari CSS senza partecipazione finanziaria: il diritto alla riduzione scade alla fine del mese successivo alla fine dei diritti CSS senza partecipazione finanziaria indicati sul certificato.

- Beneficiari ASS che non hanno diritto al CSS senza partecipazione finanziaria: il diritto alla riduzione scade alla fine del settimo mese dal mese indennizzato al biglietto dell'ASS che figura sulla dichiarazione mensile della situazione o dall'ultimo mese di pagamento comunicato da Pôle emploi.

- Beneficiari ASS aventi diritto CSS senza partecipazione finanziaria: il diritto gratuito è concesso in periodi limitati di tre mesi rinnovabili alla fine del mese successivo alla fine dei diritti CSS senza partecipazione finanziaria. Alla scadenza, la gratuità può essere sostituita dalla riduzione di solidarietà del 75% se il beneficiario ha ancora solo l'ASS o solo il CSS senza partecipazione finanziaria.

- Destinatari RSA: il diritto alla gratuità scade alla fine del 2° mese successivo al trimestre in corso di pagamento della RSA. Viene rinnovato trimestralmente.

- Accompagnatori di un Beneficiario CI o CMI, Titolare o accompagnatore di un Titolare di Carta ONAC: il diritto alla gratuità scade tre anni dopo la sua concessione, o alla data di scadenza della carta fornita dal Titolare se tale carta scade prima di questi tre anni.

Il rinnovo è possibile a condizione che il beneficiario soddisfi le condizioni per il rilascio (cfr. paragrafo 3 sopra) e come segue:

- Per i beneficiari RSA e ASS che hanno autorizzato l'Agenzia a consultare il loro fascicolo presso le organizzazioni sociali interessate, l'Agenzia esamina il loro fascicolo nel mese precedente la scadenza del diritto per verificare la loro nuova situazione.

- Per coloro che hanno rifiutato questa autorizzazione, nonché per i beneficiari del CSS senza partecipazione finanziaria, dell'AME, di un CI, di un MIC o di una carta ONAC, l'Agenzia richiede i documenti giustificativi all'utente entro due mesi prima della fine dei diritti di trasporto e procede al rinnovo entro 10 giorni di calendario se la prova ricevuta è conforme.

7 - CONVALIDA E CONTROLLO DEI BIGLIETTI

La convalida e il controllo avvengono alle condizioni previste dalle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del pass Navigo.

8 – DISPOSIZIONI VARIE

8-1 - SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLA TARIFFAZIONE SOLIDALE DEI TRASPORTI

Il diritto alla tariffazione Solidarité Transport è automaticamente sospeso, fatti salvi i procedimenti giudiziari:

in caso di confisca del pass Navigo per frode del titolare della carta sulle reti,

in caso di frode accertata nella costituzione del fascicolo di richiesta della tariffa Solidarité Transport (falsa dichiarazione, falsificazione di allegati, ecc.). In tal caso, l'Agenzia notifica al Beneficiario la sospensione del diritto alla Tariffa di Trasporto Solidale mediante e-mail o semplice lettera indirizzata all'ultimo luogo di residenza noto del Beneficiario.

Chiunque continui ad avvalersi del diritto alla Tariffa di Trasporto Solidale dopo la sua sospensione è perseguibile penalmente.

L'Agenzia si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi nuova richiesta di diritto a Tarif Solidarité Transport a un Titolare il cui contratto sia già stato risolto per frode accertata. Tale rifiuto può essere opposto per un periodo di 3 anni dalla cessazione, nei confronti del Beneficiario fraudolento, dei Titolari a lui collegati e dei suoi eventuali complici.

8-2 RESPONSABILITÀ DEI TITOLARI DEI DIRITTI

Le presenti condizioni generali sono vincolanti per il richiedente principale e i suoi beneficiari beneficiari.

9 - INFORMATIVA RELATIVA AI DATI PERSONALI

Nell'ambito della Tariffazione Solidale Trasporto, il trattamento dei Dati Personali del Titolare viene effettuato da vari responsabili del trattamento che si preoccupano della protezione della sua privacy:

Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

- l'emissione e la gestione del diritto;

- comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

- effettuare analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita di biglietti di trasporto, nonché della lotta contro le frodi, può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

- la gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del vettore;

- la gestione della convalida e dei dati che ne derivano, in particolare le operazioni di invalidamento di biglietti fraudolente;

- la lotta contro le infrazioni alla polizia dei trasporti, il controllo della biglietti, la multa e il recupero delle multe;

- operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto della normativa vigente;

- analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai vettori;

- la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei vettori.

Il trattamento non include il recupero e la gestione dei dati dei rappresentanti legali o dei pagatori. Questi dati sono gestiti e monitorati al momento dell'acquisto di biglietti e pacchetti.

I Dati Personali relativi al Titolare che consentono di identificarli sono di seguito denominati "Dati".

9-1 Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

9-1-1 Quali dati vengono raccolti?

Le informazioni relative al Beneficiario che consentono di identificarlo sono denominate "Dati" nei testi che seguono.

I Dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

- Dati identificativi,

- Dati relativi alla vita personale,

- Dati relativi alla vita lavorativa,

- dati economici e finanziari,

- Dati sanitari,

9.1.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 9.

9-1-3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

- sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Beneficiario per: la gestione del contratto/servizio;

- sull'esercizio di una missione di servizio pubblico dell'Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali dette istituzionali;

- sul consenso del Beneficiario all'invio di comunicazioni commerciali.

9-1-4 Per quanto tempo vengono conservati questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i Dati del Titolare del trattamento per la durata del diritto e l'esecuzione dei contratti, nonché fino alla fine dei termini di prescrizione applicabili.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo spazio personale sul sito "iledefrance-mobilités.fr" per il tempo di creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto commerciale e fino a 5 anni dopo la data di scadenza del contratto o dei contratti sottoscritti, quindi archiviati durante i periodi di conservazione previsti dalla legge.

9-1-5 Chi può accedere a questi dati?

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle società di trasporto pubblico nell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France.

I dati derivanti dalle operazioni effettuate sui servizi online delle entità che offrono servizi digitali multimodali sono destinati a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, i suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e il titolare del servizio digitale multimodale interessato dall'operazione.

9.1.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I Dati relativi ai beneficiari sono comunicati per finalità gestionali a subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Marocco).

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

9.2 Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

9.2.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

- Dati identificativi,

- dati economici e finanziari,

- Dati relativi a reati,

- Dati di convalida.

9.2.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, di cui i Vettori sono responsabili del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 9.

9.2.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

- l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione),

- il consenso del Titolare (prospezione commerciale) o

- l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

9.2.4 Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le regole di conservazione attuate da SNCF e RATP sono:

- I dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

Le tracce nominative dei movimenti (timestamp - luogo di convalida - numero della carta) vengono conservate solo per poche ore. Oltre a ciò, i dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle nostre reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

- I dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura del fascicolo.

- I dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte vendita sono conservati per un periodo massimo di due anni, dalla data dell'operazione.

- I dati raccolti nel contesto dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

- I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

I periodi di conservazione dei dati dei trattamenti effettuati da altri vettori sono disponibili sul sito web di questi ultimi.

9.2.5 Chi può accedere a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati sono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è il destinatario dei dati di convalida.

9.2.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

9.3 Quali sono i diritti del Titolare sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare ha il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei suoi Dati dopo la sua morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i suoi diritti, il Titolare può inviare la sua richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla sua richiesta, l'ambito della sua richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti). Accompagnato dai suoi dati di contatto, dal suo numero cliente e dagli elementi per dimostrare la sua identità.

Il Titolare potrà inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

- i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

· all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

· o all'indirizzo e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento: il Titolare può contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali,

o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected] .

· all'indirizzo postale SNCF Voyageurs - DPO - Legal and Compliance Department, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio della professione legale online: https://url-c.fr/e/7hy9i

o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

10 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Île-de-France Mobilités può modificare le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento. La versione attuale è pubblicata nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités e può essere consultata sul sito web www.iledefrance-mobilites.fr.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.