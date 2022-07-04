Biglietti di trasporto dematerializzati: scopri i rivenditori ufficiali

Lo sapevate? Hai la possibilità di acquistare o ricaricare i tuoi biglietti di trasporto nelle applicazioni dei nostri rivenditori ufficiali, partner di Île-de-France Mobilités. Ci spieghiamo.

Il telefono apre le porte dei trasporti in Île-de-France!

Sapevi che puoi acquistare i tuoi biglietti di trasporto direttamente dal tuo telefono? Vai alla sezione di acquisto della tua applicazione per usufruire di questo servizio.

Funzionalità disponibili:

  1. Carica i tuoi biglietti sul tuo pass Navigo
  2. Puoi ricaricare la tua carta Navigo direttamente dal tuo smartphone.
  3. Convalida i tuoi biglietti con il tuo smartphone
  4. Non c'è bisogno di una carta fisica, puoi convalidare il tuo biglietto avvicinando il telefono al validatore.

Compatibilità:

  • Servizio disponibile su telefoni Android NFC e iPhone compatibili.
  • App disponibili su Google Play e App Store.

Biglietti e pacchetti disponibili:

  • Biglietto metro-treno-RER
  • Biglietto Bus-Tram
  • Biglietto Parigi Regione <> Aeroporti
  • Pass giornaliero Navigo
  • Pacchetto Navigo Month
  • Pacchetto Navigo Week
  • Pacchetto Paris Visite
  • Biglietti RoissyBus
  • Pacchetto anti-inquinamento
  • Pacchetto Fête de la Musique

Hai bisogno di aiuto?
Se hai problemi con l'acquisto dei tuoi biglietti sul telefono, vai alla sezione "Aiuto" della tua applicazione.

Per maggiori informazioni:
Consulta il sito www.iledefrance-mobilites.fr sezione Prezzi per maggiori dettagli.

Un problema con l'acquisto dei tuoi biglietti al telefono?

Vai alla sezione "Aiuto" della tua applicazione.

Quali applicazioni ti permettono di acquistare i tuoi biglietti di trasporto dematerializzati?

L'elenco dei rivenditori ufficiali:

Scopri come accedere alla distribuzione dei biglietti di trasporto.