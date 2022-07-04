Biglietti di trasporto dematerializzati: scopri i rivenditori ufficiali
Pubblicato su
Lo sapevate? Hai la possibilità di acquistare o ricaricare i tuoi biglietti di trasporto nelle applicazioni dei nostri rivenditori ufficiali, partner di Île-de-France Mobilités. Ci spieghiamo.
Sapevi che puoi acquistare i tuoi biglietti di trasporto direttamente dal tuo telefono? Vai alla sezione di acquisto della tua applicazione per usufruire di questo servizio.
Funzionalità disponibili:
- Carica i tuoi biglietti sul tuo pass Navigo
- Puoi ricaricare la tua carta Navigo direttamente dal tuo smartphone.
- Convalida i tuoi biglietti con il tuo smartphone
- Non c'è bisogno di una carta fisica, puoi convalidare il tuo biglietto avvicinando il telefono al validatore.
Compatibilità:
- Servizio disponibile su telefoni Android NFC e iPhone compatibili.
- App disponibili su Google Play e App Store.
Biglietti e pacchetti disponibili:
- Biglietto metro-treno-RER
- Biglietto Bus-Tram
- Biglietto Parigi Regione <> Aeroporti
- Pass giornaliero Navigo
- Pacchetto Navigo Month
- Pacchetto Navigo Week
- Pacchetto Paris Visite
- Biglietti RoissyBus
- Pacchetto anti-inquinamento
- Pacchetto Fête de la Musique
Hai bisogno di aiuto?
Se hai problemi con l'acquisto dei tuoi biglietti sul telefono, vai alla sezione "Aiuto" della tua applicazione.
Per maggiori informazioni:
Consulta il sito www.iledefrance-mobilites.fr sezione Prezzi per maggiori dettagli.
Logo: Île-de-France Mobilités
Puoi acquistare i tuoi biglietti di trasporto direttamente dal tuo telefono. Dal mattone di acquisto della tua app:
- Carica i tuoi biglietti sul tuo pass Navigo (disponibile su telefoni Android NFC e iPhone compatibili)
- Convalida i tuoi biglietti con il tuo smartphone (disponibile su telefoni Samsung Galaxy compatibili e iPhone compatibili)
- Ricarica i tuoi diritti direttamente dal tuo telefono per i pacchetti di trasporto solidale, i pacchetti Imagine R, i pacchetti annuali:
Questo servizio è disponibile con l'applicazione Ile-de-France Mobilités e BonjourRATP:
-per aggiornare il tuo profilo di sconto Solidarité Transport,
-per il recupero di un nuovo contratto sul tuo pass
-per la sospensione e/o la ripresa del contratto in corso sul tuo pass.
Maggiori informazioni sul servizio di gestione del tuo pacchetto in video proprio qui !
Vai alla sezione Prezzi per maggiori dettagli.
Quali biglietti sono disponibili?
- Biglietto Metro-Treno-RER e Biglietto Bus-Tram
- Pass giornaliero Navigo
- Pacchetto Navigo Month
- Pacchetto Navigo Week
- Pacchetto Paris Visite
- Biglietti Parigi Regione <> Aeroporti e RoissyBus
- Pacchetto anti-inquinamento
- Pacchetto Fête de la Musique
Un problema con l'acquisto dei tuoi biglietti al telefono?
Vai alla sezione "Aiuto" della tua applicazione.
Quali applicazioni ti permettono di acquistare i tuoi biglietti di trasporto dematerializzati?
L'elenco dei rivenditori ufficiali:
- Ciao RATP
- SNCF Connect
- Portafoglio Samsung
- Schede Apple
- E, naturalmente, sull'applicazione Île-de-France Mobilités !