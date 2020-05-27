Solidarietà gratuita

La somma forfettaria e il bonus attività sono calcolati automaticamente dal CAF e compaiono sui certificati di pagamento della RSA.
Posso beneficiarne?
Per beneficiare del pacchetto di solidarietà gratuito, devi:
- risiedere nell'Île-de-France;
- far parte di un nucleo familiare che riceve la RSA a determinate condizioni di reddito (la somma della somma forfettaria e del bonus di attività deve essere inferiore ai massimali definiti da Île-de-France Mobilités);
- o essere in cerca di lavoro e beneficiare sia dell'indennità di solidarietà specifica (ASS) che della copertura sanitaria universale complementare (CMU-C) / sanità complementare solidale (CSS) senza partecipazione finanziaria.