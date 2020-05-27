Illustrazione di una persona che tiene in mano un pass NavigoIllustrazione di una persona che tiene in mano un pass Navigo

Solidarietà gratuita

Trasporto gratuito in tutta l'Île-de-France per i beneficiari dell'assistenza sociale

Libero  ogni 3 mesitutte le zone

  • Per i beneficiari dell'assistenza sociale
  • Viaggia con tutti i mezzi di trasporto
  • Rilasciato sul pass Navigo
Posso beneficiarne?

Per beneficiare del pacchetto di solidarietà gratuito, devi:

  • risiedere nell'Île-de-France;
  • far parte di un nucleo familiare che riceve la RSA a determinate condizioni di reddito (la somma della somma forfettaria e del bonus di attività deve essere inferiore ai massimali definiti da Île-de-France Mobilités);
  • o essere in cerca di lavoro e beneficiare sia dell'indennità di solidarietà specifica (ASS) che della copertura sanitaria universale complementare (CMU-C) / sanità complementare solidale (CSS) senza partecipazione finanziaria.

Massimale di reddito per beneficiarne

Numero di bambiniVivi da soloVivete in coppia
0873€1310€
11310€1572€
21572€1921€
31921€2270€
per bambino in più350€350€

Importi dei massimali al 1° aprile 2025 per beneficiare della Solidarietà Gratuita.

La somma forfettaria e il bonus attività sono calcolati automaticamente dal CAF e compaiono sui certificati di pagamento della RSA.

Come posso ottenerlo?

Il pass gratuito Navigo viene emesso esclusivamente su un pass Navigo (non può essere caricato su un pass Navigo Discovery, un pass Navigo annuale o un pass Navigo imagine R). Può essere rinnovato ogni 3 mesi, purché siano soddisfatti i criteri di aggiudicazione.

Se soddisfi i criteri di aggiudicazione, vai sul sito web di Solidarité Transport per fare domanda o chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà le procedure gratuitamente per te.

Fai domanda online

Come si usa?

Puoi caricare il tuo diritto al pass gratuito Navigo.

Una volta caricato il diritto gratuito, puoi circolare liberamente sulla rete nell'Île-de-France.