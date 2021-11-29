Gratuito per le persone con disabilità
Dal 1° aprile 2021 sono entrate in vigore nuove regole tariffarie con l'apertura all'ingresso gratuito per le persone con disabilità. Scopri in questa pagina a quali tariffe puoi richiedere e come beneficiarne.
Condizioni di assegnazione in base al tipo di tessera di invalidità:
Per te
- Se soddisfi i criteri di aggiudicazione, vai sul sito web di Solidarité Transport per fare domanda o chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà le procedure gratuitamente per te.
- Sarà richiesto un documento d'identità e una prova di indirizzo. Il tuo pass Navigo ti verrà rilasciato immediatamente.
- Puoi anche ordinare il tuo pass via Internet.
- L'esame del fascicolo inviato all'Agence Solidarité Transport viene effettuato entro 10 giorni al massimo. Una volta convalidato il file, sarai informato via e-mail o posta di ritorno. Potrai quindi caricare il pass gratuito sul tuo pass (e/o su quello del tuo accompagnatore) da un distributore automatico o da una biglietteria.
Se non disponi di un pass Navigo, l'Agence Solidarité Transport può ordinarlo per te. Puoi anche ottenerne uno gratuitamente:
- immediatamente presso un'agenzia commerciale, uno sportello o uno sportello multiservizio RATP o SNCF Transilien (presentando un documento d'identità e una prova di indirizzo);
- entro 3 settimane al massimo dalla sezione My Navigo, oppure restituendo all'agenzia Navigo il modulo di richiesta disponibile presso gli sportelli delle stazioni RATP e Transilien SNCF.
Non hai bisogno di un pass Navigo se non vivi nell'Ile-de-France.
Come ottenere il diritto allo sconto
Se tu o il tuo accompagnatore avete diritto all'ingresso gratuito, ecco un riepilogo dei 3 passaggi:
1. Ottieni un pass Navigo per te e il tuo accompagnatore (non obbligatorio se ottieni uno sconto del 50%)
2. Richiedi un diritto gratuito sul sito web di Solidarité Transport o chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà le procedure gratuitamente per te.
3. Addebita queste tasse gratuite sui pass
Sarai quindi in grado di viaggiare con questi pass per un periodo massimo di 3 anni o fino al raggiungimento della data di fine della prova.
Se hai diritto alla tariffa ridotta del 50%:
- Puoi acquistare un pass Navigo per te e caricare biglietti scontati del 50%. Puoi anche andare alla biglietteria o alla biglietteria automatica per acquistare i tuoi biglietti con una tariffa ridotta del 50%.
Non vivi nell'Ile de France ma soddisfi i criteri di aggiudicazione?
- Vai a una biglietteria all'inizio di ogni viaggio per beneficiare dell'ingresso gratuito
- Per ottenere lo sconto del 50%: opta per un pass Navigo Easy da ritirare in agenzia, oppure acquista i tuoi biglietti presso una biglietteria con una tariffa ridotta del 50%.
Condizioni d'uso
Il pacchetto gratuito di solidarietà consente ai beneficiari di viaggiare gratuitamente in tutta l'Île-de-France su tutti i modi di trasporto, ad eccezione di Orlyval e RoissyBus.
Lo sconto del 50% consente di acquistare biglietti a metà prezzo a determinate condizioni (biglietti singolari origine-destinazione e biglietti Easy). Puoi anche utilizzare il servizio Navigo Liberté+ con la tariffa ridotta se vivi o lavori nell'Ile-de-France.
In caso di ispezione, dovrai presentare la prova della disabilità per giustificare i tuoi diritti gratuiti o ridotti.
Per te: essere in possesso del tuo pass Navigo caricato e della tua carta di invalidità.
Servizio post-vendita
Per richiedere o rinnovare i tuoi diritti gratuiti, ricordati di fornire una prova di indirizzo e, se applicabile, la tua nuova carta ONAC / disabilità.
- Per posta: AUTORIZZAZIONE 26834 77219 AVON CEDEX
- chiamare l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19
- o online sul sito di Solidarité Transport
Per eseguire operazioni relative al pass Navigo (ad esempio in caso di smarrimento o furto):
- Accedi ai servizi online su My Navigo.
- Contatta l'Agenzia Navigo per posta
Agenzia Navigo
TSA 84452 77219 AVON CEDEX
- Contattare l'agenzia Navigo per telefono: 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo)
- Presso l'agenzia di vendita dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso i banchi servizi SNCF Navigo.