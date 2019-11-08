Illustrazione che mostra un viaggiatore che convalida il suo viaggio con il suo pass Navigo DayIllustrazione che mostra un viaggiatore che convalida il suo viaggio con il suo pass Navigo Day

Pass giornaliero Navigo

Viaggia senza limiti per un'intera giornata!

MetropolitanaRERAutobusTramTreno

12€  al giornoTutte le aree (esclusi gli aeroporti)

  • Risparmia sui tuoi spostamenti quotidiani
  • Libertà di movimento adattata alle tue esigenze
  • Ricarica facile e veloce tramite l'app
Come posso ricaricare il mio pass tramite l'app?
Ricarica tramite l'app

Un budget controllato

  • Navigo Jour ha un prezzo unico di 12 €
  • Non si applicano tariffe scontate su questo pacchetto
  • Ogni giorno spendi solo l'importo del tuo pass giornaliero Navigo
  • In questo modo eviti di superare il budget di trasporto del giorno
illustrazione di un viaggiatore che convalida la sua salita sull'autobus con un pass Navigo Jour sul suo smartphone

È adatto alle mie esigenze?

Il pacchetto Navigo Day è adattato alle tue esigenze se:

  • Oggi prevedi di utilizzare spesso i mezzi di trasporto .
  • Stai cercando una soluzione più economica e pratica rispetto ai biglietti singoli.

Semplice e pratico nella vita di tutti i giorni

Niente più acquisti di biglietti di trasporto singoli: viaggi illimitati tutto il giorno senza preoccuparti di costi aggiuntivi.

Hai intenzione di prendere meno mezzi di trasporto il giorno successivo? Passa ai prezzi unitari tramite Navigo Liberté +.

Illustrazione che mostra un viaggiatore che carica il suo Navigo Pass tramite il suo smartphone

Come caricare il tuo pass Navigo Day?

Evita le code ricaricando il tuo pass Navigo Semaine con l'app Île-de-France Mobilités nella sezione Acquisti.

Puoi anche ricaricare nei punti vendita.

Illustrazione che mostra la convalida del viaggio tramite smartphone

Come convalidare i tuoi viaggi con il tuo smartphone?

Gli utenti iPhone e Android possono ora convalidare i loro viaggi direttamente con il loro smartphone.

Ecco come:

  1. Installa l'app Île-de-France Mobilités.
  2. Acquista il tuo pass Navigo Day tramite l'app.
  3. Convalida i tuoi viaggi utilizzando il tuo smartphone.
