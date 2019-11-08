Un budget controllato
- Navigo Jour ha un prezzo unico di 12 €
- Non si applicano tariffe scontate su questo pacchetto
- Ogni giorno spendi solo l'importo del tuo pass giornaliero Navigo
- In questo modo eviti di superare il budget di trasporto del giorno
Viaggia senza limiti per un'intera giornata!
12€ al giornoTutte le aree (esclusi gli aeroporti)
Il pacchetto Navigo Day è adattato alle tue esigenze se:
Niente più acquisti di biglietti di trasporto singoli: viaggi illimitati tutto il giorno senza preoccuparti di costi aggiuntivi.
Hai intenzione di prendere meno mezzi di trasporto il giorno successivo? Passa ai prezzi unitari tramite Navigo Liberté +.
Evita le code ricaricando il tuo pass Navigo Semaine con l'app Île-de-France Mobilités nella sezione Acquisti.
Puoi anche ricaricare nei punti vendita.
Gli utenti iPhone e Android possono ora convalidare i loro viaggi direttamente con il loro smartphone.
Ecco come: