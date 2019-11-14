Campo d'applicazione

Il biglietto Bus-Tram può essere utilizzato in tutta l'Ile-de-France, zone da 1 a 5 della rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités, consente di viaggiare su:

Linee di tram e Tzen

Tutti gli autobus, pullman Noctilien, lunga percorrenza e Filéo

Il cavo C1

Il biglietto dematerializzato Bus-Tram non consente di viaggiare su:

RoissyBus, OrlyVal,

Linee della metropolitana in Île-de-France

RER e linee ferroviarie in Île-de-France

La funicolare di Montmartre;

Linee Intercité e TER nell'Île-de-France

Il biglietto Bus-Tram ti consente di viaggiare 1h30 dalla convalida dell'ingresso e senza effettuare un'uscita. I collegamenti tra i modi di trasporto autorizzati, sopra menzionati, sono autorizzati entro il limite di 1h30 dalla prima convalida dell'ingresso. Il viaggio di andata e ritorno e l'interruzione sulla stessa linea di autobus, tram o Tzen non sono consentiti con lo stesso biglietto Bus-Tram.

Cosa c'è da sapere

Questo biglietto è disponibile a prezzo pieno e ridotto. Tuttavia, non è possibile addebitare entrambe le tariffe contemporaneamente sullo stesso pass.

Puoi acquistare questo biglietto con il tuo telefono, dall'applicazione Île-de-France Mobilités, memorizzarlo sul tuo telefono o ricaricarlo su un pass Navigo Easy che dovrai ottenere in anticipo. Un pass Navigo Easy non può contenere più di 20 biglietti Bus-Tram.