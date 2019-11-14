Illustrazione che mostra un viaggiatore che convalida il suo viaggio con il suo biglietto t+ con uno smartphoneIllustrazione che mostra un viaggiatore che convalida il suo viaggio con il suo biglietto t+ con uno smartphone

Biglietto Bus-Tram

Fai il tuo viaggio in autobus o in tram

AutobusTramCavo

2€  all'unitàtutte le zone

  • Valido in tutta l'Ile-de-France (esclusi gli aeroporti)
  • Ricaricabile su pass Navigo Easy o smartphone
Su quale supporto mettere i nuovi biglietti Bus-Tram?
Ricarica tramite l'app
Illustrazione di una mano che tiene una moneta

Prezzi

  • Intero: 2€
  • Ridotto: 1€

L'utente della tariffa ridotta deve essere in grado di giustificare il suo diritto a uno sconto in qualsiasi momento durante il suo viaggio.

Approfitta di una tariffa vantaggiosa di 1,60 € invece di 2 € con Navigo Liberté +.

Scopri Navigo Liberté +
Illustrazione di una viaggiatrice con un autobus che si avvicina

È adatto alle mie esigenze?

Il biglietto Bus-Tram è adatto se:

  • Fai troppo pochi viaggi per giustificare l'acquisto di un Navigo mese o settimana
  • I tuoi viaggi sono in autobus, tram o funivia
iIllustrazione che mostra una mano che estrae un pass Navigo Easy da un portafoglio

Semplice e pratico nella vita di tutti i giorni

Niente più esitazioni tra prendere un biglietto t+ o un biglietto origine-destinazione: un biglietto unico per tutti i viaggi in autobus o tram dentro o fuori Parigi.

Illustrazione che mostra un pass Navigo Easy attaccato a uno smartphone per acquistare i biglietti t+

Come ottenerlo sul pass Navigo Easy?

  1. Acquista un pass Navigo Easy.
  2. Utilizza l'app Île-de-France Mobilité per acquistare i tuoi biglietti sul tuo pass Navigo Easy.
  3. Quindi convalida i tuoi viaggi con il tuo pass Navigo Easy.

Vuoi aiutare una persona cara? Puoi prestargli il tuo pass Navigo Easy perché non è nominativo.

Cosa succede se viaggio in gruppo o in famiglia?

Ricarica tramite l'app
Illustrazione che mostra la convalida del viaggio con uno smartphone

Come ottenerlo su uno smartphone?

Gli utenti iPhone e Android possono convalidare i loro viaggi direttamente dal proprio smartphone.

  1. Installa l'app Île-de-France Mobilités.
  2. Acquista i tuoi biglietti di trasporto tramite l'app.
  3. Convalida i tuoi viaggi utilizzando il tuo smartphone.
Installa l'app

