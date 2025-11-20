Su quale supporto mettere i biglietti Metro-Treno-RER o i biglietti Bus-Tram?
È possibile memorizzare fino a 20 biglietti Metro-Treno-RER e/o fino a 20 biglietti Bus-Tram su un pass Navigo Easy, un telefono o un orologio connesso.
Buono a sapersi:
- Per acquistare un biglietto per gli aeroporti della regione<>di Parigi, utilizza un pass Navigo Easy o telefonico diverso da quello su cui hai memorizzato i biglietti Metro-Treno-RER o Bus-Tram.
Questi biglietti non possono coesistere sullo stesso supporto.
- È possibile che il biglietto Metro-Treno-RER non sia disponibile per l'acquisto sull'applicazione o su un distributore automatico. Ciò è spiegato dalla presenza di un biglietto incompatibile sul tuo supporto (di solito un vecchio biglietto t + o un biglietto della regione<>dell'aeroporto di Parigi). In questo caso, è necessario utilizzare tutti i biglietti che non possono coesistere e già presenti sul supporto, oppure utilizzare un altro supporto. Clicca per saperne di più sullaconvivenza dei biglietti di trasporto.