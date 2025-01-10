Convivenza dei tuoi biglietti di trasporto: le istruzioni per l'uso
Pubblicato su
Vuoi aggiungere un biglietto di trasporto al tuo telefono, orologio connesso o pass Navigo Easy? Verificarne la compatibilità con quelle già presenti: zone, periodo di validità e tipologie di biglietti possono competere.
Qual è la convivenza dei biglietti di trasporto?
Sulla rete di trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités esistono diversi biglietti di trasporto e supporti per utilizzarli.
La "convivenza" è la possibilità di utilizzare su un unico supporto (il telefono, un orologio connesso o un pass Navigo Easy per esempio) diversi biglietti o pacchetti di trasporto.
Perché alcuni biglietti non possono coesistere sullo stesso supporto?
Quando due biglietti sono validi per lo stesso viaggio, il validatore non sa quale utilizzare per primo. Per evitare confusione al momento della convalida, le biglietti che possono competere non possono quindi essere caricate sullo stesso supporto.
Un dubbio? Verifica la compatibilità dei tuoi biglietti di trasporto in questa pagina
Convivenza di biglietti su un pass Navigo Easy
Convivenza di biglietti di trasporto su Navigo Easy
Ho questo biglietto sul mio Easy Pass:
- Il Navigo Day Pass è:
- Compatibile con il pacchetto Paris Visite, il biglietto della regione <> dell'aeroporto di Parigi, il biglietto Bus-tram, il biglietto metro-treno-RER, il biglietto t+ e il biglietto Roissy Bus.
- È compatibile con un altro pass giornaliero Navigo se il periodo di validità è diverso.
- Il pacchetto Paris Visite è:
- Compatibile con il Navigo Day Pass, il Paris Airport Region <> Ticket, il Bus-Tram Ticket, il Metro-Train-RER Ticket, il T+ Ticket e il Roissy Bus Ticket.
- Non è compatibile con un altro pacchetto Paris Visite.
- Il biglietto della regione <> di Parigi Gli aeroporti sono:
- Compatibile con i biglietti Navigo Day Pass, il Paris Visit Pass, il Paris Airport Region <> Ticket, il Bus-Tram Ticket e il Roissy Bus Ticket.
- Non è compatibile con un biglietto metro-treno-RER e un biglietto t+.
- Il biglietto del tram dell'autobus è compatibile con tutti gli altri biglietti: il pass giornaliero Navigo, il pacchetto Paris Visite, il biglietto della regione <> aeroportuale di Parigi, il biglietto del tram bus, il biglietto metro-treno-RER e il biglietto del bus Roissy.
- Il biglietto Metro-Treno-RER è:
- Compatibile con il pass giornaliero Navigo, il pacchetto Paris Visite, il biglietto Bus-tram, il biglietto metro-treno-RER e il biglietto Roissy Bus.
-Non è compatibile con il biglietto della regione <> degli aeroporti di Parigi e un biglietto t+.
- Il biglietto T+ è:
- Compatibile con il Navigo Day Pass, il Paris Visit Pass, il T+ Ticket, il Bus-Tram Ticket, il Roissybus Ticket.
- Non è compatibile con i biglietti della regione <> degli aeroporti di Parigi e il biglietto metro-treno-RER.
Esempio
- Sul mio pass Navigo Easy ho ancora i biglietti Metro-Treno-RER> Non posso acquistare un biglietto per gli aeroporti della regione <> di Parigi, ma posso, ad esempio, acquistare un biglietto Bus-Tram.
Qual è la soluzione in questo caso? Posso acquistare il mio biglietto Paris Région <> Aéroports tramite l'app Île-de-France Mobilités o acquistare un nuovo supporto Navigo Easy Pass.
Convivenza di biglietti tutte le aree su telefono o orologio connesso (Android o iOS)
Convivenza di biglietti di trasporto in tutte le aree su telefono o orologio connesso
Ho questo biglietto sul mio Easy Pass:
- Il pacchetto Navigo Month è:
- Compatibile con il pacchetto Paris Visite, il biglietto della regione <> dell'aeroporto di Parigi, il biglietto del tram-bus, il biglietto metro-treno-RER e il biglietto Orlybus e Roissybus
- Compatibile se il periodo di validità è diverso con il Navigo Monthly Pass, il Navigo Week Pass e il Navigo Day Pass
- Il pacchetto Navigo Week è:
- Compatibile con il pacchetto Paris Visite, il biglietto della regione <> dell'aeroporto di Parigi, il biglietto del tram-bus, il biglietto metro-treno-RER e il biglietto Orlybus e Roissybus
- Compatibile se il periodo di validità è diverso con il Navigo Monthly Pass, il Navigo Week Pass e il Navigo Day Pass
- Il Navigo Day Pass è:
- Compatibile con il pacchetto Paris Visite, il biglietto della regione <> dell'aeroporto di Parigi, il biglietto del tram-bus, il biglietto metro-treno-RER e il biglietto Orlybus e Roissybus
- Compatibile se il periodo di validità è diverso con il Navigo Monthly Pass, il Navigo Week Pass e il Navigo Day Pass
- Il pacchetto Paris Visite è:
- Compatibile con il pacchetto Paris Visite, il pacchetto Navigo Month, il pass Navigo Week, il pass Navigo Day, il biglietto della regione <> aeroportuale di Parigi, il biglietto Bus-tram, il biglietto metro-treno-RER e il biglietto Roissybus.
- È incompatibile con un altro pacchetto Paris Visite
- Il biglietto della regione <> di Parigi L'aeroporto è:
- Compatibile con il pacchetto Paris Visite, il pacchetto Navigo Month, il pass Navigo Week, il pass Navigo Day, il biglietto della regione <> aeroportuale di Parigi, il biglietto Bus-Tram e il biglietto Roissybus.
- È incompatibile con un biglietto Metro-Treno-RER
- Il biglietto Bus-Tram è:
- Compatibile con il pacchetto Paris Visite, il pacchetto Navigo Month, il pacchetto Navigo Week, il pass Navigo Day, il pacchetto Paris Visite, il biglietto della regione <> aeroportuale di Parigi, il biglietto Bus-tram, il biglietto metro-treno-RER e il biglietto Roissybus.
- Il biglietto Metro-Treno-RER è:
- Compatibile con il pacchetto Paris Visite, il pacchetto Navigo Month, il pass Navigo Week, il pass Navigo Day, il pacchetto Paris Visite, il biglietto Bus-Tram, il biglietto Metro-Treno-RER e il biglietto Roissybus.
- È incompatibile con il biglietto degli aeroporti della regione <> di Parigi
- Il biglietto t+ è:
- Compatibile con il pacchetto Paris Visite, il pacchetto Navigo Month, il pass Navigo Week, il pass Navigo Day, il pacchetto Paris Visite, il biglietto Bus-Tram e il biglietto Roissybus.
- È incompatibile con il biglietto degli aeroporti della regione <> di Parigi e il biglietto metro-treno-RER
- Il biglietto Roissybus è:
- Compatibile con il pacchetto Paris Visite, il pacchetto Navigo Month, il pass Navigo Week, il pass Navigo Day, il pacchetto Paris Visite, il biglietto della regione <> aeroportuale di Parigi, il biglietto Bus-tram, il biglietto metro-treno-RER e il biglietto Roissybus. $
- Il Navigo Liberté+ sul telefono è:
- Compatibile con tutti i biglietti e tariffe.
Esempio
- Con il mio contratto Navigo Liberté +, posso aggiungere altri pacchetti o biglietti al mio telefono?
Caso di pacchetti: se hai un abbonamento Navigo Month, Navigo Week o Navigo Day valido per telefono, il tuo abbonamento a Navigo Liberté + inizierà il giorno successivo alla fine della validità del tuo abbonamento Navigo Month, Week o Day.
- Con il tuo contratto attivo Navigo Liberté +, è possibile acquistare un pass Navigo Month, Navigo Week o Navigo Day all-zone sullo stesso telefono se hai intenzione di viaggiare ogni giorno.
Priorità di convalida: i biglietti Fête de la musique, Antipollution, Navigo Mois, Navigo Semaine e Navigo Jour hanno la priorità per la convalida sul Navigo Liberté + e possono coesistere sullo stesso telefono.
Al contrario, il servizio Navigo Liberté + ha la priorità per la convalida sui seguenti biglietti: biglietto Metro-Treno-RER, biglietto Bus-Tram, biglietto Aeroporti della Regione <> di Parigi, che non saranno più utilizzabili fino alla risoluzione del contratto Navigo Liberté +.
I nostri consigli per semplificare i tuoi viaggi
Biglietto Parigi Regione <> Aeroporti, conservalo su un supporto separato.
Per semplificarti la vita ed evitare incompatibilità, ti consigliamo di utilizzare un supporto dedicato per questo biglietto.
⚠️ Alcuni biglietti non sono accessibili su tutti i media o disponibili su tutti i canali di vendita
Assicurati di verificare che il biglietto di trasporto che desideri acquistare sia disponibile sul supporto di tua scelta (telefono, orologio connesso, pass Navigo Easy) o in vendita sul canale scelto (telefono, distributore automatico).
Il tuo pacchetto avrà sempre la priorità su un biglietto
Se hai sullo stesso supporto un biglietto singolo e un pacchetto, il pacchetto verrà sempre convalidato per primo.
Questa regola funziona ad eccezione di tutti i pacchetti la cui data di validità è datata. Infatti, se acquisti un pass giornaliero Navigo, sarà valido e prioritario solo nella data scelta e il tuo biglietto Metro-Treno-RER non verrà consumato.
Come faccio a sapere se due biglietti di trasporto possono competere sullo stesso supporto?
L'acquisto di un biglietto su un supporto è autorizzato in base a:
Il numero di tipi e il volume di biglietti diversi sullo stesso supporto
Il Navigo Easy può caricare contemporaneamente 2 diversi tipi di biglietti: massimo 20 biglietti Bus-Tram e massimo 20 biglietti Metro-Treno-RER.
Una volta raggiunta la capacità massima sullo stesso supporto, non sarà più possibile caricare biglietti.
Dal profilo del viaggiatore
Il tuo biglietto è compatibile con il tuo profilo ospite? Un supporto = un profilo di viaggiatore.
Se si dispone di una tariffa piena, non è possibile acquistare biglietti di trasporto con prezzi ridotti sullo stesso supporto. Non si può beneficiare di una tariffa piena e ridotta contemporaneamente.
Dall'area del tuo biglietto di trasporto
I biglietti caricati sullo stesso supporto devono coprire aree compatibili per coesistere.
Per essere compatibili, due biglietti devono:
- Avere zone di viaggio complementari
- Avere diverse aree di viaggio
- Gli abbonamenti all-zone e i biglietti singoli all-zone non sono compatibili (ad eccezione del biglietto Bus-Tram)
Esempio n°1 : si dispone di un pass Navigo Week 2 zone e si desidera acquistare un pass Navigo Day all-zone. L'acquisto non funzionerà, le due biglietti consentono l'accesso alle aree comuni e competono.
Esempio n°2 : hai un pass Navigo Week 2 zone sul tuo pass o telefono e vuoi acquistare un biglietto Metro-Treno-RER tutte le zone. Anche in questo caso, le aree di validità dei due biglietti competono.
Cosa fare in questo caso?
La soluzione è utilizzare un nuovo supporto per acquistare il tuo secondo biglietto o utilizzare il biglietto presente sul tuo supporto prima di acquistarne uno nuovo.
Il suo periodo di validità
I biglietti di trasporto possono:
- Avere lo stesso periodo di validità, ma una copertura geografica diversa
- O un periodo di validità diverso
Esempio: hai un pacchetto Navigo Month tutte le zone che termina martedì 31 e vuoi anticipare acquistando una Navigo Week tutte le zone valide da lunedì 30, l'acquisto non sarà possibile sullo stesso supporto, perché i due biglietti condividono un giorno di validità comune.