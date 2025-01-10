Convivenza dei tuoi biglietti di trasporto: le istruzioni per l'uso

Biglietto Parigi Regione <> Aeroporti, conservalo su un supporto separato.

Per semplificarti la vita ed evitare incompatibilità, ti consigliamo di utilizzare un supporto dedicato per questo biglietto.

⚠️ Alcuni biglietti non sono accessibili su tutti i media o disponibili su tutti i canali di vendita

Assicurati di verificare che il biglietto di trasporto che desideri acquistare sia disponibile sul supporto di tua scelta (telefono, orologio connesso, pass Navigo Easy) o in vendita sul canale scelto (telefono, distributore automatico).

Il tuo pacchetto avrà sempre la priorità su un biglietto

Se hai sullo stesso supporto un biglietto singolo e un pacchetto, il pacchetto verrà sempre convalidato per primo.

Questa regola funziona ad eccezione di tutti i pacchetti la cui data di validità è datata. Infatti, se acquisti un pass giornaliero Navigo, sarà valido e prioritario solo nella data scelta e il tuo biglietto Metro-Treno-RER non verrà consumato.