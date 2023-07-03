Come scelgo l'area del mio biglietto di trasporto?

Pubblicato su

Scegliere l'area giusta per il tuo pacchetto settimanale, mensile o annuale Navigo è essenziale per spostarsi facilmente nell'Île-de-France. Questa guida rapida ti aiuterà a capire il sistema di zonizzazione e a selezionare il biglietto di trasporto giusto per i tuoi viaggi.

Cos'è una zona di trasporto?

Cinque zone concentriche condividono la rete di trasporto pubblico nell'Île-de-France.

Che vanno da Parigi alla Grande couronne, devono essere scelti al momento dell'acquisto dei pacchetti Navigo Week, Month o Annual. Queste zone organizzano il trasporto pubblico regionale, da Parigi (zona 1) ai comuni più remoti (zona 5).

Le zone scelte determinano il prezzo del tuo biglietto di trasporto e i luoghi in cui puoi andare.

Scegliendo una zona adatta al tuo soggiorno, paghi solo per avere accesso ai luoghi che vuoi visitare, niente di più, niente di meno!

Come faccio a scegliere l'area giusta per il mio viaggio?

Per scegliere la tua zona, chiediti i quartieri specifici, i parchi, i musei, le attrazioni, i deliziosi ristoranti e altri luoghi che vuoi scoprire!

Vuoi rimanere nella capitale e visitare i suoi siti emblematici?

Scegliere le zone 1 e 2.

Vuoi scoprire l'Île-de-France per incontrare la sua natura, le sue basiliche e i suoi castelli?

Prendi pacchetti per tutte le zone in modo da non essere limitato nei tuoi viaggi!

Utilizza il pianificatore di percorso sul sito web o sull'app Île-de-France Mobilités per scoprire quale zona scegliere per il tuo biglietto di trasporto

Sull'applicazione Île-de-France Mobilités

  1. Dalla home page dell'app Île-de-France Mobilité (disponibile per il download su iOS e Android), inserisci il tuo indirizzo di partenza e destinazione nel pianificatore di percorso.
  2. Saranno proposti diversi percorsi.
  3. Scegli quello che preferisci e poi scorri fino in fondo: l'app ti dirà il prezzo del biglietto e la zona da scegliere.

Sul sito

Nella parte superiore della home page del sito web di Île-de-France Mobilités, trova il nostro calcolatore di percorso e segui gli stessi passaggi sopra indicati.

A quali aree geografiche corrispondono le 5 zone della rete di trasporto dell'Île-de-France?

Zona 1: Parigi intramuros

La zona 1 corrisponde a Parigi intramurale, cioè tutti gli arrondissement dal 1 ° al 20 °.

Dà accesso a tutta la capitale :

  • la Basilica del Sacro Cuore e il quartiere di Montmartre,
  • il Museo Pompidou e le sue collezioni,
  • la Torre Eiffel e il giardino del Trocadero,
  • il quartiere bucolico di Saint-Germain,
  • i concerti dell'Accor Arena,
  • gli animati Champs Élysées e l'Arco di Trionfo,
  • la Cattedrale di Notre-Dame e il Quartiere Latino,
  • l'Opera Garnier,
  • e molti altri teatri, musei e luoghi culturali...

Zona 2: la Petite couronne

La zona 2 corrisponde ai dipartimenti della Petite couronne situati vicino a Parigi , vale a dire Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) e Val-de-Marne (94).

Includendo le città di Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Ivry, Aubervilliers e Montreuil, la zona 2 ti dà accesso a:

  • allo Stade de France per eventi culturali e sportivi,
  • al famoso mercato delle pulci di Montreuil,
  • al Domaine national de Saint Cloud,
  • al Roland Garros Stadium per set appassionati,
  • sull'isola di Seguin,
  • al Museo della Fotografia,
  • al Padiglione delle Indie,
  • e tanti altri siti da scoprire...

Zona 3: intorno alla periferia interna

La zona 3 corrisponde ai comuni e ai territori situati intorno alla Petite couronne.

Includendo le città di Asnières, Saint-Cloud, Saint-Denis, Courbevoie, Meudon o Sceaux, la zona 3 ti permetterà di scoprire:

  • la Basilica di Saint-Denis,
  • il castello di Malmaison,
  • la Cité du cinéma,
  • il Parc de Sceaux e la sua magnifica tenuta,
  • il Parco Nazionale di Saint-Cloud,
  • l'osservatorio astronomico di Meudon,
  • il Parco Nazionale di Meudon e i suoi numerosi luoghi nascosti,
  • e molti musei e teatri nazionali...

Zona 4: la Grande Corona

La zona 4 corrisponde ai dipartimenti della Grande couronne intorno a Parigi che comprende Essonne (91), Val-d'Oise (95), Seine-et-Marne (77) e Yvelines (78).

Scegliendo la zona 4 avrai accesso a:

  • alla Reggia di Versailles e ai suoi giardini,
  • all'aeroporto di Orly,
  • al Castello di Montecristo,
  • sulle rive della Senna verde per deliziose passeggiate,
  • nella chiesa di San Giorgio,
  • all'Opéra de Massy,
  • e molti altri posti...

Zona 5: il resto dell'Île-de-France e alcune aree circostanti

La zona 5 corrisponde a tutti gli altri territori dell'Île-de-France e ad alcuni comuni circostanti.

Scegliendo di avere accesso alla zona 5 potrai andare a:

  • a Disneyland Paris,
  • all'aeroporto Roissy Charles de Gaulle,
  • alla città medievale di Provins,
  • nella foresta di Rambouillet,
  • al castello di Fontainebleau,
  • al Parco zoologico di Thoiry,
  • nel Parco Regionale del Vexin,
  • e molti altri siti...