Come scelgo l'area del mio biglietto di trasporto?

A quali aree geografiche corrispondono le 5 zone della rete di trasporto dell'Île-de-France?
Zona 1: Parigi intramuros
La zona 1 corrisponde a Parigi intramurale, cioè tutti gli arrondissement dal 1 ° al 20 °.
Dà accesso a tutta la capitale :
- la Basilica del Sacro Cuore e il quartiere di Montmartre,
- il Museo Pompidou e le sue collezioni,
- la Torre Eiffel e il giardino del Trocadero,
- il quartiere bucolico di Saint-Germain,
- i concerti dell'Accor Arena,
- gli animati Champs Élysées e l'Arco di Trionfo,
- la Cattedrale di Notre-Dame e il Quartiere Latino,
- l'Opera Garnier,
- e molti altri teatri, musei e luoghi culturali...
Zona 2: la Petite couronne
La zona 2 corrisponde ai dipartimenti della Petite couronne situati vicino a Parigi , vale a dire Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) e Val-de-Marne (94).
Includendo le città di Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Ivry, Aubervilliers e Montreuil, la zona 2 ti dà accesso a:
- allo Stade de France per eventi culturali e sportivi,
- al famoso mercato delle pulci di Montreuil,
- al Domaine national de Saint Cloud,
- al Roland Garros Stadium per set appassionati,
- sull'isola di Seguin,
- al Museo della Fotografia,
- al Padiglione delle Indie,
- e tanti altri siti da scoprire...
Zona 3: intorno alla periferia interna
La zona 3 corrisponde ai comuni e ai territori situati intorno alla Petite couronne.
Includendo le città di Asnières, Saint-Cloud, Saint-Denis, Courbevoie, Meudon o Sceaux, la zona 3 ti permetterà di scoprire:
- la Basilica di Saint-Denis,
- il castello di Malmaison,
- la Cité du cinéma,
- il Parc de Sceaux e la sua magnifica tenuta,
- il Parco Nazionale di Saint-Cloud,
- l'osservatorio astronomico di Meudon,
- il Parco Nazionale di Meudon e i suoi numerosi luoghi nascosti,
- e molti musei e teatri nazionali...
Zona 4: la Grande Corona
La zona 4 corrisponde ai dipartimenti della Grande couronne intorno a Parigi che comprende Essonne (91), Val-d'Oise (95), Seine-et-Marne (77) e Yvelines (78).
Scegliendo la zona 4 avrai accesso a:
- alla Reggia di Versailles e ai suoi giardini,
- all'aeroporto di Orly,
- al Castello di Montecristo,
- sulle rive della Senna verde per deliziose passeggiate,
- nella chiesa di San Giorgio,
- all'Opéra de Massy,
- e molti altri posti...
Zona 5: il resto dell'Île-de-France e alcune aree circostanti
La zona 5 corrisponde a tutti gli altri territori dell'Île-de-France e ad alcuni comuni circostanti.
Scegliendo di avere accesso alla zona 5 potrai andare a:
- a Disneyland Paris,
- all'aeroporto Roissy Charles de Gaulle,
- alla città medievale di Provins,
- nella foresta di Rambouillet,
- al castello di Fontainebleau,
- al Parco zoologico di Thoiry,
- nel Parco Regionale del Vexin,
- e molti altri siti...