Prepara il tuo soggiorno a Parigi e nella sua regione

Persone su una piattaforma, stazione di Saint Lazare

© Brice PERRIN

Prepara il tuo viaggio

  • Biglietti di trasporto adattati al vostro soggiorno
  • Diverse opzioni per spostarsi con i mezzi pubblici
  • Pieno di consigli pratici

Trova l'essenziale per goderti il tuo soggiorno a Parigi e nella sua regione.

Installa l'app Île-de-France Mobilités
Consulta la nostra brochure
Foto di una strada nel quartiere Montmartre di Parigi

© Sami SERT

Il kit del viaggiatore

Gli orari della prima e dell'ultima metropolitana? Tutto quello che c'è da sapere sugli autobus notturni? I nostri consigli per viaggiare in tutta tranquillità? Questo è il kit del viaggiatore in Île-de-France!

Leggi i nostri consigli pratici
Due persone che guardano un telefono
© Sylvain HOMO

Biglietti di trasporto e tariffe: tutto quello che c'è da sapere

Per un weekend, qualche giorno, una settimana o più: scopri i nostri consigli per acquistare e scegliere il biglietto di trasporto più adatto a te.

Scegli il mio biglietto
Illustrazione che mostra le diverse attività che il trasporto consente di fare: centro d'arte, museo, teatro, cinema, danza, ecc
© Île-de-France Mobilités

Scopri Parigi e l'Île-de-France in modo diverso

Monumenti storici, foreste, musei, escursioni e passeggiate, spettacoli e gastronomia...

Parigi e la sua regione sono piene di sorprese e indirizzi da scoprire! In autobus, treno, bicicletta o Vélib', scopri la regione dell'Ile-de-France!

Scopri Parigi e i suoi dintorni in completa libertà con il pacchetto Paris Visite.

Acquista il pacchetto Paris Visite
Fai scorta di idee per gite
Due persone che salgono su un treno
© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM

Pianifica i tuoi viaggi

Metro, tram, autobus, RER, treno, bici o noleggio auto in car sharing: le opzioni di trasporto pubblico non mancano! Vai al nostro pianificatore di percorso per pianificare i tuoi viaggi.

Trova il mio itinerario
Foto di un aereo
© Michal Krakowiak

Come arrivare dall'aeroporto alla tua destinazione

Arrivare o partire in aereo? Navetta, metropolitana automatica, mezzi pubblici: scopri le diverse opzioni per il tuo arrivo o partenza dall'aeroporto.

Prepara il mio viaggio in aeroporto
Persone in bicicletta per le strade di Parigi
© querbeet

Ciclismo, car sharing: altre forme di mobilità per spostarsi nell'Île-de-France

Per viaggiare nell'Île-de-France, non c'è solo la metropolitana!

Noleggio biciclette o flotta di scooter e auto self-service: per visitare in modo diverso, scegli la bici nell'Île-de-France.

Visitare l'Île-de-France in modo diverso
Screenshot del nostro pianificatore di percorso
© Île-de-France Mobilités

Accessibilità nei trasporti pubblici

Qualunque sia la tua destinazione, c'è un percorso accessibile per arrivarci sulla nostra rete di trasporto pubblico.

Vai al nostro pianificatore di percorso per muoverti e adatta il tuo viaggio alle tue esigenze nella scheda "Facilità di accesso" !

Trova un percorso accessibile
Due persone che guardano un telefono

© Sylvain HOMO

Una domanda, un problema?

Hai un problema? Hai una domanda sul tuo biglietto di trasporto o sul tuo metodo di pagamento?

Consulta le FAQ