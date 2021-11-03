Prepara il tuo soggiorno a Parigi e nella sua regione

Prepara il tuo viaggio
- Biglietti di trasporto adattati al vostro soggiorno
- Diverse opzioni per spostarsi con i mezzi pubblici
- Pieno di consigli pratici
Trova l'essenziale per goderti il tuo soggiorno a Parigi e nella sua regione.
Fascicolo
Persone su una piattaforma, stazione di Saint Lazare
Foto di una strada nel quartiere Montmartre di Parigi
Gli orari della prima e dell'ultima metropolitana? Tutto quello che c'è da sapere sugli autobus notturni? I nostri consigli per viaggiare in tutta tranquillità? Questo è il kit del viaggiatore in Île-de-France!
Per un weekend, qualche giorno, una settimana o più: scopri i nostri consigli per acquistare e scegliere il biglietto di trasporto più adatto a te.
Monumenti storici, foreste, musei, escursioni e passeggiate, spettacoli e gastronomia...
Parigi e la sua regione sono piene di sorprese e indirizzi da scoprire! In autobus, treno, bicicletta o Vélib', scopri la regione dell'Ile-de-France!
Scopri Parigi e i suoi dintorni in completa libertà con il pacchetto Paris Visite.
Metro, tram, autobus, RER, treno, bici o noleggio auto in car sharing: le opzioni di trasporto pubblico non mancano! Vai al nostro pianificatore di percorso per pianificare i tuoi viaggi.
Arrivare o partire in aereo? Navetta, metropolitana automatica, mezzi pubblici: scopri le diverse opzioni per il tuo arrivo o partenza dall'aeroporto.
Per viaggiare nell'Île-de-France, non c'è solo la metropolitana!
Noleggio biciclette o flotta di scooter e auto self-service: per visitare in modo diverso, scegli la bici nell'Île-de-France.
Qualunque sia la tua destinazione, c'è un percorso accessibile per arrivarci sulla nostra rete di trasporto pubblico.
Vai al nostro pianificatore di percorso per muoverti e adatta il tuo viaggio alle tue esigenze nella scheda "Facilità di accesso" !
Due persone che guardano un telefono
Hai un problema? Hai una domanda sul tuo biglietto di trasporto o sul tuo metodo di pagamento?