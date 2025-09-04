Scopri le biciclette self-service

Ti piace andare in giro in bicicletta ma non ne hai uno? Le biciclette self-service (VLS) sono a vostra disposizione!

Posso prendere in prestito una bici self-service?

Le biciclette self-service sono accessibili a chiunque voglia spostarsi in bicicletta, che tu sia parigino, dell'Ile-de-France o anche solo di passaggio. Tuttavia, esistono requisiti di età. Per ulteriori informazioni su questo argomento, verificare direttamente con i vari gestori di biciclette self-service.

DOVE posso trovare una bici self-service?

Quasi 1.800 stazioni di biciclette self-service sono presenti a Parigi e in parte dei comuni della periferia interna, con il servizio Vélib'.

Puoi anche trovarne 41 a Cergy-Pontoise (VélO2) e 10 Créteil (Cristolib').

Come faccio a sapere se una bicicletta è disponibile nelle vicinanze?

Quando cerchi "Nelle vicinanze" sul nostro sito, ti mostreremo le stazioni di bike sharing nelle vicinanze, nonché la disponibilità in tempo reale delle biciclette e il numero di posti liberi per consegnare la bici che hai preso in prestito.

Per sapere se una bicicletta è disponibile nelle vicinanze in self-service, trova le diverse stazioni Vélib', stazioni VélO2 e stazioni Cristolib' dai diversi siti web.

Infine, le applicazioni Vélib', VélO2 e Cristolib' sono disponibili su App Store (iPhone) e Play Store (Android) per aiutarti a utilizzare il servizio quotidianamente!

Bike sharing, istruzioni per l'uso

Prendere in prestito una bicicletta

Vai al terminal della stazione di tua scelta.

Se hai un abbonamento annuale, puoi prendere in prestito una bicicletta con la tua carta Navigo o la tua carta abbonato.

Se sei un utente occasionale, devi solo avere la tua carta di credito o acquistare il tuo biglietto di trasporto online per risparmiare tempo al terminal dove dovrai solo identificarti utilizzando un codice, fornito durante l'acquisto online, per ritirare la bici.

Lasciare una bicicletta

Vai al terminal della stazione di tua scelta.

Lascia la bici in un punto di attacco vuoto. Attendi che il segnale (luminoso e/o sonoro) si attivi prima di partire, significa che la bici è ben ripristinata, se il segnale dura troppo a lungo la tua bici è bloccata male.

Ricorda che sei responsabile dell'ultima bici in tuo possesso. Quindi assicurati di bloccarlo prima di lasciare il chiosco di parcheggio.

Se hai problemi a prendere in prestito o consegnare una bicicletta, contatta direttamente i servizi competenti.

Infine, per conoscere tutte le possibilità a vostra disposizione presso i terminali, non esitate a consultare direttamente i siti web dei servizi di bike sharing interessati.

Quanto costa utilizzare le biciclette self-service?

Sono disponibili diverse formule di abbonamento: biglietto giornaliero, biglietto settimanale, abbonamento annuale...

Qualunque sia la formula scelta, i primi 30 minuti sono gratuiti ogni volta che prendi in prestito una bicicletta. Oltre i primi 30 minuti, dovrai pagare un importo aggiuntivo. Gli sconti sono offerti a determinati tipi di pubblico.

Per saperne di più sui diversi abbonamenti e tariffe offerte, visita i siti web dedicati. Puoi combinare i diversi abbonamenti Vélib', Cristolib' e VélO2 sulla tua carta Navigo.