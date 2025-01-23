Île-de-France Mobilités e parcheggio biciclette: un impegno concreto

Île-de-France Mobilités ha adottato il suo nuovo Master Plan per il parcheggio delle biciclette nelle stazioni e nelle stazioni nella sua riunione del Consiglio di amministrazione nel febbraio 2020. È stato completato nella sessione di dicembre 2020.

Parcheggio biciclette in Île-de-France: la diagnosi

Questo piano generale stabilisce una diagnosi del parcheggio delle biciclette nell'Île-de-France

Île-de-France Mobilités ha finanziato 29.500 parcheggi per biciclette tra il 2011 e il 2023

Un'indagine, condotta nel 2018, ha mostrato l'esistenza di 20.000 posti auto per biciclette (tutti i tipi combinati) nelle stazioni RER-Train

(tutti i tipi combinati) nelle stazioni RER-Train I percorsi dei clienti sono molteplici e difficili da leggere (prezzi variabili, varie condizioni di abbonamento, ecc.)

La comunicazione può mancare di chiarezza e unità

La velocità di dispiegamento e le capacità delle attrezzature non consentono di soddisfare pienamente le esigenze dei residenti dell'Ile-de-France

Parcheggio biciclette: obiettivi

Sulla base di queste osservazioni, il Master Plan per il parcheggio delle biciclette nelle stazioni e nelle stazioni ha fissato i seguenti obiettivi:

1. Dotare tutte le stazioni dell'Île-de-France di parcheggi per biciclette chiusi e sicuri, ma anche di parcheggi per biciclette ad accesso libero

2. Raggiungere 140.000 posti nelle stazioni e nelle stazioni, comprese le stazioni Grand Paris Express

3. Implementare un'unica tariffa regionale:

Gratuito per i possessori di un abbonamento valido Navigo Annual, Annual Senior, Imagine'R scolaire e Imagine'R étudiant

per i possessori di un abbonamento valido Navigo Annual, Annual Senior, Imagine'R scolaire e Imagine'R étudiant Per tutti gli altri utenti, la seguente tariffa: 2 € / giorno, 10 € / mese o 30 € / anno

4. Lanciare un nuovo nome e un nuovo design più chiaro e d'impatto: "Parking Vélo Île-de-France Mobilités"

5. Fornire supporto tecnico e finanziario a tutti i proprietari di progetti nei loro progetti (autorità locali: comuni, EPCI o dipartimenti, RATP o SNCF)

Finanziamento dei costi di investimento: 70% del costo quando le autorità locali sono proprietari dei progetti, 100% quando RATP o SNCF sono proprietari dei progetti

Finanziamento dei costi operativi al 100%, indipendentemente dal cliente

6. Includere per la prima volta obiettivi quantificati nei contratti tra Île-de-France Mobilités e SNCF - RATP

Contratto con SNCF: installare 12.000 posti auto entro la fine del 2025

Contratto con RATP: installare 5.000 posti auto entro la fine del 2024 e studiare

Installazione di 5.000 posti auto aggiuntivi

7. Assumere parte della gestione del progetto: nell'ambito delle gare d'appalto per le reti di trasporto, Île-de-France Mobilités chiede agli operatori di installare e gestire parcheggi per biciclette vicino a determinate stazioni. Ciò contribuirà ad accelerare la diffusione delle apparecchiature.

8. Migliorare la qualità del servizio implementando bonus (sulla partecipazione) e penalità (sulla pulizia e disponibilità delle attrezzature)