Parcheggio biciclette

Per consentire ai passeggeri di parcheggiare le loro biciclette vicino alle stazioni ferroviarie e alle stazioni, Île-de-France Mobilités finanzia e distribuisce parcheggi sicuri per biciclette in tutta l'Île-de-France.

© Christophe Recoura - Île-de-France Mobilités

Foto del parcheggio per biciclette della Gare de l'Est

I "Parkings Vélo Île-de-France Mobilités" (ex sistema "Véligo"), garantiscono ai residenti dell'Ile-de-France un parcheggio per biciclette di qualità facilmente identificabile vicino a stazioni ferroviarie e stazioni.

Cos'è Les Parkings Vélo Île-de-France Mobilités?

Île-de-France Mobilités offre due tipi di parcheggio per le tue biciclette:

Spazi chiusi e sicuri, sia in armadietti separati che all'interno di edifici o parcheggi esistenti. Beneficiano anche della protezione video.

  • Alcuni spazi offrono anche prese di ricarica per e-bike, armadietti e pompe di gonfiaggio
  • Questi spazi sono accessibili su abbonamento

Spazi ad accesso libero, sotto forma di archi riparati.

  • Sono accessibili gratuitamente e senza abbonamento
Iscriviti a un parcheggio per biciclette

Île-de-France Mobilités e parcheggio biciclette: un impegno concreto

Île-de-France Mobilités ha adottato il suo nuovo Master Plan per il parcheggio delle biciclette nelle stazioni e nelle stazioni nella sua riunione del Consiglio di amministrazione nel febbraio 2020. È stato completato nella sessione di dicembre 2020.

Parcheggio biciclette in Île-de-France: la diagnosi

Questo piano generale stabilisce una diagnosi del parcheggio delle biciclette nell'Île-de-France

  • Île-de-France Mobilités ha finanziato 29.500 parcheggi per biciclette tra il 2011 e il 2023
  • Un'indagine, condotta nel 2018, ha mostrato l'esistenza di 20.000 posti auto per biciclette (tutti i tipi combinati) nelle stazioni RER-Train
  • I percorsi dei clienti sono molteplici e difficili da leggere (prezzi variabili, varie condizioni di abbonamento, ecc.)
  • La comunicazione può mancare di chiarezza e unità
  • La velocità di dispiegamento e le capacità delle attrezzature non consentono di soddisfare pienamente le esigenze dei residenti dell'Ile-de-France

Parcheggio biciclette: obiettivi

Sulla base di queste osservazioni, il Master Plan per il parcheggio delle biciclette nelle stazioni e nelle stazioni ha fissato i seguenti obiettivi:

1. Dotare tutte le stazioni dell'Île-de-France di parcheggi per biciclette chiusi e sicuri, ma anche di parcheggi per biciclette ad accesso libero

2. Raggiungere 140.000 posti nelle stazioni e nelle stazioni, comprese le stazioni Grand Paris Express

3. Implementare un'unica tariffa regionale:

  • Gratuito per i possessori di un abbonamento valido Navigo Annual, Annual Senior, Imagine'R scolaire e Imagine'R étudiant
  • Per tutti gli altri utenti, la seguente tariffa: 2 € / giorno, 10 € / mese o 30 € / anno

4. Lanciare un nuovo nome e un nuovo design più chiaro e d'impatto: "Parking Vélo Île-de-France Mobilités"

5. Fornire supporto tecnico e finanziario a tutti i proprietari di progetti nei loro progetti (autorità locali: comuni, EPCI o dipartimenti, RATP o SNCF)

  • Finanziamento dei costi di investimento: 70% del costo quando le autorità locali sono proprietari dei progetti, 100% quando RATP o SNCF sono proprietari dei progetti
  • Finanziamento dei costi operativi al 100%, indipendentemente dal cliente

6. Includere per la prima volta obiettivi quantificati nei contratti tra Île-de-France Mobilités e SNCF - RATP

  • Contratto con SNCF: installare 12.000 posti auto entro la fine del 2025
  • Contratto con RATP: installare 5.000 posti auto entro la fine del 2024 e studiare
  • Installazione di 5.000 posti auto aggiuntivi

7. Assumere parte della gestione del progetto: nell'ambito delle gare d'appalto per le reti di trasporto, Île-de-France Mobilités chiede agli operatori di installare e gestire parcheggi per biciclette vicino a determinate stazioni. Ciò contribuirà ad accelerare la diffusione delle apparecchiature.

8. Migliorare la qualità del servizio implementando bonus (sulla partecipazione) e penalità (sulla pulizia e disponibilità delle attrezzature)

Consulta il Master Plan per il parcheggio delle biciclette (2020)

 -  801.9 KB

Questo piano generale presenta i nuovi orientamenti votati dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités nel febbraio 2020: obiettivo per il numero di posti, valutazione dei parcheggi nelle stazioni, governance e finanziamento.

Consulta il Libro di Riferimento Tecnico del Bike Parking (2020)

 -  4.5 MB

Per aiutare i proprietari dei progetti a implementare il parcheggio per biciclette nelle stazioni e nelle stazioni, questo libro di riferimento tecnico riunisce tutti i requisiti tecnici dei parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités e spiega come richiedere una sovvenzione a Île-de-France Mobilités.

 

Île-de-France Mobilités ti fornisce documenti di comunicazione e presentazione per il servizio di parcheggio per biciclette

Scarica la brochure di presentazione del Bike Park

 -  618.4 KB