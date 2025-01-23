Foto del parcheggio per biciclette della Gare de l'Est
I "Parkings Vélo Île-de-France Mobilités" (ex sistema "Véligo"), garantiscono ai residenti dell'Ile-de-France un parcheggio per biciclette di qualità facilmente identificabile vicino a stazioni ferroviarie e stazioni.
Cos'è Les Parkings Vélo Île-de-France Mobilités?
Île-de-France Mobilités offre due tipi di parcheggio per le tue biciclette:
Spazi chiusi e sicuri, sia in armadietti separati che all'interno di edifici o parcheggi esistenti. Beneficiano anche della protezione video.
- Alcuni spazi offrono anche prese di ricarica per e-bike, armadietti e pompe di gonfiaggio
- Questi spazi sono accessibili su abbonamento
Spazi ad accesso libero, sotto forma di archi riparati.
- Sono accessibili gratuitamente e senza abbonamento
Île-de-France Mobilités e parcheggio biciclette: un impegno concreto
Île-de-France Mobilités ha adottato il suo nuovo Master Plan per il parcheggio delle biciclette nelle stazioni e nelle stazioni nella sua riunione del Consiglio di amministrazione nel febbraio 2020. È stato completato nella sessione di dicembre 2020.
Parcheggio biciclette in Île-de-France: la diagnosi
Questo piano generale stabilisce una diagnosi del parcheggio delle biciclette nell'Île-de-France
- Île-de-France Mobilités ha finanziato 29.500 parcheggi per biciclette tra il 2011 e il 2023
- Un'indagine, condotta nel 2018, ha mostrato l'esistenza di 20.000 posti auto per biciclette (tutti i tipi combinati) nelle stazioni RER-Train
- I percorsi dei clienti sono molteplici e difficili da leggere (prezzi variabili, varie condizioni di abbonamento, ecc.)
- La comunicazione può mancare di chiarezza e unità
- La velocità di dispiegamento e le capacità delle attrezzature non consentono di soddisfare pienamente le esigenze dei residenti dell'Ile-de-France
Parcheggio biciclette: obiettivi
Sulla base di queste osservazioni, il Master Plan per il parcheggio delle biciclette nelle stazioni e nelle stazioni ha fissato i seguenti obiettivi:
1. Dotare tutte le stazioni dell'Île-de-France di parcheggi per biciclette chiusi e sicuri, ma anche di parcheggi per biciclette ad accesso libero
2. Raggiungere 140.000 posti nelle stazioni e nelle stazioni, comprese le stazioni Grand Paris Express
3. Implementare un'unica tariffa regionale:
- Gratuito per i possessori di un abbonamento valido Navigo Annual, Annual Senior, Imagine'R scolaire e Imagine'R étudiant
- Per tutti gli altri utenti, la seguente tariffa: 2 € / giorno, 10 € / mese o 30 € / anno
4. Lanciare un nuovo nome e un nuovo design più chiaro e d'impatto: "Parking Vélo Île-de-France Mobilités"
5. Fornire supporto tecnico e finanziario a tutti i proprietari di progetti nei loro progetti (autorità locali: comuni, EPCI o dipartimenti, RATP o SNCF)
- Finanziamento dei costi di investimento: 70% del costo quando le autorità locali sono proprietari dei progetti, 100% quando RATP o SNCF sono proprietari dei progetti
- Finanziamento dei costi operativi al 100%, indipendentemente dal cliente
6. Includere per la prima volta obiettivi quantificati nei contratti tra Île-de-France Mobilités e SNCF - RATP
- Contratto con SNCF: installare 12.000 posti auto entro la fine del 2025
- Contratto con RATP: installare 5.000 posti auto entro la fine del 2024 e studiare
- Installazione di 5.000 posti auto aggiuntivi
7. Assumere parte della gestione del progetto: nell'ambito delle gare d'appalto per le reti di trasporto, Île-de-France Mobilités chiede agli operatori di installare e gestire parcheggi per biciclette vicino a determinate stazioni. Ciò contribuirà ad accelerare la diffusione delle apparecchiature.
8. Migliorare la qualità del servizio implementando bonus (sulla partecipazione) e penalità (sulla pulizia e disponibilità delle attrezzature)
Questo piano generale presenta i nuovi orientamenti votati dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités nel febbraio 2020: obiettivo per il numero di posti, valutazione dei parcheggi nelle stazioni, governance e finanziamento.
Per aiutare i proprietari dei progetti a implementare il parcheggio per biciclette nelle stazioni e nelle stazioni, questo libro di riferimento tecnico riunisce tutti i requisiti tecnici dei parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités e spiega come richiedere una sovvenzione a Île-de-France Mobilités.
Île-de-France Mobilités ti fornisce documenti di comunicazione e presentazione per il servizio di parcheggio per biciclette