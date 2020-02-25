Tram

Scomparso durante la prima metà del 20 ° secolo, il tram è tornato in vigore nell'Île-de-France con uno sviluppo senza precedenti!

Figure chiave

  • 11linee tram in Île-de-France
  • 235Stazioni
  • 126km di binari
  • 4Nuove linee in costruzione
  • 4Ampliamenti in costruzione

Al vostro servizio

  • Presentazione

    Un mezzo di trasporto efficiente e moderno con oltre 1 milione di passeggeri al giorno.

  • Progetti di miglioramento

    Ampliamenti, nuove linee, ammodernamento... Scopri i principali progetti del tram dell'Ile-de-France.

  • Il tram T13 entra nella stazione di Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly

    Il tram T13

    Il T13 collega le città di Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École negli Yvelines (78). Le sue 12 stazioni serviranno 7 città: Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Versailles e Saint-Cyr-l'École.

  • Il tram T9