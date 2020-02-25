Figure chiave
- 11linee tram in Île-de-France
- 235Stazioni
- 126km di binari
- 4Nuove linee in costruzione
- 4Ampliamenti in costruzione
Al vostro servizio
Presentazione
Un mezzo di trasporto efficiente e moderno con oltre 1 milione di passeggeri al giorno.
Progetti di miglioramento
Ampliamenti, nuove linee, ammodernamento... Scopri i principali progetti del tram dell'Ile-de-France.
Il tram T13
Il T13 collega le città di Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École negli Yvelines (78). Le sue 12 stazioni serviranno 7 città: Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Versailles e Saint-Cyr-l'École.