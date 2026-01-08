Prolungamenti del tram T1
L'estensione del tram T1 a ovest servirà le città di Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes e Colombes.
L'estensione del tram T1 verso est servirà le città di Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois e Fontenay-sous-Bois.
Prolungamento del tram T3b
L'estensione da Porte de la Chapelle (Parigi 18) a Porte d'Asnières (Parigi 17) è in costruzione.
Prolungamento del tram T7
Il prolungamento del tram T7 fino a Juvisy-sur-Orge (91) collegherà il centro per l'impiego di Orly-Rungis alla stazione di Juvisy-sur-Orge.
Nuova linea Tram T9
Il tram T9 collegherà la Porte de Choisy (Parigi 13) al centro della città di Orly (94), rafforzando al contempo l'offerta di trasporto nelle città di Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Parigi.
Nuova linea Tram T10
Il tram T10 collegherà La Croix de Berny (Antony) a Place du Garde (Clamart), servendo anche le città di Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson.
Nuova linea Tram T12
Il tram T12 servirà 12 città dell'Essonne tra Massy e Evry-Courcouronnes.
Nuova linea Tram T13
Il tram T13 collegherà Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École e servirà le città di Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.
Dopo la messa in servizio del tram T13, un'estensione a nord vedrà anche la luce da Saint-Germain Grande Ceinture alla RER Achères-Ville attraverso la stazione RER di Poissy.