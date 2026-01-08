Progetti di miglioramento

Ampliamenti, nuove linee, ammodernamento... Scopri i principali progetti del tram dell'Ile-de-France.

Prolungamenti del tram T1

L'estensione del tram T1 a ovest servirà le città di Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes e Colombes.

Posa delle rotaie sul prolungamento del tram T1 verso ovest

L'estensione del tram T1 verso est servirà le città di Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois e Fontenay-sous-Bois.

Prolungamento del tram T3b

L'estensione da Porte de la Chapelle (Parigi 18) a Porte d'Asnières (Parigi 17) è in costruzione.

Prolungamento del tram T7

Il prolungamento del tram T7 fino a Juvisy-sur-Orge (91) collegherà il centro per l'impiego di Orly-Rungis alla stazione di Juvisy-sur-Orge.

Nuova linea Tram T9

Il tram T9 collegherà la Porte de Choisy (Parigi 13) al centro della città di Orly (94), rafforzando al contempo l'offerta di trasporto nelle città di Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Parigi.

I treni e l'officina-garage del futuro Tram T9

Nuova linea Tram T10

Il tram T10 collegherà La Croix de Berny (Antony) a Place du Garde (Clamart), servendo anche le città di Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson.

Nuova linea Tram T12

Il tram T12 servirà 12 città dell'Essonne tra Massy e Evry-Courcouronnes.

Nuova linea Tram T13

Il tram T13 collegherà Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École e servirà le città di Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.

Lavori sul futuro tram T13 alla stazione di Mareil-Marly

Dopo la messa in servizio del tram T13, un'estensione a nord vedrà anche la luce da Saint-Germain Grande Ceinture alla RER Achères-Ville attraverso la stazione RER di Poissy.

