Tram

EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Dal 2013, il tram T7 collega Villejuif (94) all'attuale capolinea "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). Il prolungamento fino a Juvisy-sur-Orge (91) collegherà il centro per l'impiego di Orly-Rungis alla stazione di Juvisy-sur-Orge e fornirà collegamenti con la RER C e D, le metropolitane 7, 14 sud, 15 e 18 e l'autobus TVM. Questa estensione fa parte di un progetto più ampio per migliorare l'ambiente di vita lungo la RN7.

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento dell'Essonne
RATP
Île-de-France Mobilités

Notizie

Pubblicato su

Il secondo T7 Café si terrà mercoledì 10 dicembre ad Athis-Mons

Mappa

Figure chiave

3.7 km

di nuova linea

6 nuove stazioni

Le Contin, Stade Delaune, Pyramide, Observatoire, Maréchal Leclerc, Pôle Multimodal de Juvisy

Collegamenti

RER C e D, Metro 7, 14, 15 e 18, Bus TVM

Servizio esteso

7/7 dalle 5:00 alle 00:30 circa

60.000 passeggeri/giorno

su tutta la linea

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2008
    Consultazione
  2. 2008-2011
    Studi preliminari
  3. 2012
    Diagramma a blocchi
  4. 2013
    Inchiesta pubblica / Dichiarazione di pubblica utilità
  5. 2013-2017
    Studi di percorsi alternativi
  6. 2017-2019
    Studi preliminari di progettazione
  7. 2020
    Prosecuzione degli studi di progettazione dettagliata / Finalizzazione degli studi di concessione / Sviluppo di file normativi (sicurezza, autorizzazione ambientale, permessi di costruzione)
  8. 2021
    Restituzione degli studi di lavoro
  9. 2022
    Fascicolo di autorizzazione unico e fascicolo preliminare di sicurezza / Aggiudicazione del 1° appalto lavori / Inizio dei lavori di concessione (2° semestre)
  10. Oggi
    2023
    Proseguimento dei lavori preparatori