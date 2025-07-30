EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Dal 2013, il tram T7 collega Villejuif (94) all'attuale capolinea "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). Il prolungamento fino a Juvisy-sur-Orge (91) collegherà il centro per l'impiego di Orly-Rungis alla stazione di Juvisy-sur-Orge e fornirà collegamenti con la RER C e D, le metropolitane 7, 14 sud, 15 e 18 e l'autobus TVM. Questa estensione fa parte di un progetto più ampio per migliorare l'ambiente di vita lungo la RN7.