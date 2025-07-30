EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Dal 2013, il tram T7 collega Villejuif (94) all'attuale capolinea "Athis-Mons Porte de l'Essonne" (91). Il prolungamento fino a Juvisy-sur-Orge (91) collegherà il centro per l'impiego di Orly-Rungis alla stazione di Juvisy-sur-Orge e fornirà collegamenti con la RER C e D, le metropolitane 7, 14 sud, 15 e 18 e l'autobus TVM. Questa estensione fa parte di un progetto più ampio per migliorare l'ambiente di vita lungo la RN7.
Mappa
Figure chiave
3.7 km
di nuova linea
6 nuove stazioni
Le Contin, Stade Delaune, Pyramide, Observatoire, Maréchal Leclerc, Pôle Multimodal de Juvisy
Collegamenti
RER C e D, Metro 7, 14, 15 e 18, Bus TVM
Servizio esteso
7/7 dalle 5:00 alle 00:30 circa
60.000 passeggeri/giorno
su tutta la linea
Calendario
- 2008Consultazione
- 2008-2011Studi preliminari
- 2012Diagramma a blocchi
- 2013Inchiesta pubblica / Dichiarazione di pubblica utilità
- 2013-2017Studi di percorsi alternativi
- 2017-2019Studi preliminari di progettazione
- 2020Prosecuzione degli studi di progettazione dettagliata / Finalizzazione degli studi di concessione / Sviluppo di file normativi (sicurezza, autorizzazione ambientale, permessi di costruzione)
- 2021Restituzione degli studi di lavoro
- 2022Fascicolo di autorizzazione unico e fascicolo preliminare di sicurezza / Aggiudicazione del 1° appalto lavori / Inizio dei lavori di concessione (2° semestre)
- Oggi2023Proseguimento dei lavori preparatori