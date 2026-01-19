Info Travaux – Athis-Mons – Nouvelle zone de dépôt des ordures ménagères avenue d'Alsace-Lorraine – RN7 ouest

En raison des travaux en cours sur la RN7, au niveau du carrefour Belle Étoile, une nouvelle zone de dépôt des ordures ménagères va être mise en place. Des conteneurs seront installés à partir du lundi 19 janvier et se situeront à proximité du n°4 de l’avenue d'Alsace-Lorraine (voir plan ci-dessous).

La précédente zone de dépôt située sur la partie basse de l’avenue d'Alsace-Lorraine, côté RN7 ne sera donc plus accessible.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.