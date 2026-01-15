Info Travaux - Finalisation des travaux de reconversion du passage souterrain Belle Étoile - Janvier 2026

Le tram T7 circulera au centre de la RN7. Pour cela, les travaux de reconversion du passage souterrain routier Belle Étoile, en vue d’accueillir la future plateforme tramway, sont en cours de finalisation.

En quoi consistent les travaux ?

La reconversion du passage souterrain Belle Étoile s’inscrit dans le cadre du projet de prolongement du tram T7 jusqu’à Juvisy-sur-Orge. Lors de la démolition du passage souterrain en 2025, un bassin de récupération des eaux pluviales de la future plateforme du tramway a été construit. Les prochains travaux auront pour objectif d’installer des trappes d’accès destinées à assurer la maintenance de ce bassin enterré.

Combien de temps ces travaux vont-ils durer ?

Les travaux se dérouleront entre le 19 janvier et le 30 mars 2026. Les travaux auront lieu en journée, de 7h à 20h, hors week-end.

Les emprises chantier seront mises en place en amont des travaux, à partir du jeudi 15 janvier.

Qu’est-ce que cela change ?

Pour les piétons :

• L’accès aux commerces et aux entrées de parking avoisinantes sera maintenu.

• Certains cheminements piétons seront temporairement déplacés.

Pour les automobilistes :

• La circulation sur la RN7 sera remaniée dans le sens Paris-Province.

• La traversée du carrefour Belle Étoile est maintenue sur toute la durée des travaux.

• Mise en impasse de l’avenue d’Alsace-Lorraine qui ne sera plus accessible depuis la RN7.

Pour le stationnement :

• Certaines places de stationnement seront temporairement supprimées aux abords du carrefour Belle Étoile.

Pour les transports en commun :

• Les arrêts de bus seront maintenus dans les deux sens de circulation.