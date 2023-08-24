EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Le vostre domande
Hai una domanda sul progetto? La risposta potrebbe essere già in questa FAQ. In caso contrario, contatta il team del progetto!
- Quali collegamenti sono previsti con altri modi di trasporto?
- Quanti passeggeri sarà in grado di trasportare il tram T7?
- Quale sarà la frequenza e gli orari del tram T7?
- Come funzionerà l'attuale rete di autobus con l'arrivo del tram T7?
- Quanto durerà il viaggio tra Villejuif e Juvisy-sur-Orge? E tra Juvisy-sur-Orge e il Pôle d'Orly-Rungis?
- Cos'è il Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?
- I lavori avranno un impatto sul traffico (RN7 e centro Juvisy)?
- Questo lavoro causerà fastidi ai residenti locali?
- Ci saranno ancora posti auto disponibili durante i lavori?
- In caso di riduzione dell'attività economica legata all'opera, è previsto un risarcimento?
- Come garantire che il lavoro non influisca sugli edifici vicini?