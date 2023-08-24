EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Cos'è il Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?
Pubblicato su
Il Grand Pôle Intermodal (GPI) di Juvisy-sur-Orge è un centro di collegamento strategico nel sud dell'Ile-de-France, che accoglie ogni giorno 104.000 passeggeri. Situato in posizione ideale, è il punto di interscambio tra la RER C e D ed è servito da 28 linee di autobus suddivise in tre stazioni degli autobus.
Dopo diversi anni di lavori di ristrutturazione, il nuovo GPI è stato inaugurato a novembre 2019. La sua trasformazione contribuisce a rendere l'area della stazione un nuovo centro di scambio urbano migliorando l'intermodalità e facilitando gli spostamenti di passeggeri e residenti.
Questa ristrutturazione consente sia di soddisfare le aspettative di tutti i viaggiatori sia di offrire più servizi:
- Più comfort
Gli spazi sono più luminosi, più aperti, più user-friendly e vengono sviluppati nuovi arredi.
- Più accessibilità per tutti
I collegamenti interdistrettuali sono facilitati da una passerella dedicata al traffico dolce (pedoni, biciclette, per i quali sono previsti rifugi sicuri). Le persone con mobilità ridotta possono beneficiare di biglietterie adattate, ascensori e illuminazione ottimizzata.
I fari acustici sono impostati per gli ipovedenti.
- Più tempo risparmiato
La circolazione è completamente ridisegnata all'interno del polo, in particolare attraverso l'estensione della metropolitana nord (per offrire un secondo accesso alle piattaforme dal piazzale del municipio al nuovo fabbricato viaggiatori). Il risparmio di tempo si ottiene anche creando e rinnovando ascensori.
- Più rispetto per l'ambiente
La promozione del trasporto pubblico e la diffusione di nuove modalità di traffico dolce (bicicletta, a piedi, ecc.) offrono una vera alternativa all'auto privata.