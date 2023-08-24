Cos'è il Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?

Il Grand Pôle Intermodal (GPI) di Juvisy-sur-Orge è un centro di collegamento strategico nel sud dell'Ile-de-France, che accoglie ogni giorno 104.000 passeggeri. Situato in posizione ideale, è il punto di interscambio tra la RER C e D ed è servito da 28 linee di autobus suddivise in tre stazioni degli autobus.

Dopo diversi anni di lavori di ristrutturazione, il nuovo GPI è stato inaugurato a novembre 2019. La sua trasformazione contribuisce a rendere l'area della stazione un nuovo centro di scambio urbano migliorando l'intermodalità e facilitando gli spostamenti di passeggeri e residenti.

Questa ristrutturazione consente sia di soddisfare le aspettative di tutti i viaggiatori sia di offrire più servizi: