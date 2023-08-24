Il progetto

Il tram T7 accompagna una crescente necessità di viaggio, con la riqualificazione dell'ex RN7 e l'arrivo della metropolitana 14 all'aeroporto di Orly. Promuoverà i collegamenti con le metropolitane 7 e 14, le future linee della metropolitana 15 e 18, nonché la RER C e D e l'autobus TVM. L'estensione collegherà la città di Athis-Mons a Juvisy-sur-Orge, via Paray-Vieille-Poste, in 12 minuti.