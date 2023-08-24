Il progetto
Il tram T7 accompagna una crescente necessità di viaggio, con la riqualificazione dell'ex RN7 e l'arrivo della metropolitana 14 all'aeroporto di Orly. Promuoverà i collegamenti con le metropolitane 7 e 14, le future linee della metropolitana 15 e 18, nonché la RER C e D e l'autobus TVM. L'estensione collegherà la città di Athis-Mons a Juvisy-sur-Orge, via Paray-Vieille-Poste, in 12 minuti.
Il progetto in breve
Un'opportunità per il sud dell'Île-de-France
Il tram T7 circola oggi tra le stazioni di Villejuif - Louis Aragon e Athis-Mons - Porte de l'Essonne. Con l'estensione della linea fino a Juvisy-Sur-Orge, i viaggi locali e i viaggi d'affari saranno ancora più facili:
- Un servizio rafforzato alle strutture pubbliche, alle aree commerciali e all'area occupazionale di Orly-Rungis.
- Nuovi collegamenti con le metropolitane 7 e 14, RER C e RER D, autobus TVM, linee di autobus dal Grand Pôle Intermodal di Juvisy-Sur-Orge e con le future linee 15 e 18.
- Athis-Mons e Paray-Vieille Poste collegate a Juvisy-Sur-Orge in 12 minuti (22 minuti per collegare il nodo di interscambio Juvisy-Sur-Orge al nodo Orly-Rungis).
- Un servizio frequente, affidabile e veloce grazie a corsie dedicate al tram sulla maggior parte del percorso (solo l'Avenue d'Estienne d'Orves a Juvisy è interessata dal traffico condiviso tra auto e tram).
Un progetto per rivitalizzare il territorio
Servizio di strutture e negozi
Progettato per un uso pratico, l'estensione del tram T7 servirà molte strutture pubbliche (ospedale, tribunale distrettuale e stazione di polizia di Juvisy-sur-Orge, centro acquatico ...), aree commerciali (centro commerciale Carrefour a Athis-Mons, mercato di Juvisy-sur-Orge), negozi locali e il complesso alberghiero di Orly.
Il progetto servirà anche il settore Orly-Rungis dal sud, il principale centro economico del sud dell'Île-de-France, con i suoi 65.000 posti di lavoro e 5.500 aziende.
Un nuovo tram, spazi pubblici riqualificati
Il prolungamento della linea tranviaria T7 accompagna le operazioni di riqualificazione delle città attraversate:
- Ad Athis-Mons e Paray-Vieille Poste, il tram contribuirà alla riqualificazione della RN7, che diventerà un vero e proprio boulevard urbano. Programmi abitativi, negozi e servizi troveranno il loro posto.
- Avenue d'Estienne d'Orves sarà la nuova porta d'accesso a Juvisy-Sur-Orge dal Grand Pôle Intermodal.
- L'inserimento del tram T7 Place du Maréchal Leclerc sarà trattato in conformità con l'esistente.
- L'attraversamento sotterraneo del Parco del Municipio sarà accompagnato da una ricomposizione paesaggistica.
Le tappe principali
- Febbraio 2023: Avvio dei lavori di concessione e preparatori
- Autunno 2023: Inchiesta pubblica ambientale
- Inizio 2025: Avvio dei lavori di sviluppo urbano nel settore RN7
- Fine 2026: Avvio dei lavori infrastrutturali per la linea e il tunnel
- Orizzonte 2032: Test e funzionamento a secco, messa in servizio prevista