Al vostro servizio

Un agente locale è mobilitato per informare e rispondere alle domande dei residenti e dei commercianti. Puoi incontrarlo facilmente durante le permanenze o contattarlo telefonicamente o via e-mail. Incontri locali saranno organizzati puntualmente durante l'anno.

Puoi scrivergli o chiamarlo, non esitare!

E-mail: [email protected]

Telefono : 06 21 63 93 67

"Il mio obiettivo, come agente di prossimità, è quello di supportare i residenti locali e gli utenti in queste transizioni dando loro punti di riferimento. Mi piace questo lavoro di contatto e sul campo che richiede di ascoltare i problemi di tutti e anticipare gli impatti del lavoro per non cogliere nessuno alla sprovvista".

Il tuo agente di sensibilizzazione