Per telefono: 06 21 63 93 67
Al vostro servizio
Un agente locale è mobilitato per informare e rispondere alle domande dei residenti e dei commercianti. Puoi incontrarlo facilmente durante le permanenze o contattarlo telefonicamente o via e-mail. Incontri locali saranno organizzati puntualmente durante l'anno.
Puoi scrivergli o chiamarlo, non esitare!
"Il mio obiettivo, come agente di prossimità, è quello di supportare i residenti locali e gli utenti in queste transizioni dando loro punti di riferimento. Mi piace questo lavoro di contatto e sul campo che richiede di ascoltare i problemi di tutti e anticipare gli impatti del lavoro per non cogliere nessuno alla sprovvista".
Partecipa al prossimo T7 Café!
La seconda edizione del T7 Café si terrà mercoledì 10 dicembre 2025 presso la scuola elementare Jules Ferry di Athis-Mons.
I temi all'ordine del giorno di questo evento:
✔ Uno sguardo ai lavori del 2025, in particolare alla conversione del sottopassaggio Belle Étoile, che sta volgendo al termine
✔ Prospettive per i lavori futuri nel 2026
Île-de-France Mobilités organizza regolarmente momenti di scambio per informarti e rispondere a tutte le tue domande sull'estensione del tram T7. Questi incontri sono l'occasione per scoprire il progetto e i suoi attori in un'atmosfera amichevole intorno a una bevanda calda e uno spuntino.
Edizione precedente:
Un primo T7 Café si è tenuto nel giugno 2025 al mercato di Gravillies, ad Athis-Mons.
Il suo tema era la demolizione e la riconversione del sottopassaggio stradale Belle Étoile.
Sei un commerciante, un professionista o un residente locale, troverai qui tutte le informazioni riguardanti:
- L'istituzione della Commissione di composizione amichevole (CRA) per i commercianti e i professionisti che vivono vicino all'estensione del tram T7.
- Il sistema informativo locale per segnalare le tue domande relative al lavoro.
- La procedura sommaria preventiva volta a proteggere gli edifici in prossimità del cantiere.
La Commissione per la composizione amichevole (CRA)
Île-de-France Mobilités desiderava istituire una procedura di composizione amichevole, gestita dalla Commissione per la composizione amichevole (CRA).
Questa commissione esamina le richieste di risarcimento presentate dai professionisti che vivono vicino al percorso del prolungamento del tram T7.
Sono ammissibili i commercianti e gli artigiani iscritti al registro delle imprese o dei mestieri, confinanti con il percorso e installati prima della data della dichiarazione di pubblica utilità del progetto, promulgata il 21 novembre 2021. Per essere risarciti, i professionisti locali devono aver subito danni che sono la conseguenza diretta dei lavori infrastrutturali del tram T7.
La segreteria del CRA è fornita da Setec Organisation, l'agente di gestione del progetto di Île-France-Mobilités per il progetto del tram T7:
Organizzazione Setec
T7 Tram Project Team, Segreteria del Comitato di Composizione Amichevole
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
42-52, quai de la Rapée, CS 71230
Parigi cedex 12
Per presentare un reclamo, scaricare e completare i documenti riportati di seguito.
Scarica la guida del commerciante
Scarica il modulo di richiesta
Il procedimento sommario preventivo
L'estensione del tram T7 fa parte di un ambiente urbano denso e vicino a molte case. Nonostante tutte le precauzioni prese, il cantiere può avere un impatto sulle costruzioni vicine. Île-de-France Mobilités ha quindi attuato una procedura provvisoria preventiva, accompagnata da un esperto indipendente nominato dal Tribunale amministrativo. Questo esperto verifica preventivamente le condizioni degli edifici limitrofi e identifica i rischi di deterioramento che potrebbero interessarli durante i lavori. È l'assicurazione per i residenti locali di una gestione obiettiva e neutrale di eventuali danni. I residenti interessati dalla perizia sono informati per posta e tenuti informati dell'andamento della procedura.
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo seguente.