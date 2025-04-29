Per comprendere meglio il riferimento preventivo del progetto di estensione del tram T7

L'estensione del tram T7 fa parte di un ambiente urbano denso e vicino a molte case. Nonostante tutte le precauzioni prese dalle imprese di costruzione, questo progetto rischia di avere un impatto su alcuni edifici. Al fine di anticipare eventuali problemi che potrebbero sorgere, Île-de-France Mobilités si è impegnata, in qualità di amministrazione aggiudicatrice del progetto, a istituire una procedura sommaria preventiva dinanzi al Tribunale amministrativo di Versailles.

Cos'è il rinvio preventivo?

L'ingiunzione preventiva è un approccio giuridico classico per questo tipo di operazioni e lavori, in cui un esperto indipendente nominato dal Tribunale amministrativo verifica preventivamente lo stato delle costruzioni vicine e identifica i rischi di deterioramento che potrebbero interessarli durante i lavori. È l'assicurazione per i residenti locali di una copertura oggettiva e neutrale di eventuali danni causati dai lavori sugli edifici vicini.

Nel caso dell'estensione del tram T7, questa procedura è essenziale per proteggere sia i residenti locali che i responsabili del progetto. In caso di danni riscontrati dopo l'inizio dei lavori, i dati raccolti a monte permetteranno di comprendere meglio le cause e individuare le responsabilità, facilitando così l'equa risoluzione del problema.

Chi è interessato da questa procedura?

La procedura sommaria preventiva prevede la "messa in discussione" dei residenti le cui proprietà costruite possono essere influenzate dal cantiere. Questi cosiddetti "imputati" sono informati per posta che sono interessati dalla perizia e che saranno tenuti informati dell'andamento della procedura.

Il cliente definisce un perimetro di residenti potenzialmente impattati in base alla vicinanza degli edifici al sito, ai potenziali rischi per gli edifici, alle metodologie di lavoro utilizzate e agli studi sul campo effettuati.

Se il perito giudiziario ritiene che tale perimetro debba essere ampliato, può chiedere al Tribunale di ampliare l'area scelta per includere nuovi residenti.

Come funziona la procedura?

Prima dei lavori : un perito giudiziario è nominato dal Tribunale amministrativo su richiesta di Île-de-France Mobilités e inizia visitando gli edifici e i terreni vicino all'area di costruzione situati all'interno del perimetro predefinito. Pertanto, effettua un inventario dettagliato.

Durante il lavoro : se durante il cantiere compaiono disturbi nel perimetro (come crepe o altri danni), l'esperto interviene per osservare e analizzare questi disturbi. Documenta le loro possibili cause per determinare se questo danno è correlato al lavoro o se è il risultato di altri fattori.

Alla fine del lavoro : quando il lavoro è completato, l'esperto può tornare sul posto per esaminare gli edifici e il terreno. Può effettuare una nuova ispezione per identificare eventuali nuovi disturbi. Questo passaggio consente di verificare se il lavoro ha causato ulteriori danni o se l'inventario iniziale è invariato.

Dopo il lavoro : una volta completate tutte le osservazioni, l'esperto scrive una relazione finale dell'esperto. Tale relazione comprende i risultati ottenuti prima, durante e dopo il lavoro. Viene consegnato ai proprietari interessati e serve come documento ufficiale per decidere in caso di controversia, specificando eventuali responsabilità.

Chi è l'esperto e come viene nominato?

L'esperto è nominato dal Tribunale amministrativo di Versailles. È un professionista riconosciuto nel campo dell'ingegneria civile. È iscritto nell'elenco degli esperti della Corte d'appello di Parigi, garantendone l'indipendenza e la competenza. Questo processo di designazione ha lo scopo di garantire una valutazione imparziale e rigorosa dei potenziali disturbi.

Quando vengono contattati i proprietari dall'Esperto?

Le relazioni pre-lavoro devono essere effettuate il più vicino possibile all'inizio dei lavori (tra 2 settimane e 1 mese prima). Data la natura, il calendario e la portata del lavoro svolto da Île-de-France Mobilités, i rapporti pre-lavoro saranno effettuati per settori e programmati su diversi anni, fino all'inizio delle fasi finali dei lavori.

A seconda della posizione del loro luogo di residenza e del programma di lavoro nella zona, i proprietari potrebbero essere contattati dall'esperto solo tra diversi anni e alla fine dei lavori.