Come garantire che il lavoro non influisca sugli edifici vicini?

Île-de-France Mobilités e le imprese di costruzione adottano tutte le precauzioni affinché gli edifici non siano influenzati dal cantiere.

Per poter essere vigili sugli edifici più vicini al cantiere, Île-de-France Mobilités si è impegnata a istituire una procedura sommaria preventiva dinanzi al Tribunale amministrativo. Questa procedura viene eseguita da un esperto indipendente che verifica preventivamente le condizioni degli edifici vicini e identifica i rischi di deterioramento che potrebbero interessarli durante i lavori. Pertanto, in caso di danni riscontrati dopo l'inizio dei lavori, i dati raccolti a monte consentiranno di comprendere meglio le cause e identificare le responsabilità, facilitando così l'equa risoluzione del problema.

Le persone interessate dal procedimento sommario preventivo sono informate per posta.

Se questo non è il tuo caso e noti danni, contatta il cliente:

E-mail: [email protected]

Telefono : 06 21 63 93 67