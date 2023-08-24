Inizio dei lavori di concessione e preparatori

Il prolungamento della linea tranviaria T7 avviene in più fasi. Gli studi approfonditi effettuati in precedenza hanno permesso di avviare nel 2023 i primi lavori di concessione e preparatori, un passaggio essenziale, che si è svolto in sezioni successive lungo la RN7. Una volta completati, i lavori di sviluppo urbano potrebbero iniziare nel 2025. Per trovare informazioni sul lavoro nel tuo comune, consulta le pagine dedicate alle città di Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-sur-Orge.

Île-de-France Mobilités ha inizialmente iniziato i lavori preparatori. Il loro obiettivo è quello di beneficiare dello spazio necessario per lo sviluppo della tramvia. Ad esempio, sulla RN7, i binari del tram saranno costruiti al centro della strada. È stato quindi necessario rimuovere i passaggi sotterranei situati in questa zona.

I lavori di concessione mirano a spostare le reti sotterranee (gas, elettricità, telecomunicazioni, acqua, servizi igienico-sanitari, ecc.) situate sotto la futura piattaforma tranviaria. Pertanto, il traffico tranviario non sarà influenzato dalle future operazioni di manutenzione su queste reti. Questa fase obbligatoria di tutti i progetti infrastrutturali è essenziale per la prosecuzione del progetto.

Con queste prime due fasi di lavoro ora completate, i lavori infrastrutturali potrebbero iniziare nel 2025. Questi includono la creazione di binari del tram, la posa di rotaie, la costruzione di stazioni, l'abbellimento.