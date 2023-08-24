Le opere
Inizio dei lavori di concessione e preparatori
Il prolungamento della linea tranviaria T7 avviene in più fasi. Gli studi approfonditi effettuati in precedenza hanno permesso di avviare nel 2023 i primi lavori di concessione e preparatori, un passaggio essenziale, che si è svolto in sezioni successive lungo la RN7. Una volta completati, i lavori di sviluppo urbano potrebbero iniziare nel 2025. Per trovare informazioni sul lavoro nel tuo comune, consulta le pagine dedicate alle città di Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-sur-Orge.
Île-de-France Mobilités ha inizialmente iniziato i lavori preparatori. Il loro obiettivo è quello di beneficiare dello spazio necessario per lo sviluppo della tramvia. Ad esempio, sulla RN7, i binari del tram saranno costruiti al centro della strada. È stato quindi necessario rimuovere i passaggi sotterranei situati in questa zona.
I lavori di concessione mirano a spostare le reti sotterranee (gas, elettricità, telecomunicazioni, acqua, servizi igienico-sanitari, ecc.) situate sotto la futura piattaforma tranviaria. Pertanto, il traffico tranviario non sarà influenzato dalle future operazioni di manutenzione su queste reti. Questa fase obbligatoria di tutti i progetti infrastrutturali è essenziale per la prosecuzione del progetto.
Con queste prime due fasi di lavoro ora completate, i lavori infrastrutturali potrebbero iniziare nel 2025. Questi includono la creazione di binari del tram, la posa di rotaie, la costruzione di stazioni, l'abbellimento.
Le tappe principali
febbraio 2023
Avvio dei lavori di concessione e preparatori
Autunno 2023
Inchiesta pubblica ambientale
Inizio 2025
Avvio dei lavori di sviluppo urbano nel settore RN7
Fine 2026
Avvio dei lavori infrastrutturali per la linea e il tunnel
Orizzonte 2032
Test e funzionamento a secco, messa in servizio prevista