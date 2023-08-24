Tram

EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Le opere

Trova informazioni localizzate per città

Athis-Mons
cantone di Juvisy-sur-Orge
Paray-Vieille-Poste

Inizio dei lavori di concessione e preparatori

Il prolungamento della linea tranviaria T7 avviene in più fasi. Gli studi approfonditi effettuati in precedenza hanno permesso di avviare nel 2023 i primi lavori di concessione e preparatori, un passaggio essenziale, che si è svolto in sezioni successive lungo la RN7. Una volta completati, i lavori di sviluppo urbano potrebbero iniziare nel 2025. Per trovare informazioni sul lavoro nel tuo comune, consulta le pagine dedicate alle città di Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-sur-Orge.

Île-de-France Mobilités ha inizialmente iniziato i lavori preparatori. Il loro obiettivo è quello di beneficiare dello spazio necessario per lo sviluppo della tramvia. Ad esempio, sulla RN7, i binari del tram saranno costruiti al centro della strada. È stato quindi necessario rimuovere i passaggi sotterranei situati in questa zona.

I lavori di concessione mirano a spostare le reti sotterranee (gas, elettricità, telecomunicazioni, acqua, servizi igienico-sanitari, ecc.) situate sotto la futura piattaforma tranviaria. Pertanto, il traffico tranviario non sarà influenzato dalle future operazioni di manutenzione su queste reti. Questa fase obbligatoria di tutti i progetti infrastrutturali è essenziale per la prosecuzione del progetto.

Con queste prime due fasi di lavoro ora completate, i lavori infrastrutturali potrebbero iniziare nel 2025. Questi includono la creazione di binari del tram, la posa di rotaie, la costruzione di stazioni, l'abbellimento.

Le tappe principali

febbraio 2023

Avvio dei lavori di concessione e preparatori

Autunno 2023

Inchiesta pubblica ambientale

Inizio 2025

Avvio dei lavori di sviluppo urbano nel settore RN7

Fine 2026

Avvio dei lavori infrastrutturali per la linea e il tunnel

Orizzonte 2032

Test e funzionamento a secco, messa in servizio prevista

Contatta il tuo agente di sensibilizzazione
Iscriviti ai lavori