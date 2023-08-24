Athis-Mons

Sulla RN7, il tram T7 circolerà al centro della strada. Per costruire i futuri binari della tramvia, è quindi necessario liberare gli spazi al centro dell'attuale carreggiata. Ciò comporta la rimozione delle mediane centrali, comprese quelle piantate.

Per mantenere il più possibile il traffico a 2×2 corsie durante i lavori, saranno create corsie di traffico temporanee allargando la carreggiata sulle spalle. Per tutta la durata

dei lavori, i marciapiedi saranno ridotti e gli alberi abbattuti.

I lavori di concessione consistono nel trasferimento delle reti (gas, elettricità, telecomunicazioni, acqua, servizi igienico-sanitari, ecc.), attualmente situate sotto la futura piattaforma tranviaria. Pertanto, il traffico tranviario non sarà influenzato dalle future operazioni di manutenzione su queste reti. Richiedono anche la rimozione degli alberi sui marciapiedi.

Prima di effettuare queste operazioni, sono state prese tutte le precauzioni per garantire che la fauna selvatica non sarebbe stata colpita. Nell'autunno del 2022, una diagnosi ecologica ha permesso di verificare che nessun albero interessato ospitasse siti di riproduzione per pipistrelli o uccelli nidificanti. L'abbattimento degli alberi non avrà alcun impatto su nessuna specie protetta.

273 alberi saranno piantati sulla RN7 (per 79 alberi tagliati). Castagni, aceri, faggi, tulipani, frassini, locuste americane, pioppi o ciliegi giapponesi, ecc. : Quasi 22 specie di alberi saranno ripiantate lungo la linea del tram.

Il progetto prevede di trovare file di alberi, ma anche di portare più biodiversità integrando varie piantagioni.