Scopri il lavoro

Inizio dei lavori di concessione e preparatori

L'estensione della linea tranviaria T7 avverrà in più fasi. Gli studi approfonditi effettuati negli ultimi anni consentono ora di avviare i lavori, a partire dalla concessione e dai lavori preparatori sul settore RN7. A partire da febbraio 2023, questo passaggio essenziale si svolgerà in sezioni successive. Per trovare informazioni sul lavoro nel tuo comune, consulta le pagine dedicate alle città di Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-sur-Orge.

Île de France Mobilités inizia i lavori preparatori. L'obiettivo è quello di beneficiare dello spazio necessario per lo sviluppo della tramvia. Ad esempio, sulla RN7, i binari del tram saranno costruiti al centro della strada. È quindi necessario rimuovere i passaggi sotterranei situati in quest'area.

I lavori di concessione mirano a spostare le reti sotterranee (gas, elettricità, telecomunicazioni, acqua, servizi igienico-sanitari, ecc.), attualmente situate sotto la futura piattaforma tranviaria. Pertanto, il traffico tranviario non sarà influenzato dalle future operazioni di manutenzione su queste reti. Questa fase obbligatoria di tutti i progetti infrastrutturali è essenziale per la prosecuzione del progetto.

Una volta completate queste prime due fasi di lavoro, possono iniziare i lavori infrastrutturali. Includeranno la creazione dei binari del tram, la posa delle rotaie, la costruzione delle stazioni, l'abbellimento.