cantone di Juvisy-sur-Orge

Completamente riqualificata, la RN7 si trasformerà in un viale urbano piantumato con alberi e vegetazione, un asse pacifico dove ogni mobilità trova il suo posto.

1 corsia del tram in ogni direzione, al centro della strada

2 corsie automobilistiche per senso di marcia

Manutenzione del parcheggio, al di fuori delle stazioni del tram T7

Marciapiedi pedonali

Architettura del paesaggio

Con lo sviluppo urbano lungo la RN7 e l'arrivo della metropolitana 14 a Orly, il tram T7 sarà essenziale per raggiungere il centro per l'impiego Orly-Rungis e non generare più congestione automobilistica

La stazione dell'Osservatorio e il Parco

La stazione dell'Osservatorio

La stazione sotterranea dell'Osservatorio sarà costruita sotto il futuro piazzale. Una volta completata, la stazione e il piazzale formeranno un luogo di incontro che unisce l'Osservatorio, l'edificio Ducastel, il parco e i collegamenti con altri mezzi di trasporto. Le strutture dell'Osservatorio Camille Flammarion sono definite in consultazione con l'architetto degli edifici di Francia La stazione sarà accessibile al 100% alle persone con mobilità ridotta (PRM), grazie agli ascensori.