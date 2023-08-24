cantone di Juvisy-sur-Orge
Facilitare gli spostamenti, migliorare l'ambiente di vita
Completamente riqualificata, la RN7 si trasformerà in un viale urbano piantumato con alberi e vegetazione, un asse pacifico dove ogni mobilità trova il suo posto.
- 1 corsia del tram in ogni direzione, al centro della strada
- 2 corsie automobilistiche per senso di marcia
- Manutenzione del parcheggio, al di fuori delle stazioni del tram T7
- Marciapiedi pedonali
- Architettura del paesaggio
Con lo sviluppo urbano lungo la RN7 e l'arrivo della metropolitana 14 a Orly, il tram T7 sarà essenziale per raggiungere il centro per l'impiego Orly-Rungis e non generare più congestione automobilistica
La stazione dell'Osservatorio e il Parco
La stazione dell'Osservatorio
La stazione sotterranea dell'Osservatorio sarà costruita sotto il futuro piazzale. Una volta completata, la stazione e il piazzale formeranno un luogo di incontro che unisce l'Osservatorio, l'edificio Ducastel, il parco e i collegamenti con altri mezzi di trasporto. Le strutture dell'Osservatorio Camille Flammarion sono definite in consultazione con l'architetto degli edifici di Francia La stazione sarà accessibile al 100% alle persone con mobilità ridotta (PRM), grazie agli ascensori.
Il parco
Per servire meglio la città e garantire tempi di percorrenza ridotti, il tram T7 circolerà sotto il Parc Ducastel e il Parc de la Mairie. L'area di costruzione sarà situata lungo Piver Street e i metodi di lavoro (vedi sotto) sono stati definiti per ridurre la zona di lavoro nel parco. Il lavoro richiederà il taglio degli alberi, che saranno ridotti alle esigenze strettamente necessarie del sito. Al termine dei lavori, il parco sarà ripristinato, con piantagioni di alberi, paesaggistica di qualità e lo sviluppo di nuovi usi nel parco.
Traffico durante i lavori
Su Pirer Street, i lavori comporteranno una strada a senso unico per circa 22 mesi, una riapertura a doppio senso per circa 23 mesi e una chiusura per 7 mesi lungo l'area di costruzione con accesso per i residenti. Il programma di lavoro viene eseguito per mantenere il traffico in entrambe le direzioni il più possibile. Lungo la RN7, l'area di costruzione sarà installata al centro della carreggiata al fine di preservare il più possibile il traffico su corsie 2x2. Per fare questo, il lavoro sarà organizzato per sezione e semicarreggiata. Il traffico su questo asse sarà quindi mantenuto durante i lavori.
Attenzione al patrimonio paesaggistico
La riqualificazione del parco sarà effettuata in consultazione con gli architetti degli edifici di Francia e la città: rimboschimento del parco per mantenere la biodiversità, ampliamento della prospettiva sul parco e sviluppo di nuovi usi nel parco.
La stazione Maréchal Leclerc e il centro città
Dopo aver attraversato Rue du Maréchal Juin, il tram T7 si fermerà alla stazione Maréchal Leclerc. Situata nelle immediate vicinanze del mercato coperto, questa stazione servirà il centro della città di Juvisy-sur-Orge.
Rue du Maréchal Juin sarà sviluppata con i binari del tram, una corsia dedicata agli automobilisti e marciapiedi riservati ai pedoni. Il paesaggio e l'urbanistica saranno realizzati in coerenza con il progetto di riapertura dell'Orge.
La stazione del polo multimodale di Juvisy
Per raggiungere il capolinea della linea, il tram T7 prenderà Avenue d'Estienne d'Orves. Porta d'accesso alla città, questo viale sarà allargato e riqualificato: tram, autobus e automobilisti condivideranno le stesse corsie. I marciapiedi saranno costruiti per i pedoni. Sarà anche messo in atto il paesaggio.
Lavori preparatori e concessionari
Sulla RN7, il tram T7 circolerà al centro della strada. Per costruire i futuri binari della tramvia, è quindi necessario liberare gli spazi al centro dell'attuale carreggiata. Ciò comporta la rimozione delle mediane centrali, comprese quelle piantate.
Per mantenere il più possibile il traffico a 2×2 corsie durante i lavori, saranno create corsie di traffico temporanee allargando la carreggiata sulle spalle. Per tutta la durata dei lavori, i marciapiedi saranno ridotti e gli alberi tagliati.
I lavori di concessione consistono nel trasferimento delle reti (gas, elettricità, telecomunicazioni, acqua, servizi igienico-sanitari, ecc.), attualmente situate sotto la futura piattaforma tranviaria. Pertanto, il traffico tranviario non sarà influenzato dalle future operazioni di manutenzione su queste reti. Richiedono anche la rimozione degli alberi sui marciapiedi.
Prima di effettuare queste operazioni, sono state prese tutte le precauzioni per garantire che la fauna selvatica non sarebbe stata colpita. Nell'autunno del 2022, una diagnosi ecologica ha permesso di verificare che nessun albero interessato ospitasse siti di riproduzione per pipistrelli o uccelli nidificanti. L'abbattimento degli alberi non avrà alcun impatto su nessuna specie protetta.
273 alberi saranno piantati sulla RN7 (per 79 alberi tagliati). Castagni, aceri, faggi, tulipani, frassini, locuste americane, pioppi o ciliegi giapponesi, ecc. : Quasi 22 specie di alberi saranno ripiantate lungo la linea del tram.
Il progetto prevede di trovare file di alberi, ma anche di portare più biodiversità integrando varie piantagioni.