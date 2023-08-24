Metodi di lavoro adattati
Sono stati condotti studi sul suolo per confermare la fattibilità di un passaggio sotterraneo nel parco del municipio di Juvisy-sur-Orge e anche per definire metodi di lavoro adeguati.
Questi metodi sono adattati alla natura del suolo e mirano anche a ridurre l'area di costruzione nel parco.
Tecniche di lavoro su misura
Le indagini sul campo hanno permesso di effettuare studi progettuali dettagliati. Si tratta di tenere conto delle lezioni apprese dalle indagini idrogeologiche per ridurre meglio gli impatti tecnici e ambientali dell'estensione.
Eseguiti su 900 metri, i lavori sulla parte sotterranea del percorso sono i più lunghi. Saranno assunti in via prioritaria. Sono previste due tecniche di lavoro:
- Metodo tradizionale per il tunnel: il tunnel sarà scavato con attrezzature da costruzione convenzionali come l'escavatore.
- Metodo "talpa" per la stazione dell'Osservatorio e le trincee: lo scavo viene effettuato sotto la lastra di copertura. Questo processo consente di evitare il fastidio di un cantiere a cielo aperto.
Focus sugli studi del suolo
Nel 2018 sono state avviate indagini sul campo lungo l'ex RN7 per studiare la composizione del suolo e confermare la fattibilità di un passaggio sotterraneo nel parco del municipio di Juvisy-sur-Orge. Gli studi hanno riguardato in particolare il funzionamento delle acque sotterranee e delle sorgenti. L'obiettivo è sia quello di garantire la stabilità degli edifici situati su entrambi i lati della sezione sotterranea, sia di evitare qualsiasi rischio di allagamento.
Le indagini sul campo sono state effettuate lungo la EN7, nel parco Ducastel e nel centro della città di Juvisy-sur-Orge. In particolare, confermano la fattibilità di un tunnel sotto il parco. Diversi tipi di indagini sono state condotte sul percorso dell'estensione:
- Le indagini geotecniche hanno fornito una migliore comprensione della composizione del suolo. La struttura della sezione sotterranea è stata ottimizzata, il che ridurrà i tempi di intervento;
- Lo studio idrogeologico definisce il funzionamento delle sorgenti sotterranee e delle falde acquifere. Questo studio ha tenuto conto dei rischi associati alla natura alluvionale delle città di Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge nel rispetto delle procedure normative relative alla legge sulle acque1;
- L'indagine "Cantine e fondazioni", seguita dal cosiddetto studio di "sensibilità", garantisce la stabilità degli edifici situati in prossimità dell'area sotterranea, durante e dopo i lavori.