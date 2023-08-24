Metodi di lavoro adattati

Nel 2018 sono state avviate indagini sul campo lungo l'ex RN7 per studiare la composizione del suolo e confermare la fattibilità di un passaggio sotterraneo nel parco del municipio di Juvisy-sur-Orge. Gli studi hanno riguardato in particolare il funzionamento delle acque sotterranee e delle sorgenti. L'obiettivo è sia quello di garantire la stabilità degli edifici situati su entrambi i lati della sezione sotterranea, sia di evitare qualsiasi rischio di allagamento.