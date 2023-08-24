Scopri il progetto

Con la sua corsia dedicata e la priorità ai semafori, il tram offre tempi di percorrenza ridotti e un'alta frequenza di passaggio. Pertanto, il tram T7 impiegherà circa 22 minuti per collegare il nodo di interscambio Juvisy-Sur-Orge al polo Orly-Rungis.

L'estensione del tram T7 servirà Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-sur-Orge grazie alla creazione di 6 nuove stazioni, tra cui una stazione sotterranea.

Il tram T7 offrirà collegamenti con diverse linee:

Linee della metropolitana 14 e 18 all'aeroporto di Orly,

Linee della metropolitana 7 e 15 a Villejuif-Louis Aragon,

RER C e D presso l'hub di interscambio Juvisy-sur-Orge,

la rete di autobus locali dagli hub di Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge.

Il tram T7 esteso è un migliore collegamento tra Essonne e Val-de-Marne e collegamenti facilitati tra Parigi e la periferia sud!

Un progetto per rivitalizzare il territorio