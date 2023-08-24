Scopri il progetto
Il tram T7 accompagna una crescente necessità di viaggio, con la riqualificazione dell'ex RN7 e l'arrivo della metropolitana 14 all'aeroporto di Orly. Promuoverà i collegamenti con la metropolitana 7, le future linee della metropolitana 14, 15 e 18, nonché la RER C e D e l'autobus TVM. L'estensione collegherà la città di Athis-Mons a Juvisy-sur-Orge, via Paray-Vieille-Poste, in 12 minuti.
Il progetto in breve
Un'opportunità per il sud dell'Île-de-France
Il tram T7 ora corre tra le stazioni di Villejuif-Louis Aragon e Athis-Mons-Porte de l'Essonne. Con il prolungamento della linea fino a Juvisy-Sur-Orge, i viaggi locali e i viaggi d'affari saranno ulteriormente facilitati:
- Un servizio rafforzato alle strutture pubbliche, alle aree commerciali e all'area occupazionale di Orly-Rungis.
- Nuovi collegamenti con la metropolitana 7, RER C e RER D, autobus TVM, linee di autobus dal Grand Pôle Intermodal di Juvisy-Sur-Orge e con le future linee 14, 15 e 18.
- Athis-Mons e Paray-Vieille Poste collegate a Juvisy-Sur-Orge in 12 minuti.
- Un servizio frequente, affidabile e veloce grazie a corsie dedicate al tram sulla maggior parte del percorso (solo l'Avenue d'Estienne d'Orves a Juvisy è interessata dal traffico condiviso tra auto e tram)
Muoversi in un ambiente rinnovato... e conservato
L'estensione del tram T7 segue un approccio ambientale esigente.
Dalla RN7 ad Athis-Mons al centro della città di Juvisy-Sur-Orge, il tram T7 servirà settori in pieno rinnovamento e rafforzerà l'attrattiva del territorio. La piantumazione di alberi e lo sviluppo di percorsi pedonali sulla RN7 contribuiranno al rinnovamento dell'ambiente di vita e alla creazione di un viale urbano più pacifico.
A Juvisy-Sur-Orge, l'Osservatorio Camille Flammarion, classificato come monumento storico nel 2009, l'edificio Ducastel e il parco saranno valorizzati da un nuovo piazzale alberato i cui rivestimenti leggeri eviteranno l'effetto "isola di calore".
Studiate con largo anticipo, le modalità di integrazione del progetto mirano anche a preservare le falde acquifere. Inoltre, il percorso scelto preserva la possibilità di una riapertura del corso dell'Orge.
- 3,7 km di nuova linea tra Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-Sur-Orge
- Nuovi collegamenti con le metropolitane 7, 14, 15 e 18 / RER C e D / autobus TVM
- 7/7 dalle 05h alle 00h30
- 60.000 passeggeri sull'intera linea
- Juvisy-Orly in meno di 30 minuti
- 100% accessibile alle persone con mobilità ridotta
Il percorso e le sue connessioni
Con la sua corsia dedicata e la priorità ai semafori, il tram offre tempi di percorrenza ridotti e un'alta frequenza di passaggio. Pertanto, il tram T7 impiegherà circa 22 minuti per collegare il nodo di interscambio Juvisy-Sur-Orge al polo Orly-Rungis.
L'estensione del tram T7 servirà Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-sur-Orge grazie alla creazione di 6 nuove stazioni, tra cui una stazione sotterranea.
Il tram T7 offrirà collegamenti con diverse linee:
- Linee della metropolitana 14 e 18 all'aeroporto di Orly,
- Linee della metropolitana 7 e 15 a Villejuif-Louis Aragon,
- RER C e D presso l'hub di interscambio Juvisy-sur-Orge,
- la rete di autobus locali dagli hub di Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge.
Il tram T7 esteso è un migliore collegamento tra Essonne e Val-de-Marne e collegamenti facilitati tra Parigi e la periferia sud!
Un progetto per rivitalizzare il territorio
Servizio di strutture e negozi
Progettato per un uso pratico, l'estensione del tram T7 servirà molte strutture pubbliche (ospedale, tribunale distrettuale e stazione di polizia di Juvisy-sur-Orge, centro acquatico ...), aree commerciali (centro commerciale Carrefour a Athis-Mons, mercato di Juvisy-sur-Orge), negozi locali e il complesso alberghiero di Orly.
Il progetto servirà anche il settore Orly-Rungis dal sud, il principale centro economico del sud dell'Île-de-France, con i suoi 65.000 posti di lavoro e 5.500 aziende.
Un nuovo tram, spazi pubblici riqualificati
Il prolungamento della linea tranviaria T7 accompagna le operazioni di riqualificazione delle città attraversate:
- Ad Athis-Mons e Paray-Vieille Poste, il tram contribuirà alla riqualificazione della RN7, che diventerà un vero e proprio boulevard urbano. Programmi abitativi, negozi e servizi troveranno il loro posto.
- Avenue d'Estienne d'Orves sarà la nuova porta d'accesso a Juvisy-Sur-Orge dal Grand Pôle Intermodal.
- L'inserimento del tram T7 Place du Maréchal Leclerc sarà trattato in conformità con l'esistente.
- L'attraversamento sotterraneo del Parco del Municipio sarà accompagnato da una ricomposizione paesaggistica.
Le tappe principali
- Febbraio 2023: Avvio dei lavori di concessione e preparatori
- Autunno 2023: Inchiesta pubblica ambientale
- Inizio 2025: Avvio dei lavori di sviluppo urbano nel settore RN7
- 2026: Avvio dei lavori infrastrutturali per la linea e il tunnel
- Orizzonte 2031: Test e funzionamento a secco, messa in servizio prevista