Paray-Vieille-Poste

Prima di effettuare queste operazioni, sono state prese tutte le precauzioni per garantire che la fauna selvatica non sarebbe stata colpita. Nell'autunno del 2022, una diagnosi ecologica ha permesso di verificare che nessun albero interessato ospitasse siti di riproduzione per pipistrelli o uccelli nidificanti. L'abbattimento degli alberi non avrà alcun impatto su nessuna specie protetta.

273 alberi saranno piantati sulla RN7 (per 79 alberi tagliati). Castagni, aceri, faggi, tulipani, frassini, locuste americane, pioppi o ciliegi giapponesi, ecc. : Quasi 22 specie di alberi saranno ripiantate lungo la linea del tram.

Il progetto prevede di trovare file di alberi, ma anche di portare più biodiversità integrando varie piantagioni.