Paray-Vieille-Poste
Due nuove stazioni per servire Paray-Vieille-Poste
L'estensione del tram T7 passerà attraverso la RN7 e servirà quindi Paray-Vieille-Poste.
Completamente riqualificata, la RN7 si trasformerà in un viale urbano piantumato con alberi e vegetazione, un asse pacifico dove ogni mobilità trova il suo posto.
- 1 corsia del tram in ogni direzione, al centro della strada
- 2 corsie automobilistiche per senso di marcia
- Manutenzione del parcheggio, al di fuori delle stazioni del tram T7
- Marciapiedi pedonali
- Architettura del paesaggio
Con lo sviluppo urbano lungo la RN7 e l'arrivo della metropolitana 14 a Orly, il tram T7 sarà essenziale per raggiungere il centro per l'impiego Orly-Rungis e non generare più congestione automobilistica.
Athis-Mons - Porte de l'Essonne
La stazione Athis-Mons Porte de l'Essonne è il punto di collegamento dell'estensione e della linea esistente.
Il Contin
La stazione Le Contin sarà situata nel centro di Avenue François Mitterrand, ai margini di Paray-Vieille-Poste.
Stadio Delaune
La stazione Stade Delaune servirà il quartiere Noyer Renard offrendo un collegamento con la linea di autobus 399.
Lavori preparatori e concessionari
Sulla RN7, il tram T7 circolerà al centro della strada. Per costruire i futuri binari della tramvia, è quindi necessario liberare gli spazi al centro dell'attuale carreggiata. Ciò comporta la rimozione delle mediane centrali, comprese quelle piantate.
Per mantenere il più possibile il traffico a 2×2 corsie durante i lavori, saranno create corsie di traffico temporanee allargando la carreggiata sulle spalle. Per tutta la durata
dei lavori, i marciapiedi saranno ridotti e gli alberi abbattuti.
I lavori di concessione consistono nel trasferimento delle reti (gas, elettricità, telecomunicazioni, acqua, servizi igienico-sanitari, ecc.), attualmente situate sotto la futura piattaforma tranviaria. Pertanto, il traffico tranviario non sarà influenzato dalle future operazioni di manutenzione su queste reti. Richiedono anche la rimozione degli alberi sui marciapiedi.
Prima di effettuare queste operazioni, sono state prese tutte le precauzioni per garantire che la fauna selvatica non sarebbe stata colpita. Nell'autunno del 2022, una diagnosi ecologica ha permesso di verificare che nessun albero interessato ospitasse siti di riproduzione per pipistrelli o uccelli nidificanti. L'abbattimento degli alberi non avrà alcun impatto su nessuna specie protetta.
273 alberi saranno piantati sulla RN7 (per 79 alberi tagliati). Castagni, aceri, faggi, tulipani, frassini, locuste americane, pioppi o ciliegi giapponesi, ecc. : Quasi 22 specie di alberi saranno ripiantate lungo la linea del tram.
Il progetto prevede di trovare file di alberi, ma anche di portare più biodiversità integrando varie piantagioni.