EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
I lavori avranno un impatto sul traffico (RN7 e centro Juvisy)?
Pubblicato su
Île-de-France Mobilités informerà tutte le parti interessate prima della fase di lavoro sulla pianificazione e lo stato di avanzamento dei lavori grazie a un sistema di comunicazione adattato.
La piattaforma del tram sarà installata sulla strada. Île-de-France Mobilités si impegnerà a ridurre al minimo l'impatto dei lavori sul traffico nella progettazione dei progetti e nella gestione dei cantieri.