EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Dove saranno parcheggiati i tram che non circolano?
I tram saranno conservati sul sito dell'officina di manutenzione di Vitry-sur-Seine (effettuata durante la prima fase del tram Tram 7).
Questo sito consente il parcheggio dei treni, la loro manutenzione (riparazione, assistenza, pulizia ...) e comprende anche tutte le funzioni operative come la stazione di controllo o i locali del personale.
Al fine di consentire una buona regolamentazione dei tram (garantendo una regolarità ottimale su tutta la linea), alcuni treni possono anche essere immagazzinati al capolinea (Villejuif, hub di interscambio Juvisy-sur-Orge) e possibilmente al polo di Athis-Mons.