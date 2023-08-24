Quale spazio sarà dato ai pedoni e ai ciclisti lungo il percorso del tram 7?

L'arrivo del tram T7 migliorerà i percorsi pedonali e porterà loro più comfort e sicurezza. Infatti, gli attuali sottopassaggi della RN7 saranno rimossi a favore della creazione di attraversamenti sulla carreggiata. I miglioramenti apportati sulla RN7 limiteranno la velocità dei veicoli, il che calmerà ulteriormente il traffico pedonale in questo settore. Su alcune parti del percorso, come Avenue Estienne d'Orves, i marciapiedi saranno allargati.

Saranno identificati percorsi ciclabili sicuri lungo l'intero percorso del tram 7.